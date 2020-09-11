Еще совсем недавно американцы гордились тем, что в их армии после проведения реформы исчезли многие негативные явления, как дедовщина и сексуальные домогательства. Однако тему харассмента настолько глубоко пропихнули в мозги и души американцев, что приходится вновь прибегать к статьям Уголовного кодекса.
Независимая группа следователей армии США приступает к расследованию роста серьезных преступлений в Форт-Худе (Fort Hood). Это одна из главных военных баз армии США, расположенная в штате Техас, неподалеку от города Киллин (Killeen). Название военной базы происходит не от слова "худо", а по имени генерала армии Конфедерации во время Американской гражданской войны Джона Белла Худа (John Bell Hood). Почему форт по-прежнему носит его имя? Ведь этот бравый вояка — тут безо всякой иронии — потерпел ряд поражений плюс возглавлял армейские соединения рабовладельцев Юга.
Состояние армии США после позорной войны во Вьетнаме было плачевным. Наглядное представление можно получить по прочтении романа американского писателя Роберта Флэнагана (Robert Flanagan) "Черви" (Maggot), вышедшего в 1971 году. Быт и нравы казарменной жизни новобранцев американской морской пехоты, казалось бы, канули в прошлое.
Точкой невозврата, казалось бы, послужил позорный провал операции "Орлиный коготь" (Eagle Claw). 24 апреля 1980 года спецназовцы безуспешно попытались освободить американских заложников из посольства США в Тегеране. При Рейгане ввели ряд нововведений, и все, казалось, пошло как по маслу. Проблемы начались не сегодня и даже не вчера.
Не менее девяти военнослужащих были найдены мертвыми в Форт-Худе, местная полиция в середине августа арестовала двух солдат базы по обвинению в их предполагаемой причастности к схеме торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
"Здесь наиболее высокий показатель по всей армии США самых серьезных и наиболее частых случаев посягательств сексуального характера, сексуальных домогательств и убийств", — заявил на пресс-конференции министр сухопутных войск Райан Маккарти (Ryan McCarthy).
Как сообщает американский телеканал CBS News, министр пообещал "вложить все ресурсы" армии в "решение этих проблем".
Одно из самых последних громких дел — убийство в апреле 20-летнего младшего специалиста Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen), тело которой лишь в августе вернули ее семье, поскольку следователям ФБР потребовалось вновь пересмотреть это дело и прежде полученные доказательства.
На убийство госпожи Гиллен обратил внимание президент Трамп, пригласивший членов семьи покойной приехать в Белый дом, где родственники потребовали, чтобы расследование было поручено независимым следователям, а не управлению по расследованию уголовных дел в армии. По словам сестры покойной Майры Гиллен, семья потеряла всякое доверие к управлению всего через несколько дней после начала расследования.
"Многие детали были обойдены вниманием. Следователи не хотели делиться какой-либо информацией. Я просто чувствовала, что они не в состоянии провести расследование", — сказала она.
Во время поисков Ванессы сыщики обнаружили рядом с базой останки солдата из Форт-Худа Грегори Вендела Моралеса (Gregory Wendel Morales), исчезнувшего почти год назад и, как считалось, самовольно оставившего место службы. Его семья все еще ищет ответы на вопрос, что с ним случилось.
Ветераны, некогда отслужившие на этой военной базе, с тревогой наблюдают за происходящим и настаивают на том, чтобы конгресс принял закон, который упростил бы передачу отчетной документации для военнослужащих и потенциально исключил расследование дел о сексуальных домогательствах и изнасилованиях из-за смены армейского командования.
Для семьи Ванессы Гиллен, которая якобы сообщила о сексуальных домогательствах на базе перед своим убийством, целью является добиться более серьезного отношения к этому и другим убийствам.
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