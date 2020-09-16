Когда родителя слишком много: возможно ли отделиться без вреда?

Возможно ли отделиться от токсичного влияния родителей и начать расти? С "Правдой.Ру" этот вопрос обсуждает Светлана Шарко.

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— Продолжаем обсуждать фильм "Блеск" с Джеффри Рашем… Вот его герой пытался отделиться от родителей, пожил один и вернулся. Многие из нас также себя корят за подобное возвращение. Как себя перестать корить, и почему вообще мы возвращаемся?

— На этот сложный вопрос долго отвечать…

Основной совет — идите в терапию, позаботьтесь о себе, потому что очень часто семейные связи настолько сильны. Есть такое послание бессознательное родителей ребенку: "Если ты меня покинешь, я умру, а ты окажешься в аду".

Это когда ребенок виноват, на него возлагались слишком большие надежды, ребенок бесконечно должен. И его либо ставят эмоционально на место партнера, или даже на место родителя. Парентификация — когда мы начинаем относиться к маме и папе как к своим детям. Его воспринимают как опору, и он не может жить свою жизнь из-за груза на плечах.

— И он не в безопасности, раз отвечает за все.

— Ребенок должен быть квадратненьким рядом с квадратненькими родителями. А если кругленький, его начинают резать по живому до квадратного состояния. Считается, что так правильно, безопасно, что круглый не выживет.

— А как ему себя в безопасности ощущать, выживать круглому рядом с квадратными?

— Никак. Бывают такие вещи, когда безопасно изобразить из себя квадратного, иначе будет тяжело. Прямо трогает за душу, но шанс что-то изменить всегда есть. Многое сейчас про этих сильных женщин, про мужчин, которые ложатся на диван, про то, что я тебя люблю, поэтому я буду слабым, чтобы ты не волновалась, зато я рядом с тобой.

— Пытаются завоевать расположение, как герой Джеффри Раша пытался завоевать любовь отца, соглашался на обрезание до квадратного состояния.

— Согласна с вами.

— Вправе ли родитель такого требовать, это жестоко ведь? Он видит, что ребенку больно.

— Но все же редко я встречала родителей, которые специально делали больно. Очень часто они верят, что это правильно.

Родительский дар — когда ребенку передают ощущение несомненного права на существование такого, какой ты есть.

— Так очень редко бывает.

— Редко, но вообще бывает. И мы можем слышать и в работе, и в духовных осознаниях идти к праву жить, быть любимым, на уважение, на потребности — просто потому, что мы есть.

Есть ли грань для любви

— А как уловить грань между родительским авторитарным командованием и воспитанием довольно строгим, но с родительской любовью?

— "Я тебя люблю, когда караю" — это не про то, конечно. Я бы спросила, что такое строгая любовь. Вне сомнения, ребенок нуждается в границах: что можно, что нельзя. Но там, где есть насилие, как подавление — это и есть грань. Ребенка учит здоровый родитель, позволяет ему ошибаться. Ребенок испытывает вину, когда он ошибается — ему говорят: "Это можно исправить так". И тогда ребенок справляется на своем уровне с тем, что происходит вокруг.

Ему говорят о том, что он чувствует, это важно, ему помогают увидеть потребности, когда ребенок растет, эмоциональные потребности ребенка родителями принимаются как значимые.

— К вопросу о покаянии: в фильме отец подарил сыну медаль, которую когда-то заслужил… А вообще авторитарные люди могут раскаяться, испытывать вину?

— Я думаю, что это всегда возможно. Это могут сделать по-своему, как показано в фильме. Но зачастую людям трудно меняться, особенно когда мы говорим о возрастных вещах. Однако есть высказывание: нас может изменить война, болезнь и психотерапия.

Так вот, получается, психотерапия — самый безопасный момент изменения. В те моменты, когда он переживает, он может прийти к внутреннему осознанию.

— А что делать близким, когда им навязывают вину?

— У нас виноватых любят, они удобные, с ними можно много всего сделать. И чувство вины, стыд и обида бывают очень токсичными.

— Испытывать вину, быть виноватым — это нормально?

— Да, нормально.

— А правильно ли это?

— Я не согласна.

— И я не согласна! Можно лепить что угодно из людей, ощущающих вину, они пластичны, поддаются, как поддается ребенок, из которого можно сделать все что угодно, от гения до преступника.

— Вина — великий кнут.

— И крюком является любовь родителей… Что делать, если она удушает?

— Если ребенок прямо по возрасту ребенок, он сам ничего не сможет.

— А если ребенку уже 18 с плюсом?

— Тут много чего можно сделать… Очень часто люди этого просто не видят, могут просто сравнивать себя с другими семьями. Я им советую почитать хорошие книги, где рассказывается, что бывает такая удушающая любовь и как с ней поступают.

Задачи роста молодого человека — обрести самостоятельность, в том числе финансовую. Найти своего партнера, свое дело, родить своих детей. А если выросший ребенок все обслуживает и обслуживает родителей, то куда идет энергия? Не в будущее, а ты бесконечно кормишь прошлое, и проблема в прошлом, которую не ты как ребенок организовал.

— Исток не в тебе.

— В руках более сильных, чем наши. Ну невозможно утолить мать, которая так травмирована, как мама нашего героя из фильма.

— И отца тоже.

— Можно отдать свою жизнь — и в итоге ничего не будет ни у кого. Останавливается ход жизни вперед. Кому-то даже хватит книг, кому-то будут рады помочь я и мои коллеги…

Но тут у каждого свой путь. Я в практике вижу, что некоторые не могут преодолеть удушающую любовь, особенно если начинаешь с ней работать лет в 45… Тоже реально, но многие вещи уже за спиной. Но здесь человеку важно увидеть и не наказывать себя за то, что он там пропустил, не сделал, не разрушать себя.

— Многие склонны казнить себя, а не только наказывать.

— Конечно, разрушают себя… Когда что-то разваливается, симбиотическая связь, то человек ощущает себя на пустом поле: должна была сделать то, то и то, а ничего не сделано.

И здесь очень важно увидеть вот этого ребенка, который служил чему-то всей силой своей души, и внутренне отнестись к себе с милосердием. И тогда все еще может быть завтра.

— И нужно беречь себя.

— Конечно, сто процентов, вот тут с Вами соглашусь.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев