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Автор Василий Амирджанов

Финские айтишники п﻿редложили автозамену смыслов

Общество

Финские специалисты создали технологию, которая способна заменять оскорбительные выражения на вежливые.

Ноу-хау финских айтишников будет доступно в текстовых редакторах. В контексте гармонизации взаимоотношений граждан с законодательством об оскорблениях этот программный продукт может стать весьма востребованным в России.

Благими намерениями

С помощью нового программного продукта его авторы очень надеются, что виртуальный мир станет добрее. Созданная система будет визуально размывать фразы, которые она посчитает оскорбительными, и тут же предлагать им замену. Как пример приводится вариант — вместо "Я тебя ненавижу!" будет предложена замена на "Я с тобой не согласен".

Сомнительная по смыслу замена, но сама идея любопытная. Если учесть, что и несогласие может восприниматься как лютое оскорбление, то задача программе поставлена Вселенская. Взять хотя бы радикальные общественные движения по типу BLM или MeToo. Язык им покажи — тут же начнется истерика.

Разработчики полагают, что программа сможет приучить пользователей к вежливому общению в социальных сетях и тщательнее формулировать свои мысли. Представитель финской компании-разработчика Киа Харинг считает, что новый продукт поможет детям защититься от кибербуллинга (интернет-травли) и предотвратить психологические травмы, вызванные оскорблениями:

"Мы хотим, чтобы хулиганы переосмыслили слова, которые они используют, и фактический смысл, стоящий за ними".

Адаптированная вежливость

Появление новой финской технологии все-таки несколько запоздало. Общественный креатив за последние годы сделал огромный шаг от культа гомосексуализма к тотемам трансгендерности, радикального выявления харрасмента и реверсивного расизма с элементами садомазохизма.

Правда, в странах, которые исповедуют философию суверенной демократии, продукт горячих финских программистов может открыть широкие горизонты своего применения. Существование законов, которые не допускают использование не только крепких, но и вполне приличных выражений, на которые может обидеться власть, посчитав их оскорбительными, может сулить большое будущее финскому текстовому фильтру.

Вот, к примеру, прочитал житель Липецка новостное сообщение, что местный депутат Станислав Полосин в рамках своей предвыборной кампании похвастался ремонтом дороги. Граждане кинулись смотреть на чудо дивное и вместо асфальта обнаружили куски резины. Люди негодуют и формулируют весьма неполиткорректно. Депутат называет случившееся провокацией и происками конкурентов.

Предложение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина улучшить космические ракеты путем их раскраски под гжель и хохлому тоже было встречено, как наверно подсказала бы финская программа, весьма критически. Традиционно присутствовали и яркие личностные оценки компетентности космического чиновника, и увесистые суждения о власти в России в целом.

А вот была бы у пользователей финская чудо-программа, сформировалась бы позитивная повестка, которая могла бы украсить новости и общественно-политические ток-шоу на российских федеральных телеканалах.

Правда, пока слабо получается представить, как крепкие русские выражения со своей многоэтажностью конструкций возможно заменить на политкорректные. Но в этом смысле финским светлым головам есть над чем поработать, чтобы адаптировать свое детище к российским реалиям.

Флер стабильности

Насколько бы упростилась работа по приведению к единому знаменателю контента массмедиа некоторых стран постсоветского пространства, если бы финские айтишники сумели взяться за решение задачи автозамены на более глобальном уровне. Добавили бы инновационной виагры флеру стабильности.

Достаточно взглянуть на заголовки в лентах новостных СМИ, чтобы обнаружить, если не прямые оскорбления, то уж определенно циничное отступление от позитивной повестки. Финский инновационный продукт мог бы предложить приемлемую автозамену заголовкам:

  • "Российские банки исчерпали запасы валюты" заменить на "Россиянам больше не нужны доллары и евро";
  • "Россия снова попытается продать никому не нужный госдолг" заметить на "Россия стала еще более отрыта для инвесторов";
  • "Перестрелка двух семей в Ингушетии попала на видео" заменить на "В Ингушетии бережно хранят традиции предков";
  • "В Гродно ОМОН применил слезоточивый газ против протестующих" заметить на "Гродненская милиция пресекла действия деструктивных сил".

Фундаментальный подход финских разработчиков помог бы упростить творческие изыскания менестрелей суверенной демократии, чтобы авторы могли не терять время и сразу бы заменять неудобные формулировки:

  • "взрыв" на "хлопок";
  • "отравление" на "нарушение обмена веществ";
  • "воровство" на "нецелевое использование средств";
  • "увольнение за некомпетентность" на "переход на другую ответственную работу";
  • "отсутствие политической конкуренции" на "стабильность политической системы".

Автозамена смыслов

Боязнь оскорбить кого бы то ни было, которая вызвана глобальным трендом политкорректности, все чаще приобретает радикальные формы. Подмена понятий в этом процессе играет не последнюю роль:

  • толерантность (терпимость) заменила деликатность, уважение, такт и приличия;
  • политкорректность стала элегантным и вежливым синонимом лицемерия.

Смешение смыслов на фоне развития лингвистических фобий провоцирует мутацию сознания, которая выбивает человека из привычной ему системы координат восприятия мира и заставляет его либо подчиниться общему тренду, либо делать вид, что он чувствует себя комфортно в координатах политкорректности. Еще в 1905 году в своей работе "Партийная организация и партийная литература" Владимир Ульянов-Ленин заметил:

"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя".

Отказ же от самостоятельного мышления и, как следствие, от собственных оценочных суждений в угоду общественным трендам, неминуемо приводит к личностной деградации.

Ощущение золотой середины воспитывается культурой, стремлением к познанию и развитию. В этом, собственно, и заключается тот самый личностный рост, который пытаются подменить аутотренингом и бодрыми заклинаниями шоумены в просторных залах и за немалые деньги.

Разумеется, хамство всегда останется хамством, как бы политкорректно его ни назови. Вот только излишнее сглаживание оценочных формулировок тоже вряд ли будет способствовать адекватному представлению реальной картины мира. Известный американский тележурналист Ларри Кинг предложил вполне доступный выход из смысловой дуальности:

"Давайте не будем бояться обидеть кого-нибудь настолько, чтобы не потерять способность отличать уважение от паранойи".

В этом смысле труды горячих финских программистов оказываются вне системы координат адекватности и явно уступают в своей полезности программе исправления грамматических ошибок в текстовом редакторе. Ну а уж программный продукт, который сможет осуществлять автозамену собственных мыслей на "единственно верные", и вовсе уведет человечество в зал ожидания светлого будущего с каким-нибудь "любимым руководителем Ким Чен Ыном".

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