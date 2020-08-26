Константин Батанов: российское образование очень ценится в Китае

Почему российское образование ценится в Китае, есть ли в стране многодетные семьи и как китайцы используют стратагемы, рассказал ведущей "Правды.ру" Дарье Митиной кандидат экономических наук, китаистов, переводчик с китайского языка Константин Николаевич Батанов.

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Где учатся китайцы

— Константин Николаевич, когда я училась в МГУ, у нас на курсе были две китаянки, которые воспринимали это как большую честь. Они с большим пиететом относились к российскому образованию, к МГУ. Они прошли в Китае большой конкурс, чтобы попасть на наш истфак МГУ. Но никто не думал, что китайский язык станет популярен среди россиян. У меня масса друзей учится в Пекинском университете и в китайских технических университетах.

— Если утром прийти в МГУ перед первой парой в главное здание, такое чувство, что в Китае оказался. Там, по-моему, тысячи китайских студентов. Это означает, что российское образование очень ценится в Китае:

во-первых, у нас традиции преподавания очень сильные, особенно в фундаментальных науках, поэтому для китайских абитуриентов оно представляет большой интерес;

во-вторых, произошел обвал рубля, и у нас вдруг стало все намного дешевле.

— Китайцы присылают сюда детей сознательно или только потому, что у них не хватает денег послать их в Нью-Йорк, Лондон, Париж?

— Некоторые сознательно, некоторые по экономическим обстоятельствам. Жители крупных городов, Шанхая, Пекина, стараются отправлять детей:

в Западную Европу,

США,

Японию.

Жители небольших городов, во-первых, относятся дружелюбно к России, к Советскому Союзу. Во-вторых, денег меньше. Плюс к этому они мыслят стратегически. У меня в МГУ есть студентка. Она тринадцатая внучка своего дедушки.

— А как же демографические ограничения "одна семья — один ребенок"?

— У ее дедушки было пять детей еще до ограничений. Кстати, "одна семья — одна ребенок" действовало не везде. В деревнях, если первой рождалась девочка, можно второго ребенка родить. Если деньги есть, можно родить хоть пять детей. Просто за каждого ребенка платишь определенный штраф. Эта студентка мне сказала: "Я тринадцатая, меня в Россию отправили, а братьев двоюродных отправили: одного в Японию, другого в Австралию, третьего в Англию. Их разослали по всему миру, чтобы они друг другу потом помогали, чтобы у них во всех странах были связи". И Россию, как видите, не игнорируют. Это радует.

Жизнь как стратагема

— Вы говорили о неиссякаемой энергии китайцев. Они действительно суетятся, бегают, а через несколько лет мы видим, как меняется Китай. Синьцзян в 1993 году считалась самой отсталой провинцией. Оттуда пешком шли в Казахстан оралманы в грязных ватных халатах, скотина бродила по улице. Когда начались волнения в 2009 году, я в телерепортаже просто не узнала Урумчи, в котором была. За 15-16 лет выросли небоскребы, развязки трехэтажные. В книге вы причины этой динамики объясняете. Но у меня сложилось двоякое впечатление от прочтения. Мне была интересна первая часть — этнографическая, историческая, культурологическая, потому что я этнолог по профессии. Какова целевая аудитория книги? Это пособие для начинающих бизнесменов, которые хотят вести бизнес с китайцами, или это для историков, этнологов, культурологов, изучающих китайскую нацию и китайский язык?

— Я работал в китайском коллективе года полтора, стал наблюдать, как они общаются между собой, и стал делать заметки. Это частная маленькая фирма. Но я и хотел сотрудничать с такой фирмой, потому что мне было интересно на них взглянуть изнутри. Обычно они не открывают своих секретов. Поэтому я постарался найти такую компанию и устроился туда на работу. Цель у меня была как раз понять:

как они взаимодействуют между собой,

что ими движет,

какая мотивация,

какие взгляды на мир,

взгляды на окружающих людей,

потому что в классических учебниках про Китай обычно дается красивая версия. Но она разительно отличается от того, что мы видим, общаясь с конкретными людьми. Потом я открыл для себя книгу о китайских стратагемах — это набор стандартных алгоритмов, хитростей, как добиваться превосходства в контактах с окружающими людьми. Оказалось, что все совпадает в той или иной мере.

Получается, что каждый китаец, когда предпринимает какой-то хитрый шаг, не придумывает это с нуля, а читает китайскую классику и адаптирует ее под конкретную ситуацию.

Я решил это все описать, приведя примеры из моей личной практики. Отправил в издательство. Заместитель главного редактора Илона Гусинская написала ответ, похвалила меня и сказала: "Все очень интересно, но это слишком узко, добавь этнографии про их менталитет, культуру, питание и все остальное". Я доработал книгу, поэтому она получилась как бы из двух частей. Но то, что я писал про стратагемы, — это тоже про национальную психологию. Это не как вести бизнес. Я объясняю, почему они так себя ведут, какие шаги предпринимают в определенных ситуациях. Я сталкивался с этими ситуациями именно в бизнесе. Но на самом деле стратагемы можно применять в разных сферах. Многие их применяют дома. Сейчас новая волна появилась в китайской литературе, в Интернете:

как себя вести, если ты подчиненный;

как завоевать доверие начальника,

как им манипулировать и добиться повышения.

Некоторые девушки пытаются про любовь писать, как личную жизнь наладить с помощью стратагем, как влюбить в себя мальчика, чтобы он потом служил верой и правдой.

У китаянок нежность, красота — это маска. Обычно они жестко подавляют партнера.

Как только мужчина свяжет себя с ними узами брака, они в течение пары месяцев становятся командиршами. Причем мужчины сразу смиряются, даже не пытаются противодействовать. Понимают, что бессмысленно.

— Если почитать вашу книгу про бизнес, взаимоотношения в коллективе и в семье, сразу возникает мысль, что вся жизнь китайца — это борьба. Борьба за выживание, статус, жизненные блага, любовь, дружбу.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова