От фейковых новостей до фейковых журналистов

Общество осознало размах проблемы и приступило к поискам способов противодействия распространению заведомо ложной информации. Есть мнение, что вскоре люди вовсе перестанут доверять информации, а распознавание ее подлинности станет новым витком эволюции человека. Обо всех этих теориях беседуем с политическим психологом, к. п.н. Наталией Красовской.

— Наталия Рудольфовна, каковы, на ваш взгляд, шансы, что люди в самом деле в скором времени перестанут доверять любой информации, размещенной в сети?

— Эксперты утверждают, что в ближайшие 15 лет дипфейк, созданный искусственным интеллектом, будет оставаться одной из самых опасных технологий, потенциальный вред от которой и выгода для злоумышленников несопоставимы с крайне скромными затратами на производство. Сейчас поддельные аудио- и видео, на которых известные люди делают разные заявления, носят больше развлекательный характер. Однако все чаще эта технология используется для публичной дискредитации человека, кроме того уже известны случаи, когда с помощью подделки голоса мошенники выманивали у людей, в том числе — банковских служащих, крупные суммы денег.

Уже сегодня специалисты сталкиваются с тем, что дипфейки крайне трудно выявить, а затем ограничить их расползание по Сети. А со временем технология обещает усовершенствоваться настолько, что образно говоря, сам человек, на которого сделали дифейк будет сомневаться — а не он ли это сказал.

Многие государства в настоящее время обеспокоены тем, что дипфейк вскоре может стать оружием сил, планирующих подрыв системы власти. Экспертное сообщество бьет тревогу, предрекая, что со временем люди просто перестанут доверять любой информации в сети. А с учетом того, что СМИ все чаще основывают свои сюжеты на резонансных (и часто — фейковых) скандалах в сети, то — вообще любой информации. Вполне возможно, что будущее потребует от нас развития каких-то новых способов передачи данных и средств оповещения.

Проблемы выявления фейков

— Как это связано с тем, что фейковыми уже становятся не только новости, но и их авторы?

— Напрямую. Проблема выявления фейка главным образом завязана на определение первоисточника информации. Даже сейчас не всегда удается его отследить, хотя на тех же крупных социальных платформах, таких как Facebook или WhatsApp, этим занимаются специальные фактчекинговые организации. Но тут существуют две проблемы.

Одна из них заключается в том, что сам с первой точки зрения достоверный источник в итоге может оказаться фейком.

Так, в рамках собственного расследования американское аналитическое интернет-здание The Daily Beast выявило 19 созданных искусственным интеллектом профилей, от имени которых в прошлом году 46 различных изданий в некоторых странах Персидского залива и США разместили более 90 статей в пользу "правых" идей государств Ближнего Востока. Среди них были журналисты, аналитики, политические консультанты…

В последние пару лет создание фейковых личностей стало трендом.

Например, профиль в LinkedIn со сгенерированной искусственным интеллектом фотографией был у студента Университета Бирмингема и журналиста на фрилансе Оливера Тейлора, который писал статьи в крупные газеты с обвинениями в адрес общественных правозащитников, которые якобы симпатизировали террористам, и у некой Кэти Джонс, которая якобы занимала высокую должность в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а на деле шпионила за американскими чиновниками. Кстати, в создании этого фейка американцы традиционно обвинили русских.

Вторую проблему можно обозначить старой поговоркой: кто усторожит самих сторожей?

У того же Facebook'а проверкой достоверности фактов заняты в разных странах местные компании. Если эксперт помечает проверенную информацию как фейковую, то она появляется в ленте новостей ниже правдивой, что должно, по идее, снижать ее распространение. Также людей, которые желают перепостить информацию, предупреждают, что она ложная, а домены, которые занимаются распространением фейков, теряют возможность зарабатывать на рекламе. Оставим в стороне вопрос, почему откровенная ложь не изымается из обращения сразу.

Обратимся к пресловутому человеческому фактору: на Украине в текущем году в команду фактчекингов влилась компания StopFake, представители которой дружат с известными украинскими праворадикалами, среди которых есть даже осужденные за убийство на почве ненависти.

И еще один факт в копилку: один из инженеров-программистов Facebook, который уволился, проработав на компанию более 7 лет, разместил обличительное видео, заявив, что Facebook своей политикой работы с информацией ущемляет людей в огромных масштабах.

— А есть на сегодняшний день технологии выявления фейков, исключающие человеческий фактор?

— Тот же Facebook запустил алгоритм определения первоисточника размещенной в соцсети информации о коронавирусе, который работает на основе искусственного интеллекта. Алгоритм выдает пользователю сведения об источнике статьи и времени ее появления, а также первом упоминании в самом Facebook'е.

А WhatsApp начал особым символом помечать сообщения, которые слишком далеко ушли от своего автора, т. е. пересылались слишком много раз — а это отличительная черта фейка.

Также платформа дает возможность проверить правдивость информации, перенаправив ее в браузер, который по идее должен показать похожие результаты, чтобы человек мог изучить альтернативные источники. К сожалению, все эти заявленные платформами функции в России не доступны.

Между тем, есть простое и эффективное средство, чтобы ограничить распространение фейков в сети. Соцсетям достаточно отказаться от лайков и счетчиков репостов. Ученые доказали, что чем больше у поста лайков и репостов, тем охотнее его постят дальше, не затрудняя себя проверкой правдивости. Но мы с вами понимаем, что соцсетям это невыгодно, так же, как блокировать выявленный фейк — платформы на всем этом зарабатывают.

Не спешите делиться

— Есть ли какой-то выход из этой ситуации?

— Чаще всего фейки создаются из гремучей смеси правды и домыслов и подаются в форме, затрагивающей наши базовые инстинкты, которые существуют со времен зарождения человечества как вида. Все что остается каждому из нас — начать отдавать себе отчет в том, что мы делаем. Вы прочитали шокирующую новость в сети, у которой уже накручено лайков и репостов, первая ваша эмоциональная реакция — поделиться ею со своим окружением. Вот тут надо поставить паузу.

Эмоции — это важно, это, к слову, один из механизмов самосохранения личности и вида в целом. Но еще у каждого из нас есть здравый смысл, который в общем-то нам нужен для того же самого. Поэтому в то мгновение, когда ваш палец замер на кнопке "лайк" или "репост" — самое время притормозить и задуматься о последствиях: а если это — фейк: скольким своим близким или даже незнакомым в реальности людям, вы нанесете вред, поспособствовав распространению этой информации.

Если вам не хочется самому тратить усилия на проверку достоверности, просто подождите — до конца дня или, возможно, сутки. Обычно за это время в ленте появляется множество опровержений якобы такой реалистичной информации, вызвавшей в вас столь яркие эмоции. Одно мгновения на подумать, пауза на подождать — и вы уже разумный человек, а не слепой инструмент в информационной войне, в том числе против нашей страны.