В американской армии творятся вещи хуже дедовщины

Еще совсем недавно американцы гордились тем, что в их армии после проведения реформы исчезли многие негативные явления, как дедовщина и сексуальные домогательства. Однако тему харассмента настолько глубоко пропихнули в мозги и души американцев, что приходится вновь прибегать к статьям Уголовного кодекса.

Независимая группа следователей армии США приступает к расследованию роста серьезных преступлений в Форт-Худе (Fort Hood). Это одна из главных военных баз армии США, расположенная в штате Техас, неподалеку от города Киллин (Killeen). Название военной базы происходит не от слова "худо", а по имени генерала армии Конфедерации во время Американской гражданской войны Джона Белла Худа (John Bell Hood). Почему форт по-прежнему носит его имя? Ведь этот бравый вояка — тут безо всякой иронии — потерпел ряд поражений плюс возглавлял армейские соединения рабовладельцев Юга.

Реформа армии США в 1980-е годы

Состояние армии США после позорной войны во Вьетнаме было плачевным. Наглядное представление можно получить по прочтении романа американского писателя Роберта Флэнагана (Robert Flanagan) "Черви" (Maggot), вышедшего в 1971 году. Быт и нравы казарменной жизни новобранцев американской морской пехоты, казалось бы, канули в прошлое.

Точкой невозврата, казалось бы, послужил позорный провал операции "Орлиный коготь" (Eagle Claw). 24 апреля 1980 года спецназовцы безуспешно попытались освободить американских заложников из посольства США в Тегеране. При Рейгане ввели ряд нововведений, и все, казалось, пошло как по маслу. Проблемы начались не сегодня и даже не вчера.

Девять трупов Форт-Худа

Не менее девяти военнослужащих были найдены мертвыми в Форт-Худе, местная полиция в середине августа арестовала двух солдат базы по обвинению в их предполагаемой причастности к схеме торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

"Здесь наиболее высокий показатель по всей армии США самых серьезных и наиболее частых случаев посягательств сексуального характера, сексуальных домогательств и убийств", — заявил на пресс-конференции министр сухопутных войск Райан Маккарти (Ryan McCarthy).

Как сообщает американский телеканал CBS News, министр пообещал "вложить все ресурсы" армии в "решение этих проблем".

Домогательства и изнасилования в Форт-Худе

Одно из самых последних громких дел — убийство в апреле 20-летнего младшего специалиста Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen), тело которой лишь в августе вернули ее семье, поскольку следователям ФБР потребовалось вновь пересмотреть это дело и прежде полученные доказательства.

На убийство госпожи Гиллен обратил внимание президент Трамп, пригласивший членов семьи покойной приехать в Белый дом, где родственники потребовали, чтобы расследование было поручено независимым следователям, а не управлению по расследованию уголовных дел в армии. По словам сестры покойной Майры Гиллен, семья потеряла всякое доверие к управлению всего через несколько дней после начала расследования.

"Многие детали были обойдены вниманием. Следователи не хотели делиться какой-либо информацией. Я просто чувствовала, что они не в состоянии провести расследование", — сказала она.

Во время поисков Ванессы сыщики обнаружили рядом с базой останки солдата из Форт-Худа Грегори Вендела Моралеса (Gregory Wendel Morales), исчезнувшего почти год назад и, как считалось, самовольно оставившего место службы. Его семья все еще ищет ответы на вопрос, что с ним случилось.

Тревожные будни военной базы

Ветераны, некогда отслужившие на этой военной базе, с тревогой наблюдают за происходящим и настаивают на том, чтобы конгресс принял закон, который упростил бы передачу отчетной документации для военнослужащих и потенциально исключил расследование дел о сексуальных домогательствах и изнасилованиях из-за смены армейского командования.

Для семьи Ванессы Гиллен, которая якобы сообщила о сексуальных домогательствах на базе перед своим убийством, целью является добиться более серьезного отношения к этому и другим убийствам.