Ходорковский "для чайников": сериал "Метод олигарха"

Сегодня мы поговорим о новом документальном мини-сериале, вышедшем на платформе YouTube. Он очень странно появился на канале, видимо, отведенном под него, автор сериала пока что неизвестен. Называется он "Метод олигарха: документальные хроники".

Пока что канал содержит только первые шесть серий. Ряд данных говорит о том, что всего их будет десять. Это маленькие серии по 5-7 минут, что удобно для молодежи с клиповым сознанием, обычно ничего длиннее не смотрящей. Удобно для подростков, мало знающих историю России и заинтересовавшихся ей.

Речь идет об истории формирования российского олигархата на примере Михаила Борисовича Ходорковского и его нефтяной компании "ЮКОС". Самое нашумевшее "олигархическое" дело, единственное, увы, доведенное до конца. Сериал о том, как олигархи прибирали к рукам российское национальное достояние — нефть, газ, минералы, то, чем страна живет и чем она гордится.

История Ходорковского рассказана устами как сторонних наблюдателей, экспертов, так и самих его подельников, показания многих из которых легли в основу материалов дела, а также следователей и других заинтересованных лиц.

Фильм динамично снят, в НТВ-стиле "скандалы, интриги, расследования" с легким налетом желтизны. Как мы знаем, именно такие желтоватые, рассчитанные на внешний эффект работы привлекают зрителей. Однако удобен формат — большие часовые телерасследования выдерживают не все.

Если речь идет о российской олигархии, то в первую очередь говорят о постсоветских годах, 90-х, начале нулевых. Но бизнес-империя Ходорковского начиналась в конце 80-х, в глубоко советские времена. Тогда большая часть населения не знала не то что слов "бизнес", "олигархия", "ваучеры", "залоговые аукционы" и так далее, но даже не подозревала, что можно получать деньги помимо своих 120 или 180 рублей зарплаты.

Когда я начинала смотреть этот сериал, то думала: что нового можно рассказать на эту тему? Историю следствия мы знаем, дело находится в публичном доступе, виновные либо уже наказаны, либо просто сбежали, однако многие детали оказались любопытными.

Началось еще в Союзе

Сериал напоминает, что в 1961 году в СССР открыли богатейшее нефтяное Усть-Балыкское месторождение, которое впоследствии стало называться "Юганскнефтегаз". Именно оно перешло потом в руки Ходорковского и его подельников — ушлых комсомольцев. Да, я сама имею отношение к комсомольской организации и всегда это слово произношу с пиететом, но от истории никуда не денешься — многие коллеги Ходорковского по бизнесу возглавляли комсомольские структуры в СССР, а сам он возглавлял Дом научно-технического творчества молодежи, созданный им же — уже с юных лет товарищ проявлял способности — при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ.

То есть, питательная среда российского олигархата была даже не в райкомах и обкомах КПСС, а именно при комсомольских структурах. Потому так часто говорят, что КПСС войну проиграл в честной борьбе, а продал все идеалы комсомол.

Могли бы вы подумать: СССР, 1988 год, комплексный обед стоит рубль, самая пафосная дача стоит 30 тысяч рублей, а зарплата совсем юного Ходорковского в год составила 80 миллионов рублей. По валютному курсу тех дней — 25 миллионов долларов. То есть долларовым миллионером он стал не благодаря лихим 90-м, а уже в 1980-е. В 1990-е он стал мультимиллиардером.

Многие придерживаются мысли, что Ходорковский и ему подобные — это цвет нации, самые умные, предприимчивые и энергичные. Однако фильм наглядно демонстрирует, что это отнюдь не люди, сами себя сделавшие. Богатство к ним пришло благодаря попустительству, а в какой-то мере и соучастию высших государственных структур. Первые валютные махинации были совершены еще в сговоре с руководством Госбанка СССР. Валюту умные ребята покупали по внутреннему советскому курсу, и содействовать этим операциям мог только Госбанк. Перепродавали они на черном рынке эту валюту с десятикратной, а то и двадцатикратной разницей.

Вот и считайте. Молодые инвесторы грабили страну, нарушая баланс советской и импортной продукции — так они понимали свободную конкуренцию. Можно было бы сказать, что Ходорковский был такой один, но, увы, это не так, и я надеюсь, что авторы фильма скоро порадуют нас сериями о других постсоветских бизнес-империях.

Ходорковский с друзьями организовал банк "Менатеп", поднявшийся в основном на обналичке. При немалой разнице курсов это было золотое дно: обналичкой занимались не физические лица-обыватели, а крупнейшие госструктуры: Министерство финансов, Государственная налоговая служба, Правительство Москвы, Росвооружение и не только — по соответствующей договоренности с Ходорковским. Валютные спекуляции, оффшоры, скупка ваучеров — этим занимались многие.

Это и дало возможность в 90-х приватизировать государствообразующие предприятия и всю сеть нефтяного комплекса. "Юганскнефтегаз" был первым кирпичиком в огромной крепости ЮКОСа, чему сопутствовало приобретение за бесценок, а реально рейдерский захват десятков и десятков нефтеперерабатывающих заводов, составляющих становой хребет российской сырьевой экономики.

Громкие имена

В фильме звучат многие фамилии, которые мы, к сожалению, знаем не с самой плохой стороны. Например, Иван Бортник, создатель фонда "Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", который до сих пор является крупным игроком в нашей российской науке. Он был тем самым авторитетом, благодаря которому Ходорковский получал "зеленый свет" на различные валютные махинации еще на раннем этапе.

Очень много фамилий называет "киллер олигархов", старший следователь Генеральной прокуратуры Салават Каримов. Он довел дело "ЮКОСа" до конца, несмотря на то, что потом его отстранили от ведения дел. Звучит фамилия Сергея Муравленко, сына основателя нефтяной династии, Героя Советского Союза Виктора Муравленко, чьим именем назван город на севере страны. Так вот, Муравленко был президентом "ЮКОСа", находясь на вершине пирамиды вместе с помощником, Юрием Голубевым. Потом он стал депутатом Госдумы от КПРФ, был продавлен Зюгановым чуть ли не силой, и с мандатом получил защиту от уголовного преследования. Были еще два вице-президента — Виктор Казаков, действующий депутат Госдумы от "Единой России", никакого наказания не понесший, а также Виктор Иваненко — экс-председатель КГБ РСФСР, пожалуй, самая инфернальная личность. Именно он возглавлял опергруппу, которая ехала на захват участника ГКЧП Бориса Пуго, найденного в итоге мёртвым с огнестрельным ранением в голове. Смерть признали самоубийством, но баллистическая экспертиза говорит о том, что нанести это смертельное огнестрельное ранение он сам себе не мог.

Иваненко также был ключевой фигурой, которая сдавала всех и вся во время сокрушения власти КПСС в августе 1991 года. Сдавал погромщикам — кто где находится, где какие документы… Предательская, преступная деятельность. Если бы все же победил ГКЧП, сидеть бы Иваненко в Лефортовской тюрьме, наверное, до конца жизни.

Итак, Иваненко, Муравленко, Голубев и Казаков помогли Ходорковскому осуществить рейдерский захват нефтяной компании, ставшей "ЮКОСом". Размер вознаграждения — стоимость 15% акций, то есть около двух миллиардов долларов. Деньги вывели в оффшоры и были присвоены четырьмя господами. А что стало с другими акциями? 45% было выведено на залоговый аукцион, а это словосочетание всегда говорит о мошенничестве. 33% выставили на "инвестиционный конкурс". В итоге все эти 78% через подставную компанию-прокладку получил "Менатеп".

Здесь следователь Каримов демонстрирует письмо Муравленко тогда первому вице-премьеру Анатолию Чубайсу. Как авторитет в нефтяной отрасли, Муравленко рекомендует сконцентрировать акции "ЮКОСа" в руках эффективного инвестора — само собой, Ходорковского. По условиям конкурса надо было вложить, инвестировать в компанию 350 млн долларов — не вложили ни рубля.

Не только Ходорковский

Все это, в принципе, давно стало достоянием общественности, ничего нового именно по делу "ЮКОСа" вы не увидите. Зачем же снят этот сериал? Моя версия, что в скором времени откроется еще одно уголовное дело в отношении Ходорковского или кого-то из его коллег.

Показаны истории всех самых громких заказных убийств, связывающихся именно с империей "ЮКОС". В том числе убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. Обвинены исполнители, но пока не удается предъявить обвинение заказчику. Все же нельзя считать доказательной базой рассказ киллера, что убийство было совершено 26 июня ко дню рождения Ходорковского.

Также — неудавшиеся покушения на бизнесмена Рыбина, который в итоге не пострадал и находится в относительной безопасности за границей. Убийство тетки бизнесмена, которая не хотела уступать Ходорковскому соседнее здание под его офис. Людей, арендовавших офис по адресу будущего "дома" "ЮКОСа" в Колпачном переулке. Покушение на театрального режиссера Светлану Врагову и экс-сотрудницу московской мэрии Ольгу Костину, которая отказалась лоббировать интересы Ходорковского перед Юрием Лужковым.

Что покажут в неопубликованных четырех сериях — пока загадка. Но я думаю, что усилия авторов картины только тогда будут полноценными и только тогда они лягут на унавоженную почву, когда кроме, собственно говоря, империи Ходорковского и "ЮКОСа" мы узнаем горячую сермяжную правду и о других бизнес-империях, потому что олигархия в России существует.

Что бизнес не только влияет, но и, собственно говоря, управляет страной через своих доверенных лиц в государственной бюрократии. С "ЮКОСом" более-менее все ясно, а вот другие персонажи из пула олигархов — они живут, здравствуют, жуют хлеб, и пока что никаких душераздирающих историй в публичном пространстве мы про них не слышим.

Кстати, по почерку все эти расследовательские сериалы очень похожи. Они могут сниматься съемочной группой НТВ, но если мы посмотрим схожие сюжеты у Алексея Навального, то мы увидим тот же самый стиль, те же самые визуальные приемы и даже тот же самый тембр голоса у закадрового ведущего. Еще одна загадка нашего времени.