"Чудо над Вислой": почему поляки празднуют столетие победы над РККА

В Польше в эти дни широко отмечают столетие Варшавской битвы. "Чуда над Вислой", как именует это сражение польская пропаганда еще с 1920 года. Началась эти битва 13 августа 1920 года, продолжалась 12 дней и завершилась полным поражением Красной армии.

Красная армия переходит в наступление

А началось все с того, что в июле 1920 года Западный фронт РККА под командованием Михаила Тухачевского перешел в решительное наступление против польской армии. Буквально за несколько дней Красная армия прошла несколько сотен километров, поляки в буквальном смысле слова бежали. Несмотря на приказ руководителя Польши Юзефа Пилсудского, 1 августа фактически без боя был сдан Брест. Войска Западного фронта вступили на польские земли.

Ошеломительные успехи Красной армии, которая еще совсем недавно отступала перед натиском поляков, оказались совершенно неожиданными для руководства Польши и западных государств. Президент Чехословакии Томаш Масарик, опасаясь конфликта с Советской Россией, приказал закрыть границы и не пропустил 30-тысячный венгерский корпус, который шел на помощь полякам. Хотя, здесь еще можно заметить, что свою роль могли сыграть и непростые отношения Праги и Варшавы, а не только войска Тухачевского.

Лорд Керзон предлагает переговоры

Западные дипломаты практически в полном составе покинули Варшаву. 11 июля британский министр иностранных дел лорд Джордж Керзон выступил с инициативой о начале мирных переговоров и установлении границы, которая получила название "линия Керзона". Она разделяла польские и непольские земли. И примерно соответствует современной границе между Польшей, Белоруссией и Украиной.

Однако успешное наступление Красной армии не способствовало трезвой оценке ситуации со стороны советского руководства. В Москве царила эйфория. Спустя пять дней после инициативы Керзона пленум ЦК РКП(б) ее отверг. А еще через неделю, 23 июля, в Смоленске был сформирован Временный революционный комитет Польши. Спустя несколько дней он перебрался в Белосток.

По мнению советского руководства, падение Варшавы было вопросом времени. Что, в свою очередь, открывало перспективы для "красного похода" на Запад. Тем более, еще были свежи воспоминания о многочисленных советских республиках в Германии, а также в Словакии и Венгрии.

Польский контрудар

Между тем, польское командование не сидело сложа руки. Был разработан план контрудара, оперативный приказ 8358/III. Что интересно, советское командование знало об этом плане, он был найден у убитого под Брестом польского офицера. Однако он был сочтен уловкой, призванной затормозить наступление Красной армии на Варшаву.

Но само наступление было предупреждено поляками. Они знали о планах советского командования и нанесли упреждающий удар. Итогом которого и стало сокрушительное поражение частей Западного и Юго-Западного фронтов.

Потери Западного фронта РККА были огромными, более сотни тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. По сути, помешать польскому контрнаступлению было нечем. Были потеряны Западная Украина и Западная Белоруссия. Разумеется, ни о какой "линии Керзона" после этого в Варшаве не вспоминали. Вспомнили только в 1939 году.

"Скрепа" по-польски

В советское время о "чуде на Висле" старались особо не вспоминать. Сейчас же это, если так можно выразиться, одна из важнейших польских "скреп". Про крайней мере, в пропаганде Варшавской битве отводится огромное значение.

Да вот хоть, напомнить о матче чемпионата Европы по футболу в 2012 году, когда в Варшаве встречались сборные Польши и России. Подготовка к матчу сопровождалась многочисленными баннерами и плакатами, в которых напоминалось, как в 1920 году "гнали большевиков" под Варшавой…

И сейчас, разумеется, этому событию отводится большое пропагандистское значение, учитывая крайне напряженные отношения между Москвой и Варшавой. И до тех пор, пока это напряжение не спадет, про "чудо на Висле" будут вспоминать при каждом удобном — и не очень — случае.