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Автор Александр Шторм

Подростки опасаются идти в школы из-за бедности родителей

Общество

Перед началом нового учебного года школы столкнулись с проблемой. Подростки всеми силами пытаются оттянуть появление в альма-матер из-за бедности родителей.

Школьные психологи в рамках ZOOM-семинаров сообщают, что в регионов явление приобрело довольно массовый характер — подростки (начиная с 6 класса) не хотят идти в школу.

В качестве причин нежелания появляться в классах они называют:

  • отсутствие новых смартфонов
  • отсутствие новой, модной одежды
  • покупка родителями "на рынках" дешевой одежды и обуви
  • покупка родителями реплик (подделок) известных марок вместо оригинала

По словам школьников, если придти в школу со старым смартфоном, в той же одежде, с тем же рюкзаком, что и в прошлом учебном году или в "ненастоящих" популярных марках, можно на весь год оказался презираемым и высмеиваемым в классе.

Часто таких детей их одноклассники дразнят "нищетой" или "бомжой".

"Знаете ли Вы, что дети начинают сравнивать материальное положение своих сверстников уже в детском саду? А к моменту перехода из садика в начальную школу они имеют уже полное представление о том, как распознать ребенка из семьи обеспеченной и малообеспеченной? Да, это звучит ужасно, но это так",- пишут в Дзен-паблике "Дети и школа".

"Школьницу недавно задразнили из-за одежды! Я сразу-то и не смогла определить, что за волнения в классе и из-за чего, пока ее мама не пришла в школу разбираться! Оказывается, ребенка из-за сарафана задразнили — мама так и сказала: "Дочку к "нищебродам" причислили! Дети смеются над ней, что она часто в одном и том же сарафане ходит",- рассказывают учителя.

"Денег не хватало. В школу я ходила в рваных ботинках и куртке на два размера больше. Одна девочка из класса принесла мне новые ботинки, носки, и когда я на следующий день пришла в школу в одежде, так сказать, с барского плеча, надо мной смеялся весь класс. Дружбу со мной никто не водил, обзывали меня бомжой",- делится с "Собеседником" бывшая небогатая ученица.

"Я воспитываю ребенка одна, без мужа, помощи от моих родителей тоже нет, работаю медсестрой в поликлинике. Еле свожу концы с концами, когда совсем плохо, беру микрокредит на "поесть". Меня бесит, когда некоторые родительницы начинают лезть в мой кошелек и спрашивать: у вас что, 500 рублей на своего ребенка нет?",- рассказывает малообеспеченная мать другой школьницы.

Отметим, что по данным СМИ, более 18% семей в 2020 году не смогут позволить детям обновки из-за последствий пандемии коронавируса.

Также в ряде провинциальных городов власти уже принимают решения об отмене обязательной школьной формы — из-за сложившейся бедности родителей. В частности, такое решение принял мэр Вологды — призвав школы отказаться от школьной формы, т. к из-за "сложной экономической ситуации" многие родители не смогут купить такую одежду своим детям.

Проблема еще и в том, что у провинциальных подростков действительно могут быть неприятности из-за несоблюдения "дресс-кода", за нарушение которого избить подростка могут прямо средь бела дня. Многие тинейджеры скрывают эту угрозу от родителей, считая жалобы проявлением трусости.

Такая проблема актуальна практически для всех городов России. Мамы даже столичных подростков свидетельствуют, что явление возникло гораздо раньше. Правил "дресс-кода" никто толком не знает. Но хулиганы подходят со словами: "Поясни за шмот" — то есть нужно объясниться, почему ты носишь одежду определенных производителей и доказать, что она дорогая и оригинальная.

Психолог Юлия Ланская считает такую форму взаимоотношений "выпуском пара". Явление "поясни за шмот" — для подростка хороший повод заняться спортом и стать более уверенным в себе. В подростковой среде всегда важно условно поделиться на сильных и слабых, а одежда здесь лишь предлог, резюмировала эксперт.

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Темы школа нищета бедность школьники провинция малоимущие образование
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