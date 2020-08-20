Фэшн-индустрия: замедление и перезагрузка

Пандемия внесла свои необратимые изменения в фэшн-индустрию. Отменились модные показы во всем мире, известные бренды объявляют о банкротстве. И на наших глазах пишется сценарий совершенно новых тенденций, о которых мы даже не подозреваем. Каких перемен в индустрии одежды ждать в ближайшее время, что мы будем носить? Своим мнением делится признанный фэшн-эксперт, известный дизайнер и профессор Нью-Йоркского института моды Анна Кипер.

Продажи ушли в интернет

— Анна, как жители Нью-Йорка сегодня переживают карантин?

— В Америке сейчас тестируют и выявляют огромное количество заболевших, люди до сих пор умирают, но карантин и изоляция, к счастью, позволили замедлить темпы. Поэтому, естественно, никто никуда больше не ходит, все мероприятия отменены. В этой ситуации никому не нужны вечерние наряды, их никто не покупает. И сегодня больше всего востребована повседневная одежда — для дома, утилитарная, упрощенная. Безразмерная одежда в стиле унисекс сделала мощный рывок и заменила собой все сегменты.

Общество в Америке гораздо более технологично, чем где-либо в мире, люди пользуются самыми новейшими системами безопасности, всё необходимое делается с помощью интернета. Поэтому владельцы интернет-магазинов стремительно богатеют. Если до эпидемии через интернет делали покупки в размере 30%, то сейчас эти цифры достигли 70-80%. А все потому, что никто не хочет подвергать себя риску.

Американцы — это общество, которое не знает, что такое очередь, но прежде чем попасть в магазин, люди вынуждены ждать, когда их запустят внутрь. В магазинах есть все, полки ломятся, владельцы могут запустить внутрь помещения только 25% покупателей, остальная толпа стоит и ждет своего момента. И поэтому ожидание в масках в жару и стопроцентную влажность заставило большинство потребителей переключиться на заказы по интернету. Это тут же внесло коррективы в моду. Люди теперь работают в квартирах, не выходят из дома, не ходят в гости, не посещают вечеринки. Покупателей больше не интересует одежда для специальных случаев.

В моду вошел унисекс

— Как же будут выходить из положения модные бренды?

— Уже многие бренды объявили о банкротстве, дизайнеры остановили работу над своими коллекциями. Известные универмаги Neiman Marcus и J. C. Penney, бренды Brooks Brothers и J. Crew обанкротились, компания Gap Inc. оказалась не в состоянии платить аренду за 2785 магазинов. Бренды спортивной одежды тоже несут убытки, потому что спортивные залы закрыты. Пляжи летом, конечно, выручают, приобретают новые купальники, но это не массово.

Сейчас более-менее неплохо обстоят дела у тех компаний, которые успели переключиться на разные легинсы, пижамы, безразмерные футболки, рубашки, штаны. В моду входит стиль унисекс. Главная черта всех вещей этого стиля — полное отсутствие признаков, указывающих на половую принадлежность владельца. Стирается разница между мужской и женской одеждой, что влечет за собой социальный гермафродитизм. Сейчас мы стоим на пороге социальных изменений, благодаря которым мы скоро не сможем отличить мужскую одежду от женской.

Также предприимчивые дизайнеры переключились на создание вещей, которые можно трансформировать в маску. Это звучит невероятно, но одежда содержит в себе несколько отстегивающихся элементов, которые можно снять и использовать как маску. Кепки, куртки со снимающимися клапанами. Если вы, например, потеряли маску, а вам нужно срочно войти в магазин или зайти в кафе по пути и купить кофе, вы тут же отстегнете воротник или любую деталь от своей одежды и превратите ее в маску. Человеку не обязательно носить медицинскую маску, должен быть просто защитный элемент закрывающий лицо. И в результате появилось огромное количество вариантов подобной одежды. Компания "Адидас" придумала много фасонов и запустила в производство целую линию. "Маска, которая всегда с собой".

— А с обычными масками у вас нет проблем?

— Нет, с этим проблем, к счастью, нет. Американский рынок заполонили самые невероятные маски: с улыбками, с надписями, со стразами, с эмблемами. Также продается огромное количество разных перчаток, кепок.

— Как вы считаете, долго ли продлится такая тенденция?

— Это предсказать сложно, весь мир ждет, когда изобретут вакцину. Над этим много работают независимые американские университеты, государство выделило большие гранты. И пока человечество ждет спасения, оказалось, что произошли события, которые требуют немедленного решения.

Порвались все технологические цепочки, отлаженные десятилетиями. Многоступенчатый процесс изготовления, обмена, распространения — остановлен. Помимо того, что многие фабрики в Китае закрылись, наши компании по разным причинам больше не хотят посылать туда заказы и получать от них продукцию. Американские фэшн-компании решили разработать новые процессы, и президент Дональд Трамп всячески поддерживает это направление.

Так ли нужно сотрудничать с китайцами?

— Но пока процесс наладится, вы можете на какое-то время оказаться без продукции?

— У нас такая ситуация уже произошла. Такой момент случился: в продаже не было масок, перчаток, спиртовых салфеток. Китайские граждане, заранее зная ситуацию, скупили все в магазинах и аптеках, и наши граждане остались без средств. Наступил коллапс — китайские производители не смогли или не захотели сделать поставки медикаментов… Президент пришел к выводу, что пора все возвращать обратно.

Понимаете, есть основной принцип взаимовыгодного сотрудничества — ты мне, я тебе. Но к сожалению, китайские бизнесмены не пускают в свой бизнес посторонних. Когда китайцы приезжают на экскурсии в Нью-Йорк, они не пользуются услугами местных американских компаний. У них китайские автобусы, свои гостинцы, свои китайские рестораны, они покупают товар только у китайских торговцев. Американцу они не дают заработать ни одного доллара!

Кстати, в Москве такая же ситуация, если для вас это было секретом. Они не играют по правилам и работают только на себя. Плюс они постоянно воруют интеллектуальную собственность, в фэшн-индустрии это стало огромной проблемой. Дизайнеры еще не успели сделать показы новых коллекций, компании не успели отшить новые вещи, а китайский рынок уже заполонили подделки, настолько точные копии, что даже сами дизайнеры не могут отличить. Однажды я была в Китае — на рынке там можно купить любую подделку, хоть статую фараона, а уж о поддельном хлопке и натуральных тканях нечего говорить.

Американское правительство много раз предупреждало китайцев, что воровать интеллектуальную собственность нельзя, но предупреждение осталось без ответа. И сейчас в Америке идет глобальное переосмысление: "А так ли нужно нам сотрудничать с китайцами?"

— А как так получилось, что производство полностью попало в руки Китаю?

— Все это произошло от непомерной жадности наших отечественных бизнесменов. В Китае производить продукцию намного дешевле, поэтому все американские фабрики переехали в Поднебесную, в США остались только офисы.

А затем произошло то, что должно было произойти - Китай потихоньку забрал производство лекал. Дальше они подмяли под себя весь дизайн. К слову сказать, китайских студентов присылают в огромном количестве на учебу в Америку, и опять от жадности многие университеты полностью переквалифицировались под китайских студентов. Там настолько высокая плата, что местные американские ребята не могут позволить себе учиться, их родители не в состоянии платить такие деньги. Когда границы закрылись, китайских студентов не пустили в Америку, стало некого учить, и университеты вынуждены были закрыться.

Так вот возвращаясь к нашей теме, что нас ждет в мире моды - китайцы полностью диктуют нам дизайн в зависимости от того, какой у них переизбыток ткани. Фэшн-индустрия терпит диктатуру Китая, потому что мы позволили сделать это. Мы создаем модели под то, чего больше всего валяется на складах где-то в Китае. Что дешевле, быстрее, проще и что к искусству не имеет никакого отношения. Но сейчас наступила пауза! Поезд разогнался и завис над обрывом… Многие компании остановились и спросили себя: "А зачем нам надо иметь дело с Китаем?"

Возвращение моды от-кутюр

— Как они будут выходить из положения? Есть варианты развития?

— В какой-то момент не было препаратов, не было шприцов, и правительство нам откровенно говорило:

"Без нужды, пожалуйста, ничего не покупайте. У вас в холодильнике будет лежать лекарство, которое вам не понадобится, а нуждающиеся люди будут умирать".

И кстати, американцы добровольно несли лекарства в больницы.

Сейчас происходит возвращение бизнеса обратно домой. В первую очередь возвращают медицину, производство медикаментов, важных лекарственных препаратов, до фэшн-индустрии, к сожалению, так быстро руки не дойдут. Сейчас, как я уже сказала ранее, практически никто ничего не покупает, все сидят дома, плюс у каждой семьи имеются огромные залежи одежды в шкафах. А так как существует неуверенность в завтрашнем дне и нет необходимости в новых нарядах, достаточно просто открыть свой шкаф и разгрести собственные завалы.

Мое мнение: в ближайшее время в фэшн-индустрии начнется глобальная реконструкция, заработают мелкие местные предприятия. Индустрия наладит локальный выпуск одежды маленькими партиями.

В Нью-Йорке, на Манхэттене, есть Чайна-таун, населенный выходцами из Китая. Там огромное количество фабрик, на которых работают китайцы, но это хотя бы местные граждане. Начнут отшивать не массово, а буквально поштучно. Мода пойдет в направлении народного творчества: кто-то умеет мастерски вязать, кто-то хорошо шить, кто-то умеет создавать уникальные вещи своими руками.

Например, недавно креативный директор Gucci Алессандро Микеле заявил, что открыл для себя заново вязание крючком. Ручная работа вернет моду в позицию от-кутюр.

Когда-то слово "кутюр" значило особенность, эксклюзивность и гарантировало нам единственный экземпляр, но затем индивидуальную работу задавил массовый выпуск одежды. Но все вернется на круги своя. Мы начнем носить одежду, которая не повторяется, потому что это будут вещи, пошитые на заказ.