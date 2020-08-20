Amazon могут засудить за некачественные товары сторонних продавцов

Amazon является одним из крупнейших интернет-магазинов в мире, в немалой степени благодаря огромному количеству сторонних продавцов. Собственные продукты Amazon во многих случаях действительно отличные, но именно сторонние продавцы обеспечивают основную прибыль.

К сожалению, сторонние продавцы не всегда продают качественный товар, за что отвечать приходится именно Amazon: согласно постановлению, вынесенному апелляционным судом Четвертого округа Калифорнии, платформа может быть привлечена к ответственности за содействие продаже дефектных продуктов даже в том случае, если не имеет к ним отношения.

Юридический казус: не продавали, но ответственны?

На Amazon подала в суд покупательница Анджела Болджер, которая приобрела запасной аккумулятор для ноутбука у компании Lenoge Technology (работающей на Amazon под псевдонимом E-Life). Болджер использовала батарею в течение нескольких месяцев, прежде чем она взорвалась. Женщина получила сильные ожоги и была доставлена в больницу.

Учитывая, что компания Amazon не рекламировала, не производила и не продавала батарею, ее представители отмечали, что не несут никакой ответственности за случившееся. И первоначально судья, который вел дело, согласился с точкой зрения Amazon и удовлетворил ходатайство компании. Однако Болджер обжаловала это решение — и апелляцию также удовлетворили.

"С фактической и юридической точки зрения Amazon — посредник между Lenoge и Болджер, то есть участник сбыта продукта", — отметили судебные эксперты. "Платформа Amazon: приняла товар на свой склад;

привлекла Болджер на свой сайт;

предоставила ей список продуктов;

получила ее деньги и отправила ей купленный товар в своей фирменной упаковке. Поэтому по закону Amazon должна нести ответственность, если продукт, проданный через ее веб-сайт, окажется бракованным", — дополняют они.

Итоги: от победы покупателя зависит "завинчивание гаек"?

В Amazon пообещали обжаловать новое решение со следующей аргументацией: "…решение суда было вынесено неверно и противоречит устоявшемуся закону как в Калифорнии, так и в США. Поставщики услуг не несут ответственности за продукты третьих лиц, которые они не производят и не продают".

Если победит Болджер, то получится интересная ситуация: отныне все платформы будут отвечать не только за свои продукты, но и за продукты сторонних продавцов. Эксперты отмечают, что это приведет как минимум к двум действиям:

значительному ужесточению "правил захода" на платформы;

значительному "урезанию" того, что можно продавать.

Фото: twitter. com