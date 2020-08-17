Почему в России АУЕ приравняли к фашистам

В понедельник стало известно, что Верховный суд РФ по иску генерального прокурора запретил деятельность движения "Арестантское уголовное единство". Другая расшифровка АУЕ - "Арестантский уклад един".

Движение экстремистской направленности

В ходе разбирательства в Верховном суде было установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. По данным Генпрокуратуры, участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. По сути, движение приравняли к другим экстремистским организациям - тем же фашистам.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - цитирует "Интерфакс" сообщение Генпрокуратуры.

В ведомстве полагают, что запрет АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства.

Сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса", собирают деньги на так называемый общак, устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.

Проблеме не один год. И не одно десятилетие

Вообще, надо сказать, о существовании подобной структуры известно уже очень давно. Появилась она не вчера, хотя среди специалистов нет единого мнения относительно того, с какого времени вести отсчет. Некоторые, например, полагают, что речь может идти и 1950-1960-х годах.

Однако совершенно точно можно сказать, что в ряде российских городов в 1980-х годах действовали группировки, методы которых были весьма схожи с теми, что практикуют адепты АУЕ - поборы на "общак", избиение и травля неподчиняющихся и тому подобное. То есть нельзя говорить, что это явление 2000-х годов.

В 2016 году большой резонанс имело интервью ответственного секретаря СПЧ Яны Лантратовой газете "Известия". Он тогда сообщила, что АУЕ взяло под свой контроль учебные заведения в 18 регионах России.

Надо сказать, что правоохранительные структуры до сих пор особыми успехами в борьбе с распространением влияния этого сообщества похвастаться не могли. Хотя было бы неправильно сваливать все на полицию. Проблема и в самом деле очень сложная, одними полицейскими мерами с ней не справиться.