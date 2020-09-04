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Автор Антон Куликов

Тенденция, однако: жители России меняют отношение к жизни в Москве

Общество

Среди наших соотечественников по-прежнему достаточно популярна идея, что их детям будет лучше, если они переедут жить в Москву. Таковых, если судить по данным опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 13 процентов. Еще десять процентов хотели бы, чтобы их дети жили в Санкт-Петербурге.

Тенденция, однако: жители России меняют отношение к жизни в Москве

Хорошо жить можно везде (ну или почти везде)

Но вообще говоря, нельзя сказать, что Москва и Санкт-Петербург занимают мысли россиян. Девятнадцать процентов видят оптимальным местом жительства своего ребенка другие крупные города, 25 процентов — небольшие города. Еще 12 процентов сказали, что хотели бы, чтобы их дети жили за границей.

А 11 процентов заявили, что предпочли бы, чтобы их дети выбрали для проживания сельскую местность. Причем этот вариант пользуется все большей популярностью — десять лет назад о нем говорили только семь процентов участников аналогичного опроса.

А вообще, большинство участников опроса заявили, что хотели бы, чтобы их дети жили там же, где и они.

Причины за и против переезда

Причины, почему люди часто называют столицу, не меняются годами. По мнению жителей России, в Москве больше возможностей обеспечить себе и своей семье достойный уровень материального положения (сейчас так считают 56 респондентов), найти подходящую работу (54 процента), получить хорошее образование (51 процентов).

Еще 39 процентов полагают, что в столице проще пробиться во власть, стать влиятельным человеком. Но, с другой стороны, почти столько же россиян (35 процентов) уверены, что этого можно добиться как в Москве, так и в регионах.

Касательно развлечений в столице и регионах голоса разделились поровну. Свободное время можно хорошо провести и в Москве (38 процентов), и за ее пределами (39 процентов).

Жить безопасно можно во всех населенных пунктах в равной степени, по мнению 47 процентов россиян, предпочтение регионам в этом вопросе отдают 34 процента.

Но вот в чем Москва проигрывает, так это касательно природы. 73 процента участников опроса заявили, что за пределами столицы больше возможностей жить в благоприятных экологических условиях.

48 процентов участников опроса считают, что за пределами столицы проще решить проблемы с жильем.

Из данных опроса можно сделать вывод, что Москва и Санкт-Петербург постепенно теряют свою привлекательность в глазах россиян. Нет, конечно, большинство по-прежнему считают, что карьеру здесь сделать проще, зарплаты выше, а образование лучше.

Однако же, по многим показателям оценки выравниваются. Вот еще, к слову, 44 процента россиян полагают, что успешно вести бизнес можно и в Москве, и в регионах.

И надо сказать, что это очень неплохая тенденция. Разумеется, речь не идет о выравнивании в развитии Москвы и регионов. До этого пока очень и очень далеко. Но обнадеживает — все больше россиян полагают, что их дети могут достойно жить не только в столице, но и других регионах нашей страны.

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