Второго сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. На борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии. К этой дате ВЦИОМ приурочил вопрос, в ходе которого нашим соотечественникам были заданы вопросы о датах и участниках Второй мировой войны.
В России существует предубеждение относительно того, насколько осведомлены об основных этапах ВМВ жители других государств. Особенно тех, что входили в антигитлеровскую коалицию. Хотя определенные основания для этого есть. Но вот что сами россияне знают о Второй мировой войне?
Как выяснилось, почти половина из участников опроса не знали дату начала Второй мировой — 48 процентов заявили, что она началась в 1941 году. Еще 33 процента назвали 1939 год, шесть процентов назвали другие неправильные даты, шесть процентов затруднились ответить и еще восемь процентов честно признались, что не знают, когда началась ВМВ.
Если говорить о вкладе государств в победу, то 86 процентов оценивают роль СССР в этом как основную или очень значительную. На втором месте по значимости вклада США — 32 процента, Великобритании — 29 процентов. Ну а наиболее незначительный вклад, по мнению россиян, внесли Франция (40 процентов) и Китай (36 процентов). Хотя, надо заметить, Китай воевал дольше всех — открытую агрессию против этого государства Япония начала еще в 1937 году.
Более половины россиян (58 процентов) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали США, 52 процента — Англию, 26 процентов — Францию, 29 процентов затруднились ответить. Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77 процентов), а также Японию (36 процентов), Италию (33 процента), Румынию (16 процентов).
Среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18 процентов указали желание Германии всех завоевать, по восемь процентов назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами. Больше всех — 38 процентов участников опроса — затруднились ответить.
В общем-то, наверное нет ничего удивительного в том, что большинство россиян называют 1941 год как дату начала Второй мировой войны. Хотя, конечно, правильнее было бы, если б большинство все же назвало 1939-й год…
Но не меньше внимания стоит обратить и на тот факт, что более трети участников опроса затруднились назвать причины Второй мировой войны. На самом деле это проблема, которая может стать причиной неверных трактовок событий, связанных с событиями того времени.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.