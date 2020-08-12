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Автор Наталия Красовская

Русские сказки спасут россиян от информационных атак Запада

Общество

Чем грозит информационная война, развёрнутая против России, нашему подрастающему поколению и как этому противостоять — беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

— Это лето оказалось крайне плодовитым на различные фейки. Что вы можете рассказать о развитии в нашем обществе очередной конспирологической теории о том, что всех россиян хотят чипировать под видом прививок от коронавируса, чтобы потом контролировать с помощью нового стандарта связи 5G?

— Я бы не сказала, что связи между этими вещами косвенные. Пандемия создала идеальные условия для продвижения в умах самых фантастических идей. Тему контроля людей через наночипы с помощью 5G, который ещё даже в пользовательском формате не появился в России, не говоря о том, что не существует самой технологии создания настолько крошечных устройств, можно смело считать абсурдной и анекдотичной.

Массовый психоз — печальная реальность

Увы, массовый психоз, к которому очень близко подошло мировое сообщество — это наша печальная реальность. Если говорить о том, как так получилось, то тут сработало два фактора.

  • Паническое неприятие всего нового — это эволюционный механизм, направленный на выживание вида.

В любой популяции есть особи, которые рады узнать что-то новое — это необходимо, чтобы обеспечить развитие. Но есть и те, кто нового боится. И это не характеризует человека как недалекого или зашоренного, просто в нём сильны те инстинкты, которые отвечают за продолжение рода. Древние эволюционные механизмы, которые практически не поддаются нашему контролю.

  • Именно к этим инстинктам обращаются специалисты по информационным войнам, чтобы накалить социальную ситуацию.

И сделать это в текущих условиях, когда общественное психологическое здоровье подорвано практически в каждой стране мира, легче легкого.

— Да, например, США обвиняют Россию не только в регулярном вмешательстве в выборные процессы, но и в ведении информационных войн против американского народа…

— Когда хакеры атакуют государственные сайты в США, Великобритании и других странах Запада, те обычно сразу заявляют, что за этим стоит Россия. Причем доказательствами себя никто не утруждает — это данность: Россия — враг. И эти заявления нужно рассматривать не как реальные обвинения, ведь ни одного реального процесса с виновными российскими хакерами в результате расследований не было, а как информационную атаку с целью формирования негативного образа нашей страны в глазах мирового сообщества.

С этой точки зрения интересна памятка, которую в прошлом году выпустило Министерство внутренней безопасности США, чтобы пояснить, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны "агентов Кремля" — именно так в этом документе определяют противника американского народа.

В частности, там было написано, что "иностранные источники влияния" поднимают актуальные для США проблемы, чтобы увидеть, как разделится американское общество. То есть народ ссорят для того, чтобы поссорить. И чтобы не стать жертвой "агентов Кремля", необходимо понаблюдать, не направлены ли действия аккаунта только на повышение напряжения. Кстати, совет сам по себе хороший. Однако здесь показателен сам факт: предупреждая, Министерство внутренней безопасности США раскрывает один из методов ведения информационных войн, которым пользуется.

Между тем 26 июня, во второй день голосования за внесение поправок в Конституцию РФ, на сайт ЦИК обрушилась мощная DDoS-атака. И руководство России не выступило с голословными обвинениями, хотя и очевидно, что атака была в интересах США, которые готовятся в этом году к выборам президента.

Только россиянам нужна сильная Россия

— Вы утверждаете, что с такой проблемой столкнулись практически в каждой стране мира, почему именно в России это явление приобрело такой размах?

— Очевидно, что сильной Россия нужна только россиянам. Несмотря на то, что в последние десятилетия мировая политика направлена на создание многополюсной системы, которая более эффективна в плане обеспечения глобальной безопасности, некоторые игроки не готовы смириться с потерей значительной доли своего влияния.

То же руководство США, к примеру, не готово признать свои промахи, приведшие к размаху пандемии на их территории. Поэтому Китай у них — создатель коронавируса, а Россия украла созданную американцами вакцину.

Сейчас оба эти факта последовательно закрепляются в общественном сознании, хотя Россия все разработки вела прозрачно и никому не отказывала в помощи, в обмене опытом, в созданных тестах и препаратах. Наша страна более эффективно справляется с пандемией, чем так называемые мировые лидеры в области медицины. И чтобы как-то обелить себя в глазах граждан, руководство этих стран обвиняет Россию в подтасовке статистики и воровстве. Но, как доказывает многовековая история, Россия с глобальными проблемами умеет справляться нередко лучше всех. Та же победа во Второй мировой войне — очень веское доказательство. Наш народ умеет объединяться перед лицом общей опасности, и в такие минуты каждый проявляет лучшие черты нашей нации — самоотверженность, выдержку, нестандартность мышления. И это как раз нам простить и не могут.

— Поэтому США и Европа, многие страны бывшего соцлагеря активно продолжают свои попытки переписать российскую историю?

— Несомненно. Россию уже выставляют союзником Гитлера, подчеркивая приоритетную роль Великобритании и США в победе. И наглость, с которой это делается, просто поражает.

От событий Великой Отечественной войны нас отделяет более 75 лет — большинства свидетелей нет в живых, многие документы утрачены в условиях военного времени и во время исторических потрясений, которые пережила за это время наша страна.

Однако та же Польша, к примеру, пытается переиграть совсем свежие с точки зрения истории факты. В частности, было заявлено, что катастрофа, в которой погиб президент Лех Качиньский, произошла в результате взрыва тротила, якобы заложенного в самолет во время ремонта в России.

— Почему именно на историю делается такой упор?

История — это одна из основ формирования самосознания нации. Россиянам в этом плане есть чем гордиться. Однако с каждым поколением мы всё хуже знаем истинную историю своей страны, потому что она преимущественно остаётся для нас школьным предметом, который со временем забывается за "ненадобностью". И это положение вещей надо менять.

Сейчас у наших дошкольников любимый герой — американский Человек-паук. А кто мешает нам создавать наши российские комиксы и мультфильмы про русских мифологических персонажей, например, про Алёшу Поповича, который умел превращаться в птиц и животных. Мы крайне недостаточно работаем и с нашей историей, чтобы растить на примерах исторических героев детей. Почему у нас нет комиксов и мультсериалов про Александра Невского? Почему у нас единичные детские произведения про героев войны 1812 года? Это должна быть масштабная и кропотливая работа на уровне государства: поиск исторических фактов и героев, которые могли бы быть представлены для создания интересных детям и подросткам историй, формирующих их патриотическое отношение к стране.

Базу нужно создавать с раннего детства, воспитывая гражданина, россиянина. Это задача колоссальной важности. И если такую базу создать, информационная война против подрастающего поколения будет захлебываться. Сейчас же будущее сулит нам немалые проблемы, поскольку во взрослую жизнь начинают входить поколения с мозгами, промытыми западным воздействием.

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Темы история здоровье воспитание психология дети и подростки информационная война
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