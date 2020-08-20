Ирландские рабы пострадали не меньше негров

20 августа 1619 года британский каперский корабль под голландским флагом доставил в Северную Америку два десятка негров, которые угодили в местечко неподалеку от английской колонии Джеймстаун. Скорее всего, эти чернокожие рабы трудились на табачных полях. Так было положено начало тому, что в наше время вылилось в движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

Подвели англичане

Это место в штате Виргиния, где началась официальная история рабства в США, носит теперь название Олд Пойнт Комфорт (Old Point Comfort). Примерно двадцать африканцев, вывезенных с территории современной Анголы, были захвачены англичанами на португальском невольничьем судне São João Bautista — "Сан-Жуан-Баутиста". Современная концепция рабства в колониальных Соединенных Штатах была легализована в 1640 году и полностью укоренилась в британской Виргинии к 1660 году.

Про трансатлантическую работорговлю иногда говорят то как о первом примере глобализации, то как о крупнейшей в истории депортации. Масштабы действительно поражают:

продолжительность депортации — почти 4 столетия;

количество невольников — около 17 млн, без учета погибших при транспортировке.

Можно ли говорить о геноциде? Да, ведь речь идет не только о неграх. Белыми рабами являлись ирландцы, которых англичане массово завозили в Новый Свет в период с 1649 по 1651 гг. Чтобы не мучиться примерами, роясь в исторических опусах или в архивах (впрочем, весьма нужное дело), полистайте авантюрные романы Рафаэля Сабатини про капитана Блада. Безусловно, ирландские невольники количественно уступают неграм, но условия их перевозки и содержания от этого не меняются. Цыган в Третьем рейхе в количественном отношении уничтожили меньше, чем евреев, но разве они от этого пострадали меньше?

Прибыль решает всё

Между прочим, рыночная стоимость негра — 50 фунтов стерлингов — в разы превосходила цену ирландца, который вне зависимости от пола стоил около 5 фунтов стерлингов. По финансовым соображениям убить африканца было себе дороже. С ирландцем можно было не церемониться. Более того, из ирландских женщин делали подстилки для чернокожих, чтобы они нарожали как можно больше мулатов-рабов. В мозг финансиста впаяна прибыль.

1681 год положил конец практике "интимных связей" между ирландками и неграми, но вовсе не из соображений гуманности. Лобби перевозчиков рабов из Африки оказалось круче хитрых американских плантаторов. Даже закон от 1839 года не решил окончательно проблему работорговли. Никуда не делась лазейка — а зачем нам пираты?

Ты помнишь, как все начиналось?

Выводы из данной заметки не должны напрягать читателя. Нет никакого оправдания работорговле. Чернокожий раб вовсе не ценнее ирландца или индейца. У каждого народа или нации найдутся претензии к своим соседям. Давайте монголо-татары будут лизать ноги русским за иго. Белые австралийцы, предав память приснопамятного капитана Кука, пусть сложат свои головы к стопам аборигенов. С бесконечными взаимными счетами давно разобрались религии, но некоторые до сих пор по глупости дурят.