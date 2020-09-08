Система образования с АУЕ не справилась

Как остановить активность АУЕшников, кроме как уголовными наказаниями? В беседе с "Правдой.Ру" рассуждает судебный эксперт и специалист по религиозным и экстремистским сообществам Игорь Иванишко.

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— Помимо запрета АУЕ нужны, наверное, какие-то другие способы? Когда мы были молодыми, у нас тоже была своя "шпана". Но тогда были "Зарница", юннаты, еще что-то, всякие тимуровцы. Что сейчас реально противопоставить?

— Ну, "страшилка" быть привлеченным к ответственности — она тоже нужна. Помните творческих хулиганов: Pussy Riot, "Война", бомбилы. Были же те, кто пытался им подражать. Но после вступления в силу приговора суда по Толоконниковой и прочим, таких деяний больше не совершалось.

Помните ловителей покемонов? Когда молодежь понимает, что реальным сроком можно испортить себе жизнь, будет судимость, то для них это ужасно.

А кроме того, вспомним недавно запрещенных "Свидетелей Иеговы". У них 175 тысяч последователей, и говорили, что ничего не получится остановить. Но крупных мероприятий не проводится, вербовка фактически сведена на нет. Идет серьезный отток от них тех, кто не готов жить подпольно, как криминалитет.

— Но что еще противопоставить запрету?

— Необходима система профилактики. По многим регионам мы видим, что сильно опоздали. Во-первых, не так много специалистов, готовых работать и хорошо знающих понятия, символику. Я это наблюдал еще по борьбе с "Синими китами", оффниками… Когда у заинтересованной молодежи начинается диспут, а педагог плохо подготовлен…

Увы, на курсах повышения квалификации педагог получает минимальную информацию. Если он неправильно ставит в терминах тех же АУЕ-шников ударения, то ребята делают вывод, что человек совершенно не понимает суть движения, не понимает его законов, системы взаимодействий между участниками и так далее.

И сейчас уголовный запрет — это демонстрация того, что система образования не справилась. Только-только начинают создавать специальные центры, которые по бюджетным средствам, президентским грантам закладываются.

— В системе образования же женщины в основном? Я же так понимаю, что АУЕ — в основном мужская тема. Или девочек там хватает?

— Я недавно был привлечен в качестве специалиста по АУЕ-шной группе из Сургута. Там чисто девчачья группа со своей паханкой. Есть АУЕ-шницы, которые в страхе держат всю школу и даже мальчики, простые ученики, боятся эти девчонок. Хотя большинство да, парни. Поэтому к профилактике надо проходить разносторонне.

Это и работа с родителями — тоже крайне сложно. Отдельно есть интернатовские АУЕ-шники, уже в этом году, и раньше были доведения в интернатах до самоубийства тех, кто деньги не платил. И администрация не знала, что в таком случае делать. Но в основном идет речь о детях из семей, в том числе благополучных.

С запозданием начали проводить консультации с родителями. Не так много у нас профессиональных педагогов-психологов, которые именно специализируются. Поэтому сейчас и эта тема востребована.

Ну и что-то надо взамен предлагать. В тех поселках, которые рядом с зоной, никакого нет даже спортивного клуба, секций, только школа поселковая и все.

Исчезнут ли они сами собой?

— А помните, в 80-е годы были любера, и когда они выросли — движение сошло на нет. С АУЕ такое не могло произойти, здесь какие-то силы идеологические?

— У нас среди специалистов, которые этой темой занимаются, есть разные подходы. Часть экспертов говорят, что движение идет по возрастающей. Есть и специалисты, указывающие, что есть циклы. То есть, например, у нас есть доктор юридических наук Владимир Овчинский.

Он говорит, что "Тяп-Ляп" из Казани, люберецкие, "Хади Такташ" появляются, а после смерти харизматического лидера его сторонники просто расползаются или перерастают. Те рэкетиры, которые раньше что-то захватывали, становятся такими бизнесменами, уйти от криминала.

Раньше в малиновых пиджаках, а сейчас в синих, работают в муниципалитетах, иногда в законодательных собраниях. Предлагают законопроекты в своих регионах. Мы-то знаем, кто раньше входил в эти группировки.

— Вы еще эксперт по религиозным организациям. Что объединяет те из них, кого признали экстремистами? "Свидетели Иеговы", которые упомянуты.

— Даже то, что было предъявлено Генеральной прокуратурой было указано в первую очередь на идеологию, что она криминальная, потому что мир делится на "свои" и "чужие". "Чужие" достойны того, чтобы их унижали, убивали, грабили. То есть такой идеологический принцип и есть призыв к тому, что можно совершать криминальные действия в адрес неадептов. И здесь есть этот элемент.

И еще хочу прокомментировать несколько фейков, о том, что будут сажать только за факт "я АУЕ-шник". Если посмотреть на статью 280 УК РФ, то необходимо выполнять реальные действия. Либо организовать, либо активно склонять, вербовать. И когда сейчас пишут, что на молодежь будут накладывать штрафы до 800 000, либо лишение свободы от 12 и больше — это неправда. Штраф касается уже тех, кто является совершеннолетним. К тому же для несовершеннолетних максимально возможный срок — 10 лет.

Даже по "Свидетелям Иеговы" у нас несколько человек из 175 тысяч буквально были привлечены к уголовной ответственности. По АУЕ-шникам то же самое, обязательно еще будет участие прокурора и органа опеки. То есть здесь довольно сложно будет привлечь к ответственности, через год-два реально отбывших наказание будет немного. Только за исповедание или наколку АУЕ невозможно будет привлечь.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев