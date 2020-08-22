Крестоносцы объявили Дракулу вампиром

Хорошо видимая невооруженным глазом комета, названная позднее по имени английского астронома Эдмунда Галлея, еще за две сотни лет до Рождества Христова считалась предвестником несчастья. В очередной раз она появилась в начале лета 1456 года, к концу августа скипетр Валахии оказался в руках Влада Дракулы, которого враги считали вурдалаком.

Господарь Валахии во всей красе

На самом деле Влад Дракула трижды становился правителем Валахии, но первое и последнее правление было кратковременным, зато известна точная дата второго, 6-летнего правления. Это случилось 22 августа 1456 года. Комета Галлея появилась на небесах 9 июня того же года. Может, это о чем-то шепнет любителям мистики. Возможно, возопят погибшие от рук Влада Дракулы, или Цепеша (буквально: "Сажающий на кол"), вот только несчастья этот жестоковыйный господин приносил по большей части своим врагам, а не всему человечеству, как о том написал один известный литератор.

Во главе ландскнехтов, собранных из разрозненных немецких земель, кочующих молдаван и бояр Валахии, Влад разгромил воинство валахского господаря Владислава II. Как запечатлено в летописи, 20 августа Владислав "погиб от меча посреди Тыргшора". В этом южно-румынском городе Тырговиште (Târgoviște) уже на исходе ХХ столетия казнят престарелого Николае Чаушеску (Nicolae Ceaușescu) и его супругу. А тогда, в середине 15 века, посреди города предали земле труп предшественника самого Дракона — Владислава.

Не в меру ретивый сторонник Дракулы предложил новоявленному господарю Валахии Владу III перенести останки его бывшего соперника из церкви на окраину города, на что тот отрезал:

"Пусть все мои враги лежат где угодно — лишь бы я был уверен, что они больше не встанут!"

Легенду сотворил крестоносец-стихотворец

Последующая история о жестокостях кровопийцы Дракулы, словно из зернышка, выросла из стихотворения некоего сочинителя, служившего разным немецким и австрийским князькам. Назовем его Михаэль Бехайм, поскольку в ту эпоху еще не было устоявшейся орфографии и его именовали по-разному: Michael Beheim, Michel Beheim, Michael Behaim, Michael Beham или Michael Behm. В оригинале вирши этого крестоносца — участника крестового похода на Белград — назывались "Об одном безумце по имени воевода Дракула из Валахии" (Von ainem wutrich der hies Trakle waida von der Walachei). Trakle waida — именно так первоначально величали европейцы своего главного упыря, который, между прочим, не чинил им зла, скорее оберегал их от турецких напастей.

"С поставленной задачей — приписать Дракуле как можно больше преступлений — Бехайм справился превосходно. Валашский воевода у него совершает все мыслимые зверства, включая те, в которых древние авторы обвиняли совсем других правителей. К примеру, Дракула, по словам поэта, собрал множество нищих будто бы на пир и сжег их, желая избавить страну от бездельников. Но, по словам немецких хронистов, это злодеяние еще в XI веке совершил епископ Майнца Гаттон — за что и был ославлен в балладе Роберта Саути, известной у нас в переводе Жуковского", — пишет современный историк Вадим Эрлихман.

Немудреную фантазию подхватили прочие писатели и поэты. 14 октября 1488 года анонимный автор издал Die geschicht dracole waide — "Историю воеводы Дракулы". До наших дней дошло минимум 13 изданий, отпечатанных в разных немецких городах. В этих текстах представлен не реальный государь Валахии, а текущая политика небольших немецких княжеств плюс желание заработать на всегда пользующихся у невзыскательной публики дешевых сенсациях.

Самое прелюбопытное, что история Влада Дракулы долгое время интересовала кого угодно: от немцев, русских, венгров и до ирландца Брэма Стокера, кроме самих румын. Первым проявил интерес к Владу собиратель румынских народных сказок и пословиц Петре Испиреску (Petre Ispirescu). Румынский фольклор не обошел вниманием чудовищные преступления Дракулы, но, скорее всего, легенды основаны не на реальных событиях. С одной стороны, это восторг перед жестокостью по отношению к врагам. С другой, преклонение перед самым авторитетным правителем своего народа.