Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Алексей Дзермант: России надо перенять экономическую модель Белоруссии

Общество

Читайте начало интервью:

Дзермант: в Беларуси есть предпосылки для националистических протестов

Алексей Дзермант: сменяемость власти не самоцель

Дзермант: постсоветским странам нужна просвещенная суперпрезидентская власть

Что мешает интеграции России и Белоруссии и почему союз стран выгоднее, чем возрождение империи, рассказал ведущему "Правды.Ру", политологу Игорю Шатрову старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии, директор Центра изучения и развития интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант.

Союз или государство?

— Если на Украине говорят о европейском выборе, наверное, о каком-то выборе надо заявить и Белоруссии? Я понимаю, что ответ на вопрос "Союзное государство — это союз или государство?" давно дан: только союз. Но неужели эта союзность не может перейти в форматы обычного экономического союза, получить политические институты, которые будут помогать вместе выживать в этом сложном и быстро меняющемся мире?

— Я тоже в последнее время развиваю тему союзности. Для меня союз не есть синоним империи, а в России популярно мышление категориями империи. Это серьезная традиция для Российского государства. Но был опыт Советского Союза, где объединились разные субъекты, стремление к равноправию, добровольная передача полномочий. Добровольность и равноправие привлекают именно в союзе. Применение жесткого империализма на сегодняшний день очень ограничено.

От лишнего давления страны сегодня пытаются уйти. Нам нужно сохранить именно добровольное, естественное, органичное стремление друг к другу. И форма союза более перспективна, чем возрождение империи.

Позиция белорусской стороны всегда заключалась в том, что если мы строим союз, то создаем инфраструктуру, где господствует не конкуренция, а кооперация. И смотрим, что для нее нужно. Если нужно объединить предприятия, промышленные отрасли, мы на это идем, но так, чтобы:

  • сохранить социальный характер сферы,
  • организовать импортозамещение,
  • свои технологии развивать.

Но очень часто, когда белорусская экономика сталкивалась с реалиями российской экономики, получалось, что мы оказываемся за бортом. Либо нужно закрывать социалку, либо вместо двигателей своих или ярославских покупать немецкие. В мире капитализма очень сложно отстаивать наши интересы.

Если бы мы решили политэкономические вопросы взаимовыгодно, то дальше продвинулись бы гораздо быстрее, потому что принципиального несогласия с политической надстройкой в Беларуси нет.

Есть несогласие с политэкономическими реалиями, которые Россия получила в наследство от либеральной ельцинской эпохи. К сожалению, они до сих пор тормозят развитие нашего союза.

Экономика как тормоз

— То есть главным тормозом для нашей интеграции является то, что наши экономические системы различны?

— Да. Россия в значительной степени уже была встроена за эти годы в западную систему, причем в качестве периферии, к сожалению. Это поставка углеводородов за валюту, по сути, уничтожение своих технологий. И только сейчас Россия пытается из этого состояния выйти. Где-то получается, где-то не очень. Санкции высвечивают пробелы в российских технологиях. Слава богу, ключевые технологии сохранились, особенно в оборонке.

Белоруссия шла другим путем. Мы прежде всего пытались сохранить свои промышленные предприятия, IT-технологии, наукоемкие технологии, пытались скооперироваться с Россией, где это было возможно. Мы этим до сих пор ценны для всего нашего союза.

Хотелось бы, чтобы наш опыт Россия начала применять гораздо быстрее: ей это необходимо для выживания, потому что с углеводородами дальше будет хуже.

Это не только санкции, а вообще смена энергетической парадигмы. Поэтому нужно вкладываться в производства, которые мы совместно можем развивать. Для Беларуси это было бы очень выгодно и интересно.

— Получается, что именно Белоруссии нужна конкретика в формулировках Союзного государства, а России выгоднее неопределенность, которая дает пространство для маневра?

— России выгоднее переводить разговор о союзе сразу в политическую плоскость: мол, это потом решим, а вы сразу давайте полномочия, вводите российский рубль. Получается, отдавайте все рычаги управления нам, а потом мы подумаем, будем ли делать экономическое объединение. Но мы же взрослые люди, понимаем, что сначала нужно проверить, а потом довериться.

Меня беспокоит мысль, что мы сейчас между элитами — не между народами — теряем доверие, из-за того что не приходим к системным решениям в экономике. Каждый думает о своих интересах. А нужно иметь в виду союзный интерес, потому что он выгоден всем.

Частный бизнес, западные лоббисты будут постоянно делать все, чтобы объединения у нас не было. Многие проблемы происходят из-за этого лоббизма.

Он далеко не всегда реализует интересы российского государства. А иногда действует против интересов России.

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия экономика белоруссия алексей дзермант “северная евразия” союзное государство
Новости Все >
"Барселона" вслед за Сетьеном уволила Абидаля
МВД Белоруссии обратилось к жителям республики
США удалось избежать глобального сокращения численности насекомых
Назаров: "Латвия хочет украсть ЧМ у Белоруссии"
Вильфанд рассказал, когда синоптики станут точно предсказывать погоду
Древние предки современных крокодилов питались динозаврами
Семья Захарова запросила у Ефремова компенсацию в 1 рубль
Соловьёв узнал, что в прямом эфире разделся не рабочий "БелАЗа"
Вдова и сын погибшего Сергея Захарова работают в полиции
В МВД Белоруссии пояснили, кто получил награды Лукашенко
Последние материалы
Вдова и сын погибшего Сергея Захарова работают в полиции
В МВД Белоруссии пояснили, кто получил награды Лукашенко
Скорлупа кешью поможет восстановить повреждённые нервы
В Мали мятежники арестовали сына президента и премьер-министра
В деле Ефремова появился тайный свидетель невиновности актёра
В Литве вспомнили о стране Вейшнории в Белоруссии
24 выпускника в Липецкой области сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Москве на место вернулся памятник сырку "Дружба"
Обвинённый в шпионаже на Россию гражданин Норвегии сознался
Стрелков рассказал, к чему приведёт ввод войск РФ в Белоруссию
Популярное
Новости Белоруссии
Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.

Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Мир. Новости мира
CNN: Лукашенко поставил Путина перед рискованным выбором
Новости Белоруссии
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Любовь Степушова В Литве вспомнили о стране Вейшнории в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса Василий Амирджанов Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас
Комментарии
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса
В Белоруссии погиб третий протестующий
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
По какому принципу в стране назначают губернаторов
В Белоруссии погиб третий протестующий
По какому принципу в стране назначают губернаторов
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Bloomberg: Лукашенко уже консультировался с РФ по вопросам бегства
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно
Белорусский оппозиционер Цепкало находится на Украине
Bloomberg: Лукашенко уже консультировался с РФ по вопросам бегства
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ