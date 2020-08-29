Есть ли в Китае "цифровой концлагерь", почему нельзя ругать свою родину и кого китайцы считают самым великим человеком в стране, рассказал ведущей "Правды.ру" Дарье Митиной кандидат экономических наук, китаистов, переводчик с китайского языка Константин Николаевич Батанов.
Читайте начало интервью:
— Константин Николаевич, мне ваша книга очень понравилась, но для меня в ней было мало информации о государстве. Здесь очень много про частный бизнес, маленькие коллективы. В Китае роль государства огромна. Как оно влияет на бизнес?
— К государству отношение в Китае такое же, как к семье. Руководителя государства китайцы воспринимают как отца. Я нисколько не преувеличиваю. Они считают, что государство и семья — это одно и то же, только в разных масштабах. Поэтому государство, безусловно, влияет на все сферы жизни китайцев. Это выражается:
Государство малый бизнес защищает. Китайский мелкий бизнес чувствует себя уютно. У него нет никаких проблем. Государство всегда придумает меры противодействия, если идет негативное влияние извне. Китайцам легко открывать свою компанию. Раньше было сложно: например, были высокие требования к уставному капиталу.
— Да, вы пишете, что сейчас требования снижены, и отсюда много всяких манипуляций и жульничества.
— В Китае нельзя допускать жульничество в открытом виде, потому что очень строгие законы. Откровенного жулика быстро поймают и посадят лет на двадцать или пожизненно. И убежать в Китае тоже сложно, потому что страна занимает одно из первых мест в мире по количеству камер наблюдения, которые узнают человека и сразу сообщают в полицию. Если человек совершил что-то плохое, далеко не уйдет. Или уйдет, но его быстро поймают.
— То есть элемент цифрового концлагеря присутствует?
— Он, конечно, присутствует, но китайцы говорят: если я не сделал ничего плохого, почему я должен бояться этого. Опять же, государство ограничивает их в чем-то, а в чем-то направляет.
— Помимо видеокамер, там существует и общественное наблюдение друг за другом?
— Общественное наблюдение друг за другом существует исстари, потому что когда Цинь Ши Хуан объединил Китай из множества княжеств, он ввел домики, которые состоят из четырех частей. У них общий двор, четыре одноэтажных дома соединены в один, там жили четыре разные семьи, которые не являются родственниками. Окна было запрещено зашторивать. Они друг за другом смотрели. И если замечали заговорщиков, неблагонадежных людей, должны были сразу сообщить об этом в полицию того времени. Если они этого не делали, и потом вдруг выяснялось, что назревал бунт или что-то плохое люди делали, тогда репрессиям подвергали всю улицу, а не только жителей дома. И до сих пор китайцы смотрят, чем занимаются соседи. Если вдруг что-то совсем плохое происходит, то они без проблем вызовут полицию. Китайцы не покрывают друг друга.
— Победить коррупцию мало кому удается. Китай — это пример жесткого подхода к проблеме. Существует смертная казнь за коррупцию в крупных размерах. Есть ли прямая корреляция между жестким уголовным законодательством и коррупцией? Потому что иногда складывается впечатление, что ужесточай не ужесточай законодательство — все равно воровать будут, в том числе в Китае.
— Все китайцы говорят, что стало легче жить. Коррупционеры боятся, их стало меньше. Есть коррупция на большом уровне, где участвуют большие чиновники — их периодически отлавливают. Бывало, я лично общался с каким-нибудь губернатором — через неделю смотришь, его уже сняли. Есть коррупция на маленьком уровне, когда приходишь к паспортистке, даешь ей пачку чая или коробку конфет. Коррупция на маленьком уровне, по-моему, вся пропала. С коррупцией на большом уровне они борются. Видимо, успешно, сдвиги есть. Но то, что они ее еще не искоренили до конца, очевидно, потому что иначе бы уже тогда никого не арестовывали.
— Как относятся китайцы к собственным лидерам? У нас есть стереотипы про наших вождей: Сталин — жесткий руководитель, жестокий; при Брежневе — застойное, но очень благополучное существование; Горбачев — разрушитель. У китайцев есть метки, по которым они узнают своих лидеров?
— Конечно, есть метки. Обычно китайцы относятся к руководителю, который занимает в данный момент пост, как к "отцу" всей нации. Ругать его нельзя, потому что получается, что ты плохой сын.
В международных делах точно так же. Если человек начинает ругать свою страну — получается, что он плохой человек. Как будто бы сын ругает отца.
У нас национальная черта, кстати, такая: взять и вывернуть свои проблемы, особенно перед иностранцами. Не знаю, зачем это делают.
Если покритиковать у себя на кухне — это одно. Но когда это рассказывают иностранцам — зачем? Показать, что мы такие несчастные, убогие?
Это всё очень плохо воспринимается в Китае. Если человек начинает ругать свою родину, рассчитывая вызвать симпатию или сочувствие, — на самом деле он вызовет только отторжение. К нему будут относиться как к ненадежному человеку.
Если говорить о маркерах, то самый великий человек в Китае — это Мао Цзэдун. Я выяснял у китайцев, почему они его считают самым великим. Говорю: "Он же допускал много ошибок, и много людей погибло от голода и прочего". Они сказали, что он начал строить социализм, то есть полностью изменил общественно-политический строй. Китай встал на рельсы современного государства. Мао Цзэдун заложил основы для развития современного Китая. Второй по величине человек — это Дэн Сяопин. Дальновидный лидер, который заложил основы экономического процветания.
То есть Мао Цзэдун заложил основы политического развития, а Дэн Сяопин — экономического развития.
Сейчас все хвалят Си Цзиньпина, потому что он действующий лидер. Всем нравятся жесткие меры по борьбе с коррупцией, поэтому считается, что он современный мощный лидер. Китайцам нравится, как он противодействует США, не боится вступать с ними в спор. Не идет на конфликт, но и не боится его. До него лидеры были более дипломатичные. Когда были голосования в ООН, они воздерживались от конфронтации. Сейчас Китай уже набрал силу, чувствует себя достаточно уверенно, и это вызывает прилив патриотизма.
Беседовала Дарья Митина
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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