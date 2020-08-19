Онкомаркер честности: борьба с онкологией превращается в битву за бюджетные ресурсы

Национальный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 г. г.", безусловно, относится к числу наиболее значимых. Достаточно назвать одну цифру: объем бюджетных расходов, предусмотренных проектом, составляет почти 1 трлн. рублей. Но и степень соблазна соразмерна. Проверки ФАС, громкие уголовные дела сотрясают медицинские сообщества в одних регионах, и словно не касаются других. Сейчас, спустя два года после старта проекта, можно делать первые выводы, где, как и почему такое происходит.

Онкологические заболевания, занимающие второе место в числе причин смертности (вслед за сердечно-сосудистыми), признаны проблемой государственного масштаба. Отсюда и масштаб мероприятий, призванных переломить ситуацию. Заметим, что момент для этого сложился удачный: фактически в медицине произошёл революционный прорыв. Появилось диагностическое и терапевтическое оборудование нового поколения, с помощью которого можно уже не просто продлить жизнь больному, а вылечить его, вернуть к полноценной деятельности.

Особую роль при этом играют линейные ускорители, активно поставляемые на рынок ведущими мировыми производителями. На уровне правительства определена норма: у нас должен быть 1 линейный ускоритель на 300 тыс. населения (то есть всего не менее 500). Но пока до этого далеко: дефицит, по официальным данным, составляет свыше 250 установок. Согласно национальному проекту, в период 2018–2024 г. г. за счет бюджетных ресурсов должно быть закуплено 82 ускорителя, что пусть и не решит проблему, но значительно снизит ее остроту. В 2019 г. начались активные закупки ускорителей. В 2019 г. было проведено 11 тендеров на сумму 1,736 млрд. руб., за 5,5 месяцев 2020 г. — 17 тендеров на 5,742 млрд. руб.

Вроде бы всё понятно. И те требования, что предъявляются правительством к руководителям регионов и профильных региональных министерств, в сущности, просты. Хочешь выполнить проект — организуй как следует лечение, а для этого, прежде всего, закупай современную качественную технику. Не хочешь — готовься отвечать. Но похоже, не все руководители у нас поняли, что это требования — всерьёз.

Вот, к примеру, есть компания Varian Medical Systems. Она хорошо известна на рынке медицинского оборудования, и уже не одно десятилетие поставляет линейные ускорители, необходимые для лечения онкологических заболеваний. В конце 80х гг. эта компания выпустила две модели — ускоритель Unique и Clinaq, а после 2017 года сразу три — ускорители TrueBeam, Halcyon и VitalBeam. 30 лет — огромный срок. Поэтому разница в возможностях оборудования значительны: Varian TrueBeam превосходит в точности лечения своих предшественников в 10 раз (!), Halcyon при аналогичном TrueBeam качестве более легкий, вариабельный и безопасный, а VitalBeam уже использует системы искусственного интеллекта.

Можно предположить, что и разница в цене будет аналогичной. На деле оказывается, что нет. Если проанализировать данные сайта госзакупок за последний год, то с удивлением можно обнаружить, что модели Unique и Clinaque закупается нашими регионами по ценам зачастую превышающим цены на TrueBeam и Halcyon.

Происходит это за счет внесения в условия торгов ограничительных требований: обязательного приобретения рентгенографической системы позиционирования и верификации пациента ExacTrac (производство компании Brainlab). Объясняется это тем, что таким образом достигается большая точность лечения. Возможно, это и так, но в таком случае, дотягивая старый аппарат до качества нового нельзя допускать того, чтобы цена на такую пару была выше, чем на новые ускорители. Это все равно, что в старые "Жигули" установить навигатор и продавать его по цене "Мерседеса" модели 2019 года. И если на бытовом уровне такая логика всем очевидна, то в случае с ускорителями она почему-то работает: Брянская область закупает Varian Halcyon за 116,750 млн. руб., а Тверь старый Varian Clinaq за 262,037 млн. руб. Разница — свыше 150 млн. рублей!

Еще один слой сверхприбылей на линейных ускорителях зашит в начальной цене на устаревшие модели Unique и Clinaq. Завозятся они в Россию по цене от 46,050 и 60 млн. рублей, а реализуются в среднем за 156 и 254 млн. рублей соответственно. Неплохой бизнес? 150% накрутка объясняется "локализатором", печально известной компанией "Р-Фарм", как соблюдение требований производителя к сборке крупноузловых деталей. Неплохой бизнес, правда? Разработать отечественный линейный ускоритель в сожалению у нас пытаются уже много лет, поскольку это большая наука и большие деньги. Гораздо проще наживаться на простых решениях.

Спор между старым и новым оборудованием был бы не столько драматичен, если бы речь шла только о деньгах. Но речь-то о жизнях людей! Современные модели Varian позволяют пролечить от 900 пациентов в год, в то время как на старых моделях в реальности обслуживают по 300-400 пациентов. Согласитесь, тут дело не только в фактической растрате бюджетных ресурсов.

Происходящее в сфере закупки высокотехнологичного медицинского оборудования вызывает понятное беспокойство специалистов, представителей общественности. Общероссийский народный фронт, Всероссийский союз пациентов, общественный совет при Росздравнадзоре собрали уже немало информации об имевших место нарушениях. Выступая на недавно прошедшем круглом столе, который провёл Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России, представитель Росздравнадзора обнародовал тревожные цифры: проведя анализ 15 закупок, ведомство обратило внимание на большой разброс цен при одинаковых техзаданиях на закупку. Иногда разница доходит до 40%.

Длинен список городов, где произведены закупки устаревшего оборудования по явно завышенной цене, где условия конкурса "заточены" под конкретного победителя:

Екатеринбург,

Челябинск,

Южно-Сахалинск,

Ярославль,

Курс,

Рязань,

Липецк,

Саранск,

Самара,

Тамбов,

Тверь,

Оренбург.

Между тем по уже проведенным торгам вовсю проводятся проверки следственных органов. В Хакасии дело дошло уже до суда. Интернет-издание Vademecum сообщает, что для одного из менеджеров компании "Р-Фарм" Александру Гитеру прокуратура запросила 23 года колонии. Обвиняемым по делу об организованном преступном сообществе (ОПС) по махинациям вокруг закупок лекарств и медоборудования в регионе признан также экс-руководитель администрации главы республики Владимир Бызов, ему грозит 26 лет лишения свободы. Это беспрецедентный в истории современной России случай, когда мошенники пойманы с поличным, а доказанный масштаб их преступной деятельности настолько велик, что речь идет о таком суровом наказании.

Фактические потери бюджета приближаются к 1,5 млрд. рублей, и пока конца краю этому процессу не видно. Чужой опыт видимо ничему не учит, поэтому в ближайшее время проведение закупок по таким же "хитрым" схемам ожидается в Томской области, Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Орле, Челябинске, Иваново, Бийске, Рубцовске.

Главам данных регионов и местным минздравам самое время крепко задуматься, туда ли они ввязались. Национальный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями 2018-2024 г. г." имеет государственное значение, и просто так распихивать деньги по карманам (уж извините, назовём вещи своими именами) никто не позволит. Рано или поздно такие аукционы закончатся скандалами и уголовными преследованиями. А чтобы избежать всего этого, всего-то и надо: проводить торги честно, в соответствии с законодательством и исходя из интересов граждан.