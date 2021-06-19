Маленькое черное платье: история большой легенды

Все мы знаем об одном из величайших изобретений легендарной француженки Коко Шанель — маленьком черном платье.

Историки моды спорят о том, что же послужило вдохновением для Коко: ее грусть об ушедшем в мир иной друге или же желание создать нечто практичное для женщин, которым после разрухи из-за Первой мировой войны было не до обновок. Но факт остается фактом: в 1926 году увидело свет простое черное платье, которое со временем трансформировался в роскошный атрибут моды. Моды вне времени.

Безысходность и шик одновременно

Одно из самых знаменитых детищ Шанель было довольно аскетично. Она, считавшая колени самой некрасивой частью тела, прикрыла их, сделала полукруглый вырез и узкие рукава. Материал — креп. Никаких лишних деталей, чтобы этими самыми деталями в любой момент суметь разнообразить платье. Оно было на все случаи жизни, на все возможности кошелька, что также было очень важно в то крайне непростое время.

Бытует и мнение, что француженка, которая выросла в нищете приюта, как и практически все люди не бывшие счастливыми в детстве, получила свои душевные "насечки": изначально черный цвет она воспринимала как одежду монахинь, воспитавших ее, цвет строгости и бедности.

Кстати, состоятельные клиентки Шанель первое время были в недоумении: новый наряд от великой гуру моды очень напоминал униформу их собственной прислуги.

Революция моды после войны

Платье быстро стало популярным. Конечно же, его знаменем было имя Коко Шанель. Но практически наравне с ним шел и его революционный дух, когда женщина должны была выглядеть элегантно и практично каждый день.

Как отмечала сама француженка, "мода равна времени, в котором она живет и мода не может быть оторвана от реальности. Но она все равно должна дарить мечту".

По мнению Шанель, этот баланс и должен стать главным в метаниях и стремлениях дизайнеров. Несмотря на мрачность цвета сама Шанель его таковым не считала и в скором времени и вовсе провозгласила его цветом свободы и силы. А то, что сказала Шанель повторял и весь мир.

На все времена и без ограничений

Американское издание Vogue сравнило новое детище француженки с мега-популярным на то время автомобилем Ford Model T и предрекло, что уже очень скоро новый наряд станет основным в гардеробе каждой элегантной женщины и пройдет сквозь время.

Эти слова оказались пророческими. Да, маленькое черное платье претерпевало изменения, побывав в руках у других дизайнеров, но, по сути, оставалось все тем же "шанелевским" фирменным подчерком красоты и элегантности.

Его популярность практически не проходила. Наоборот, она пошла в массы.

Легендарный образ Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Это стало возможным благодаря легендарной Одри Хепберн, которая примерила образ Шанель в исполнении Givenchy. Затем — Тина Тернер, а еще чуть позже оно станет символом минимализма в руках Кельвина Кляйна и Хельмута Ланга.

"Шахерезада проста, а вот маленькое черное платье сложно" — так резюмировала философию своего труда Коко.

Практически на протяжении века маленькие черные платья остаются вне моды, поскольку они сами делают ее, присутствуя во всех повестках знаменитых и именитых модных домов, оставаясь одеждой для любого выхода и идеальным фоном для экспериментов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.