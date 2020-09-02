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Автор Антон Куликов

Вторая мировая: что знают и чего не знают жители России

Общество

Второго сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. На борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии. К этой дате ВЦИОМ приурочил вопрос, в ходе которого нашим соотечественникам были заданы вопросы о датах и участниках Второй мировой войны.

Вторая мировая: что знают и чего не знают жители России

В России существует предубеждение относительно того, насколько осведомлены об основных этапах ВМВ жители других государств. Особенно тех, что входили в антигитлеровскую коалицию. Хотя определенные основания для этого есть. Но вот что сами россияне знают о Второй мировой войне?

Почти половина россиян назвала неправильную дату начала Второй мировой

Как выяснилось, почти половина из участников опроса не знали дату начала Второй мировой — 48 процентов заявили, что она началась в 1941 году. Еще 33 процента назвали 1939 год, шесть процентов назвали другие неправильные даты, шесть процентов затруднились ответить и еще восемь процентов честно признались, что не знают, когда началась ВМВ.

Если говорить о вкладе государств в победу, то 86 процентов оценивают роль СССР в этом как основную или очень значительную. На втором месте по значимости вклада США — 32 процента, Великобритании — 29 процентов. Ну а наиболее незначительный вклад, по мнению россиян, внесли Франция (40 процентов) и Китай (36 процентов). Хотя, надо заметить, Китай воевал дольше всех — открытую агрессию против этого государства Япония начала еще в 1937 году.

Многие наши соотечественники не могут назвать причины ВМВ

Более половины россиян (58 процентов) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали США, 52 процента — Англию, 26 процентов — Францию, 29 процентов затруднились ответить. Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77 процентов), а также Японию (36 процентов), Италию (33 процента), Румынию (16 процентов).

Среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18 процентов указали желание Германии всех завоевать, по восемь процентов назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами. Больше всех — 38 процентов участников опроса — затруднились ответить.

В общем-то, наверное нет ничего удивительного в том, что большинство россиян называют 1941 год как дату начала Второй мировой войны. Хотя, конечно, правильнее было бы, если б большинство все же назвало 1939-й год…

Но не меньше внимания стоит обратить и на тот факт, что более трети участников опроса затруднились назвать причины Второй мировой войны. На самом деле это проблема, которая может стать причиной неверных трактовок событий, связанных с событиями того времени.

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Темы вторая мировая война социологический опрос
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