Все мы знаем об одном из величайших изобретений легендарной француженки Коко Шанель — маленьком черном платье.
Историки моды спорят о том, что же послужило вдохновением для Коко: ее грусть об ушедшем в мир иной друге или же желание создать нечто практичное для женщин, которым после разрухи из-за Первой мировой войны было не до обновок. Но факт остается фактом: в 1926 году увидело свет простое черное платье, которое со временем трансформировался в роскошный атрибут моды. Моды вне времени.
Одно из самых знаменитых детищ Шанель было довольно аскетично. Она, считавшая колени самой некрасивой частью тела, прикрыла их, сделала полукруглый вырез и узкие рукава. Материал — креп. Никаких лишних деталей, чтобы этими самыми деталями в любой момент суметь разнообразить платье. Оно было на все случаи жизни, на все возможности кошелька, что также было очень важно в то крайне непростое время.
Бытует и мнение, что француженка, которая выросла в нищете приюта, как и практически все люди не бывшие счастливыми в детстве, получила свои душевные "насечки": изначально черный цвет она воспринимала как одежду монахинь, воспитавших ее, цвет строгости и бедности.
Кстати, состоятельные клиентки Шанель первое время были в недоумении: новый наряд от великой гуру моды очень напоминал униформу их собственной прислуги.
Платье быстро стало популярным. Конечно же, его знаменем было имя Коко Шанель. Но практически наравне с ним шел и его революционный дух, когда женщина должны была выглядеть элегантно и практично каждый день.
Как отмечала сама француженка, "мода равна времени, в котором она живет и мода не может быть оторвана от реальности. Но она все равно должна дарить мечту".
По мнению Шанель, этот баланс и должен стать главным в метаниях и стремлениях дизайнеров. Несмотря на мрачность цвета сама Шанель его таковым не считала и в скором времени и вовсе провозгласила его цветом свободы и силы. А то, что сказала Шанель повторял и весь мир.
Американское издание Vogue сравнило новое детище француженки с мега-популярным на то время автомобилем Ford Model T и предрекло, что уже очень скоро новый наряд станет основным в гардеробе каждой элегантной женщины и пройдет сквозь время.
Эти слова оказались пророческими. Да, маленькое черное платье претерпевало изменения, побывав в руках у других дизайнеров, но, по сути, оставалось все тем же "шанелевским" фирменным подчерком красоты и элегантности.
Его популярность практически не проходила. Наоборот, она пошла в массы.
Это стало возможным благодаря легендарной Одри Хепберн, которая примерила образ Шанель в исполнении Givenchy. Затем — Тина Тернер, а еще чуть позже оно станет символом минимализма в руках Кельвина Кляйна и Хельмута Ланга.
"Шахерезада проста, а вот маленькое черное платье сложно" — так резюмировала философию своего труда Коко.
Практически на протяжении века маленькие черные платья остаются вне моды, поскольку они сами делают ее, присутствуя во всех повестках знаменитых и именитых модных домов, оставаясь одеждой для любого выхода и идеальным фоном для экспериментов.
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