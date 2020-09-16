Возможно ли отделиться от токсичного влияния родителей и начать расти? С "Правдой.Ру" этот вопрос обсуждает Светлана Шарко.
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— Продолжаем обсуждать фильм "Блеск" с Джеффри Рашем… Вот его герой пытался отделиться от родителей, пожил один и вернулся. Многие из нас также себя корят за подобное возвращение. Как себя перестать корить, и почему вообще мы возвращаемся?
— На этот сложный вопрос долго отвечать…
Основной совет — идите в терапию, позаботьтесь о себе, потому что очень часто семейные связи настолько сильны. Есть такое послание бессознательное родителей ребенку: "Если ты меня покинешь, я умру, а ты окажешься в аду".
Это когда ребенок виноват, на него возлагались слишком большие надежды, ребенок бесконечно должен. И его либо ставят эмоционально на место партнера, или даже на место родителя. Парентификация — когда мы начинаем относиться к маме и папе как к своим детям. Его воспринимают как опору, и он не может жить свою жизнь из-за груза на плечах.
— И он не в безопасности, раз отвечает за все.
— Ребенок должен быть квадратненьким рядом с квадратненькими родителями. А если кругленький, его начинают резать по живому до квадратного состояния. Считается, что так правильно, безопасно, что круглый не выживет.
— А как ему себя в безопасности ощущать, выживать круглому рядом с квадратными?
— Никак. Бывают такие вещи, когда безопасно изобразить из себя квадратного, иначе будет тяжело. Прямо трогает за душу, но шанс что-то изменить всегда есть. Многое сейчас про этих сильных женщин, про мужчин, которые ложатся на диван, про то, что я тебя люблю, поэтому я буду слабым, чтобы ты не волновалась, зато я рядом с тобой.
— Пытаются завоевать расположение, как герой Джеффри Раша пытался завоевать любовь отца, соглашался на обрезание до квадратного состояния.
— Согласна с вами.
— Вправе ли родитель такого требовать, это жестоко ведь? Он видит, что ребенку больно.
— Но все же редко я встречала родителей, которые специально делали больно. Очень часто они верят, что это правильно.
Родительский дар — когда ребенку передают ощущение несомненного права на существование такого, какой ты есть.
— Так очень редко бывает.
— Редко, но вообще бывает. И мы можем слышать и в работе, и в духовных осознаниях идти к праву жить, быть любимым, на уважение, на потребности — просто потому, что мы есть.
— А как уловить грань между родительским авторитарным командованием и воспитанием довольно строгим, но с родительской любовью?
— "Я тебя люблю, когда караю" — это не про то, конечно. Я бы спросила, что такое строгая любовь. Вне сомнения, ребенок нуждается в границах: что можно, что нельзя. Но там, где есть насилие, как подавление — это и есть грань. Ребенка учит здоровый родитель, позволяет ему ошибаться. Ребенок испытывает вину, когда он ошибается — ему говорят: "Это можно исправить так". И тогда ребенок справляется на своем уровне с тем, что происходит вокруг.
Ему говорят о том, что он чувствует, это важно, ему помогают увидеть потребности, когда ребенок растет, эмоциональные потребности ребенка родителями принимаются как значимые.
— К вопросу о покаянии: в фильме отец подарил сыну медаль, которую когда-то заслужил… А вообще авторитарные люди могут раскаяться, испытывать вину?
— Я думаю, что это всегда возможно. Это могут сделать по-своему, как показано в фильме. Но зачастую людям трудно меняться, особенно когда мы говорим о возрастных вещах. Однако есть высказывание: нас может изменить война, болезнь и психотерапия.
Так вот, получается, психотерапия — самый безопасный момент изменения. В те моменты, когда он переживает, он может прийти к внутреннему осознанию.
— А что делать близким, когда им навязывают вину?
— У нас виноватых любят, они удобные, с ними можно много всего сделать. И чувство вины, стыд и обида бывают очень токсичными.
— Испытывать вину, быть виноватым — это нормально?
— Да, нормально.
— А правильно ли это?
— Я не согласна.
— И я не согласна! Можно лепить что угодно из людей, ощущающих вину, они пластичны, поддаются, как поддается ребенок, из которого можно сделать все что угодно, от гения до преступника.
— Вина — великий кнут.
— И крюком является любовь родителей… Что делать, если она удушает?
— Если ребенок прямо по возрасту ребенок, он сам ничего не сможет.
— А если ребенку уже 18 с плюсом?
— Тут много чего можно сделать… Очень часто люди этого просто не видят, могут просто сравнивать себя с другими семьями. Я им советую почитать хорошие книги, где рассказывается, что бывает такая удушающая любовь и как с ней поступают.
Задачи роста молодого человека — обрести самостоятельность, в том числе финансовую. Найти своего партнера, свое дело, родить своих детей. А если выросший ребенок все обслуживает и обслуживает родителей, то куда идет энергия? Не в будущее, а ты бесконечно кормишь прошлое, и проблема в прошлом, которую не ты как ребенок организовал.
— Исток не в тебе.
— В руках более сильных, чем наши. Ну невозможно утолить мать, которая так травмирована, как мама нашего героя из фильма.
— И отца тоже.
— Можно отдать свою жизнь — и в итоге ничего не будет ни у кого. Останавливается ход жизни вперед. Кому-то даже хватит книг, кому-то будут рады помочь я и мои коллеги…
Но тут у каждого свой путь. Я в практике вижу, что некоторые не могут преодолеть удушающую любовь, особенно если начинаешь с ней работать лет в 45… Тоже реально, но многие вещи уже за спиной. Но здесь человеку важно увидеть и не наказывать себя за то, что он там пропустил, не сделал, не разрушать себя.
— Многие склонны казнить себя, а не только наказывать.
— Конечно, разрушают себя… Когда что-то разваливается, симбиотическая связь, то человек ощущает себя на пустом поле: должна была сделать то, то и то, а ничего не сделано.
И здесь очень важно увидеть вот этого ребенка, который служил чему-то всей силой своей души, и внутренне отнестись к себе с милосердием. И тогда все еще может быть завтра.
— И нужно беречь себя.
— Конечно, сто процентов, вот тут с Вами соглашусь.
Беседовала Маргарита Кичерова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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