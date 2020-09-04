Вопрос о том, избежит ли Россия второй волны пандемии, остаётся открытым. Хотя власти твёрдо стоят на своём и отрицают всякую возможность введения повторного карантина.
Гипотетически такое решение, конечно, возможно. Паблики в соцмедиа провели у себя опрос на тему "где бы предпочли изолироваться, читатели, если бы из-за второй волны "ковида" действительно ввели карантин".
Но и так понятно, что власти не планируют вводить карантин и убивать этим бизнес и курортные сезоны ни в сентябре, ни в октябре. Об этом заявили в минздраве России, прокомментировав слухи о карантине 20 сентября.
Как заявил официальный представитель Минздрава России после пресс-подхода по вопросам пандемии:
"Просто достали, по другому не сказать с этими баснями про запланированный карантин 15 сентября, потом про 20 сентября, уже пошло про 25 сентября или октябрь. Это — бредни, никто никакого карантина не планирует. Ни в Крыму, ни в Москве, ни в других городах. Как бы люди не ссылались на каких-то подвезённых начальников, на офицеров якобы отправляющих всех в отпуск, на слова медиков по секрету".
Первым эту информацию запустил в народ сайт "Октагон" в Екатеринбурге, оформив подачу материала со ссылкой на анонимный источник и якобы закрытое распоряжение про 20 сентября. Якобы московские школы получили указание готовиться к дистанционному обучению с сентября, а военные — брать отпуска "до карантина".
Информация широко разошлась в соцсетях, мессенджерах и телеграм-каналах, только люди уже подставляли вместо Москвы свои города, курорты. А дальше это от свата-брата пошло по мессенджерам, чатам, соцсетям.
"Еще раз повторюсь — нет никаких планов на карантин ни на какие даты. Будем смотреть по ситуации, но пока нет опасений, что придётся вводить самоизоляцию и закрывать бизнес. И школы будут работать в очном режиме, правда учителя будут в масках", — приводят эксперты слова функционера СМИ.
Также представители Роспотребнадзора заявили, что слухи о закрытии Москвы, Крыма и Сочи, миллионников и посёлков на карантин "с 15 или 20 сентября" являются абсолютным фейком. Сюда же можно было отнести все разговоры про дистанционное обучение в школах и вузах.
Вброс прозвучал очень резонансно, так как россияне вполне ожидаемо боятся за доход, бизнес, сезон в осенний период. Хотя переживать россиянам можно только из-за сокращения социальной дистанции.
Но и только.
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