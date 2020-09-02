Поддержат ли запрещенных АУЕ-шников "реальные" воры

Чем на самом деле является наводящее страх движение АУЕ? "Правде.Ру" рассказал судебный эксперт и специалист по религиозным и экстремистским сообществам Игорь Иванишко.

— Совсем недавно Верховный суд принял решение о том, чтобы запретить движение, вернее неформальное движение АУЕ.

— Говорить о том, что оно вдруг возникло в 2011 году, неверно. Просто масштабы информационных технологий таковы, когда распространение информации какой-то культуры достаточно просто, оперативно и мобильно. А молодежная организованная преступность была практически всегда.

Мы можем посмотреть на молодежные банды Нью-Йорка, на манчестерские банды — там смесь и оффников, и околофутбольных криминальных фанатов, то есть радикалы. Молодежная организованная преступность есть во многих странах мира, притом в развитых, демократических. Сейчас с каждым годом исследователи отмечают высокий прирост АУЕ-шников, но это не единое сообщество.

Есть несовершеннолетние, которые находятся реально близко к исправительным учреждениям либо недалеко от тех мест, где проходят реабилитацию. Почему первый скандальный случай произошел в поселке Приисковый — потому что там находится зона, и в поселке были смотрящий, уделение в общак и связь с колонией. Реальные АУЕ-шники — те, кто состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, в том числе бывшие уже в воспитательной колонии. У них есть собственный криминальный опыт — это одно.

И, как правило, это или Север, или Восточная Сибирь и Дальний Восток. На совещаниях в Совете безопасности его секретарь Николай Патрушев — бывший директор ФСБ — неоднократно указывал на рост этих банд именно на востоке и в северных районах, там, где традиционно отбывают наказание. Это настоящие АУЕ-шники.

Есть АУЕ-шники-позеры, фактически воспринявшие культуру, но не имеющие своего криминального опыта. Смотря на некоторые такие группы в Москве и Санкт-Петербурге — это городские мальчики, жители мегаполиса из благополучных семей.

У нас за три года была пресечена деятельности 31-ой организации АУЕ с привлечением к ответственности 470 человек из этих банд. И как правило, все преступления совершили реальные АУЕ-шники. А позеры — это подражатели, к которым настоящие относятся с негативом. Позеры себе делают наколки, означавшие отсидку — перстни, воровские звезды, но их никто не короновал. И когда они окажутся в Чите или Комсомольске-на-Амуре, такие вот позеры из Москвы еще ответят за такие наколки.

Это такие ребята-хулиганы, которые хотят идти против системы, и хочется принадлежать к какой-то социальной, молодежной группе, которая самая сильная, которую боятся в школе. Есть там субкультуры молодежные, но со спортом у них не очень и с творчеством тоже. А вот грубая физическая сила — да еще и денежку получать за счет школьных вымогательств под видом того, что уделяешь на зону… Да никто из них не уделяет!

Мы смотрели по многим группам в Центральном округе — они фактически не АУЕ. Взрослые же воры, криминалитет поддерживают настоящих АУЕ-шников, которые совершают преступления по статьям, когда часто их нельзя привлечь к ответственности. А вот эта мегаполисная молодежь часто позорит воровские понятия. Выкладывает в сети какие-то видео, где он вымогает у кого-то, бьет, потом совершает то, что с изнасилованием связано. А мы понимаем, что с насильниками бывает на зоне. И к таким АУЕ-шникам воры относятся негативно.

Действенен ли запрет

— Однако же запретный плод сладок. И многие ваши коллеги скептически настроены к запрету. Вот в Сети появились данные, что это же не юрлицо, не организация. Запрет действительно действенен, или его можно обойти? И насколько это вообще нужно и необходимо было?

— Я видел подобные комментарии экспертов по поводу этого решения, к которому шли очень долго. Относительно того, что "теперь любая фраза типа "Мир вам в хату" — и вот тебе и 282.1".

Да, движение разрозненное: есть реальные АУЕ-шники (по сути ОПГ-шники), есть позеры, а еще есть "диванные" деятели, которые постоянно в социальных сетях. Сидит с бутербродом, научился каким-то терминам и рассылает картинки. Но пресечь деятельность этого движения все же необходимо.

У нас по многим экстремистским организациям тоже нет единого центра, это разрозненные группы. Есть некое "учение", а ты у себя в городе можешь создать аналог по некому алгоритму. Сейчас у нас запрещены 77 таких движений и 78-м будет АУЕ.

Вопрос — действительно ли оно такое аморфное? Есть же у нас в списке анархические, неофашистские организации, в том числе запрещен как экстремистская организация "Правый сектор". По АУЕ-шникам, например, на территории России в несколько раз больше реальных преступных актов, чем попыток представителей "Правого сектора". Так что уголовный запрет нужен.

А что касается "запретного плода" — а почему вы думаете, что для всей молодежи АУЕ является привлекательным? Сейчас по многим школам, а особенно в Читинской области, представители многих молодежных направлений как раз вздохнут свободнее, ибо там, если ты не с АУЕ-шниками, то могут опустить.

Есть в школах даже парты специально для опущенных, кто не вошел в это движение, кто не уделяет, кого унижают и так далее. То есть на самом деле у нас молодежь тянется к другим, творческим направлениям молодежной субкультуры. Далеко не для всех привлекательна вот эта вот быдляцкая, вымогательская, где грубая физическая сила, где присутствуют элементы изнасилования, детского изнасилования. Многие даже вступают в это движение для того, чтобы не быть жертвой.

Поэтому здесь я могу сказать, что нет, здесь не будет такого массового эффекта. Да, для кого-то это будет так: "Ой, это запретили? Это классно, значит нужно попробовать". Но не для масс.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев