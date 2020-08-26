Коммунист Митина: у белорусской оппозиции флаг пособников фашизма

В чем разница между политическим строем России и Белоруссии, какова цена вхождения Болгарии в ЕС и что на самом деле значит флаг белорусской оппозиции — на вопросы зрителей "Правды.ру" отвечает секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

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Большая разница

— Почему мы выступаем категорически против путинского капитализма и готовы критически поддержать капитализм лукашенковский? Разве это не одно и то же?

— Этот вопрос чаще всего задают мои левые товарищи. На мой взгляд, достаточно странный вопрос.

Совершенно очевидно, что модели государственного капитализма в России и в Белоруссии совершенно разные.

Наши классики еще в начале ХХ века говорили, что пролетариату отнюдь не безразлично, в каких формах буржуазия осуществляет свою власть над ним. Либо это социальный каннибализм и первобытные формы капитализма, как на Украине, в Албании и теперь в Болгарии (молитвами Евросоюза); либо это умеренный авторитаризм, госкапитализм, как в путинской России, без социальной защиты, который еле-еле удерживается статьей Конституции о том, что Россия — социальное государство.

Другое дело — Белоруссия. Там тоже государственный капитализм, авторитарная форма правления. Но там совершенно иная экономическая модель. Основные бюджетообразующие предприятия остались в руках государства. Госсектор составляет порядка 40 %. Социальная система не разрушена. Не разрушена промышленность: в отличие от России и Украины Белоруссия не прошла депролетаризацию. Давайте сравним рост ВВП по сравнению с 1990 годом (годом, предшествующим распаду СССР):

в Белоруссии увеличился на 200 %,

в России увеличился на 24 %,

на Украине уменьшился на 63 %.

Вот три модели госкапитализма: украинская, российская и белорусская. Какая эффективнее — судите сами.

Насчет социалки приведу один пример. Наша однопартийка Ольга Винтер недавно попала в большую беду. У ее матери была тяжелая операция. Человек пролежал в реанимации три недели, в частной московской клинике, в итоге спасли ему жизнь. Ольга оставила в этой клинике 930 тысяч рублей плюс еще сто тысяч на лекарства и медикаменты. Она взяла кредит, попал в долговую зависимость. Когда я рассказываю об этом своим белорусским друзьям, они в шоке. Белоруссия живет скромно, люди не шикуют, но такую ситуацию там невозможно представить. Там действительно бесплатные медицина и образование. Сохранена практика раздачи квартир от государства. Моя знакомая проработала на госслужбе 5-6 лет, родила двух детей, получила трехкомнатную квартиру от государства, это в порядке вещей. Бюджетники там обеспечены жильем.

Путь Болгарии

— В последнее время левые критикуют белорусское руководство за всё больший отход от завоеваний социализма. Можно критиковать. Но не надо показывать пальцем на Тихановскую, Цепкало и Бабарико как на альтернативу, которые в так называемом реанимационном плане нарисовали:

тотальную приватизацию всего, что его еще не приватизировано,

вхождение во все транснациональные корпорации,

включение в систему международного разделения труда, правила которого определяет ЕС (я в начале говорила о "болгаризации" Белоруссии).

Болгария вступила в Евросоюз, заплатив за это собственным суверенитетом, потому что болгарам в их стране ничего не принадлежит. Энергетическая система Болгарии поделена между Германией, Австрией и Чехией. Предприятия, приносившие деньги в бюджет, были вынуждены закрыться. Самая важная отрасль для Болгарии — аграрно-промышленный комплекс — полностью лежит. Поля заросли, ничего не сеется, Болгария закупает точно так же помидоры и редиску в Израиле, как это делаем мы. Сейчас, слава Богу, в связи с санкциями (нет худа без добра) в России начали уже сами что-то производить. ЕС запретил Болгарии выращивать табак на продажу, только для личных нужд. Болгарским табаком жила не только вся Европа, но даже Аргентина его курила. Консервная промышленность закрыта. Сельхозземля продана под коттеджи, поля для гольфа и так далее.

Болгарский вариант самый реальный для Белоруссии, если она решит распрощаться с той государственной политикой, которая проводится сейчас.

Но белорусам будет хуже, чем болгарам. И хуже, чем украинцам, несмотря на то, что у них стартовый уровень гораздо выше, чем на Украине. Есть такое выражение: "Больнее падать". Украина привыкла к тотальному бардаку на протяжении последних 25 лет. Белорусы привыкли жить достойно (хотя и не слишком богато), чувствовать себя социально защищенными. У них зарплату не задерживают, платят пенсии. Дети ездят в лагерь бесплатно. Бюджетники получают квартиры от государства.

Болгария заплатила собственным суверенитетом и промышленностью за кэш от Евросоюза, который она худо-бедно получает на инфраструктурные проекты и на поддержание штанов.

Белоруссии никакого кэша не будет. Сейчас мировой кризис, пандемия, разложение и кризис самого ЕС. Именно поэтому мы видим такое скромное участие больших стран Европы и США в белорусских событиях. Большой Европе с Украиной бы разобраться до конца — это как большая незаживающая рана и куча проблем. А разбираться еще и с Белоруссией — это, видимо, удел Польши, Литвы, Эстонии, Латвии. Плюс российский олигархат.

Флаг предателей

— В Белоруссии не идет борьба добра со злом. Идет борьба сносного с плохим, плохого с очень плохим. И здесь нужно выбирать. В Сети есть забастовочный комитет, который пишет очень правильные воззвания, под которыми ОКП готова подписаться. Но мы понимаем, что эти организации носят маргинальный и виртуальный характер. И пока никто из них на улицу не вышел. Пока там ходят толпы с бело-красно-белыми флагами.

Это флаг так называемой Белорусской народной республики, которую учредили в 1918 году.

С начала Великой Отечественной войны этим флагом пользовались немецко-фашистские коллаборационисты из числа белорусов, которые стали служить Гитлеру.

Посмотрите историю минского гетто, вы увидите эти флаги на полицейских комендатурах. Это отнюдь не нейтральный исторический флаг, как нам рассказывают оппозиционеры. Здесь украинский стиль прослеживается от и до. И не видеть этого — значит быть слепым.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова