Цветы в волосах и поиск свободы: лето любви 1967 года

Как жить, если твои жизненные понятия идут вразрез с так называемым истеблишментом? Брать в руки биту и крушить дорогие витрины? Да, последним двум векам такой способ широко известен.

Но нашлись те, кто заявил: "Насилие порождает насилие", они предложили совершенно иной способ протеста — в первую очередь культурного. В таком важном мировом центре, как США, о себе таким образом изначально заявили в 1967 году в Сан-Франциско.

Дети цветов

Так называемое "Лето любви" строилось руками актуальной на тот момент субкультуры хиппи. Мирные люди в расхристанных одеждах и с длинными волосами выступали кто против чего. Кого-то бесила собственная пуританская семья со строгими обычаями, и он ушел из дома в поисках более вольготной жизни. Многие брали намного выше — не устраивала империалистическая политика, холодная война с гонкой вооружений, общество потребления, где корпорации навязывают множество ненужных вещей.

Но хиппи не торопились протестовать активно. Они просто уходили в жизнь своих коммун, где использовали по минимуму имущество, вели общение без чинопочитаний, слушали рок-музыку и записывали порой свои концептуальные альбомы, претворяли в жизнь идеи "свободной любви".

Город в городе

Речь шла о создании нового свободного мира, не отягощенного властью политиков и геополитическими "разборками". И вот им пришло в голову: а почему бы не двинуться вперед активнее?

Но кто же выступит гамельнским крысоловом и соберет такую толпу? Сработала обожаемая хиппи-музыка. Певец Скотт Маккензи представил общественности известнейшую песню: "Если идешь в Сан-Франциско, не забудь заплести в волосы цветы". Что интересно, на своих концертах он посвящал ее ветеранам Вьетнамской войны, которые тоже в большом количестве ехали в этот богемный город. Тем самым им предлагалось сменить военные будни на жизнь во имя мира и любви.

Однако в первую очередь эта песня звучала в ушах тех, кто знал: в Сан-Франциско, в квартале Хейт-Эшбери, происходит что-то доселе невиданное. Толпы неформалов ехали туда — автостопом, на товарных поездах. Всего в парке "Золотые ворота", на улицах города и на квартирах, превращенных в коммуны, находились сотни тысяч человек.

Они не боялись заболеть, в том числе из-за уличной жизни, экспериментировали с психоделическими препаратами. Простую и в то же время яркую одежду распространяли для хиппи бесплатно вместе с предметами первой необходимости.

Творчество — куда же без него. Помимо выступлений перед обретшими вожделенную свободу хиппи битников — писателя Кена Кизи с соратниками из группировки "Веселые проказники", поэтов Аллена Гинзберга, Джоан Баэз, жители коммун были и сами только рады поиграть на инструментах, образовать барабанные круги, записать на магнитофон нечто со смыслом.

А в июне стартовал легендарный рок-фестиваль в Монтерее, на котором широкая публика открыла для себя гениального гитариста Джими Хендрикса и новый символ для женщин-хиппи и исполнительниц блюза — Дженис Джоплин.

Говорят, ошивался в тех краях с гитарой и Джордж Харрисон. Но его "Лето любви" разочаровало: вместо людей, ведущих глубокомысленные разговоры о мире и любви, он увидел лишь толпу наркоманов.

6 октября 1967 года "Лето любви" завершилось церемонией The Death of the Hippie. Дело было не в том, что его как-то разгоняли, просто холодно стало.

Последствия

"Революция цветов", проходившая не только в Сан-Франциско, но и во многих других американских и европейских городах, не могла не оставить сильнейшего влияния на культуру. Возросло число так называемых "сквотов", где со временем селились уже не только хиппи, но и прочие неформалы, каждый со своей идеей — антифашизм, вегетарианство, протест всё тому же обществу потребления. Здесь читались лекции на политические, социальные, культурные темы, показывались фильмы, проводились концерты.

Частично отразилось эхо "Лета любви" на университетских коммунах. Они стали во многом центрами контркультуры, распространявшими также "свою культуру", которая не пересекалась с массовой. На этой базе появлялись небольшие радиостанции, журналы, издавались книги.

Прямой политический протест тоже имел место быть в виде акций вроде "Оккупай Уолл-стрит", когда прямо на месте организовывалась целая коммуна. Такого власти уже не терпели, и "оккупайщики" неоднократно сталкивались с полицией.

Всё же "Лето любви" показало больше, что возможно в существующем обществе делать свою прослойку. И по сей день в том же Сан-Франциско много "хипповских" лавочек, где можно купить фенечки и ориентальную одежду. Их волосатые хозяева могут много интересного вспомнить про 1967 год, но на баррикады не пойдут — бизнес все-таки, и дети по лавкам.