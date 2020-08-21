Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Фатальная ошибка Лукашенко

Общество

33 российских гражданина, задержанных в Белоруссии, вернулись домой. Лукашенко одумался? Возможно ли, что это был сговор? Как к нему теперь должна относиться Россия и к чему готовиться? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил общественный и политический деятель Николай Стариков.

— Николай Викторович, некоторые сейчас говорят что, арест россиян в Белоруссии и антироссийская риторика Лукашенко были по хитрому сговору Минска с Москвой, чтобы Лукашенко избежал санкций Запада? А как Запад признает выборы, простит его, Лукашенко снова повернет дружить с нами. Возможно такое?

— Это — такая, действительно, очень хитрая теория. Да, это теперь часто озвучивается. Люди делают умное лицо. Делают вид, что они знают нечто большее, чем другие. Но это — пустое надувание щек. Давайте просто логически это разберем.

Лукашенко обвинил Россию, поссорился с русским народом, с руководством России и с большим числом своих избирателей. Это — очевидно. А что он приобрел? Симпатии прозападного избирателя? — Да нет. Если мы верим результату 80 %, так он вообще собрал все голоса за редким исключением.

Ради каких голосов стоило так бороться? Это — где-то 2-3%. Разве ради них нужно было прыгать и извиваться как уж на сковородке?… Значит, цель была не собрать какие-то проценты, а послать сигнал на Запад.

Зачем Батьке понадобился Гордон

Давайте зададим простой вопрос. Журналист Гордон с Украины — безусловно талантливый, но ненавидящий Россию. Вот зачем для того, чтобы рассказать несколько историй про Ельцина и Путина, нужно вызывать ненавистника России? Ну соберите:

  • российских журналистов,
  • белорусские СМИ,
  • да любых публицистов — хоть со всего света.

Зачем был нужен именно Гордон? Потому что это — сигнал, который посылается на Запад. Лукашенко пытался выстрелить такую ситуацию — если кто-то его и свергает, то это Россия. И получается как-то странно: Майдан против антироссийского политика. Чушь какая-то.

В результате он сам запутался в эти расставленные сети и сегодня, я думаю, уже горько жалеет о том, что он арестовал этих 33-х человек. Давайте представим, что всё было бы как обычно: Лукашенко идет на выборы, никого не арестовали, Лукашенко набирает свой процент. Согласитесь, ситуация куда более приятная для Александра Григорьевича.

— А что он тогда, у него в голове? Что у него в голове с этим арестом? Вот просто пошел бы так. Что у него в голове там?

— Кто-то ему это подсказал.

— Кто? — Свои советники или спецслужбы, Запад, СБУ?

— Это — самый главный и сложный вопрос. Потому что этот кто-то явился проводником ловушки, в которую загнали Лукашенко. Кто это — мы не знаем. Может быть, не узнаем никогда.

Такая ошибка — хуже преступления

Но в любом случае еще министр полиции времен Наполеона Фуше сказал фразу, которую можно полностью отнести к сегодняшней ситуации: Это не преступление, это хуже. Это ошибка.

Это — фатальная ошибка Лукашенко. Полностью исправить ее вообще невозможно.

Как-то постараться выйти из этой ситуации он, конечно, должен. Но его подвесили за крючок Тихановской. Теперь любое движение в сторону России будет сразу жестко пресекаться с Запада всевозможными заявлениями и пресс-конференциями о том, что на самом деле президент — она. Такой вариант Гуайдо.

— Он подождет. Он не сразу скажет.

— Александр Григорьевич теперь, может быть, и вообще не рискнет это сделать.

— Он подождет. Он хочет выждать, когда признают. И тогда он снова начнет потихонечку дрейфовать обратно к России. Но ведь Лукашенко нигде и ни в чем никогда нас особенно не поддерживал, а частенько даже выступал против. Он только всё время выбивал себе какие-то преференции. Хотя в тоже время он открыто говорит, что он нам — не брат.

Почему мы не поддержали какого-то более адекватного и приемлемого для нас кандидата в Белоруссии? Конечно, такие выкрутасы сложно было ожидать даже от Батьки, с другой стороны, таких косяков за ним — уже масса. Почему мы не сделали себе какую-нибудь альтернативу? Почему вообще наша дипломатия работает только с официальными властями?

— Говорить о неожиданности в дипломатии — это в общем-то даже странно. Очевидно, что Лукашенко будет переизбираться, и этот процесс будет продолжаться до бесконечности, пока у него есть на это физические и моральные силы.

Здесь мы можем говорить в целом о внешней политике России, к которой у нас действительно есть масса вопросов. Ставка на хорошие отношения с Лукашенко — да, это — понятно, без лишней необходимости со своей стороны портить их не надо. Но почему у нас нет запасного варианта? Это — вопрос к нашему МИДу.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы скандал чвк вагнер провокации дмитрий гордон выборы в белоруссии александр лукашенко светлана тихановская
Новости Все >
О каких болезнях могут говорить белые пятна на ногтях?
Автоэксперт рассказал о перспективах аэротакси в России
Поможет ли новый алгоритм вычислять интернет-троллей?
Международные компании выводят свои производства из Китая
Александр Серов заявил, что уже не надеется встретить свою женщину
Как трудное детство влияет на взрослую жизнь?
Эксперт высказался о регистрации автомобилей в МФЦ
В Каппадокии возобновляются прогулки на воздушных шарах
Ростуризм возможно повторит программу кешбэка по поездкам в России
Участники пробега на мотоциклах "ИЖ" повторили маршрут 1936 года
Последние материалы
Фатальная ошибка Лукашенко
Поможет ли новый алгоритм вычислять интернет-троллей?
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Международные компании выводят свои производства из Китая
Александр Серов заявил, что уже не надеется встретить свою женщину
Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?
Как трудное детство влияет на взрослую жизнь?
Эксперт высказался о регистрации автомобилей в МФЦ
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
В Каппадокии возобновляются прогулки на воздушных шарах
Популярное
Мир. Новости мира
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской

Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Происшествия
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Экспертное мнение
Для начала диалога с протестующими Лукашенко должен выпустить Бабарико
Человеческий фактор
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Игорь Буккер Анатолий Вассерман о перспективах отношений России и Белоруссии Игорь Буккер Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Путин второй день подряд разговаривает по телефону с Лукашенко
Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции
Жилищный кооператив — проект, направленный на сбережение человеческого капитала
Путин второй день подряд разговаривает по телефону с Лукашенко
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Лукашенко готов на всё ради сохранения власти
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ