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Автор Вадим Горшенин

Как можно противостоять агентам по недвижимости

Общество

Вадим Горшенин, председатель совета директоров "Правда.ру", и руководитель санкт-петербургского отделения движения "Сильная Россия" Андрей Хитров рассуждают о том, как обуздать зарвавшихся агентов по недвижимости, которые всеми правдами и неправдами заставляют жителей покидать свою жилплощадь.

Читайте начало интервью:

"Наливайки" и хостелы в жилых домах: за и против

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— Думаю, у вас в городе из рук вон плохо работают правоохранительные органы. С вашей точки зрения, почему данная ситуация с "наливайками" в жилых домах так сильно возбудила Алексея Навального?

— Кому это выгодно и кто этим делом занимается? Я сказал, что агенты по недвижимости, потому что ни одно серьезное агентство недвижимости заниматься этими вопросами не будет. Агентство недвижимости подбирает и продает жилье, а не "отжимает" его у вас, не создает невыносимые условия. Мы понимаем, что этим бизнесом занимаются агенты недвижимости.

Кто такие агенты по недвижимости

В 2015–2016 году мы составили социальный портрет тех, кто приобретает нежилые помещения. Как правило, это молодые люди до 30 лет с высшим образованием. По определенным причинам, высшее образование не дало ему возможность получать достойную заработную плату. Найти работу, которая отвечала бы его требованиям. Он не хочет начинать с 30 тысяч рублей, а хочет сразу получать 150 тысяч!

Они присматривают самую дешевую квартиру либо подвальное помещение. Если вы зайдете на их форумы, прочтете, как расселить дешево коммунальную квартиру, как получить кредит на расселение? Процентов 80 первоначальных скупщиков в исторических районах, в которых проживают пожилые люди, составляют такие молодые ребята. Как только они получают имущество в собственность, гангстеры отдыхают по сравнению с тем, что они вытворяют.

Несколько способов незаконного выселения

Первая вещь называется "мы начинаем кошмарить жителей". Самый простой прием, который был опробован на Васильевском острове. Вы живете в небольшом малоквартирном домике на Васильевском острове порядка 30-40 квартир. Дома малоэтажные, но большой земельный участок, большая дворовая территория, на которой каждый спокойно ставит свой автотранспорт. Вдруг в одночасье во дворе появляется красивый автохлам, купленный по 50 тысяч рублей на ближайшем авторынке. У этого автохлама есть владелец, государственный регистрационный номер. Этот автохлам заехал к вам во двор, где у него что-то сломалось, колесо спустилось. После чего автохлам ставится на кирпичики, а водитель уходит. Но перед этим он договаривается с кем-то, покупают первую недвижимость в данном доме, устанавливаются камеры и смотрят как отреагируют жители.

Жители реагируют бурно. После этого появляется собственник с красивыми интеллигентными глазами и рассказывает, что с этой машиной хотел что-то сделать, а эти нехорошие люди ее исковеркали. Пишется заявление в милицию. Собственники получают общение с правоохранительными органами.

Следующий этап. Мы приобрели чудесный объект недвижимости и начали делать ремонт. В связи с тем, что никуда не торопимся, начинается медленный ремонт со всеми вытекающими последствиями. Приходят рабочие, долбят, сверлят. В самое неудобное для вас время завозят стройматериалы.

После этого начинается очередной этап. Дружба с управляющими компаниями, которые работают при районных администрациях. Управляющие компании понимают, что ничего хорошего от жильцов им ждать нечего, потому что жильцы всегда чем-то недовольны и что-то требуют, а тут появляется хороший новый собственник.

Ребята умные, они следят за социальными сетями. Знают, у кого когда день рождения, какие праздники. Когда к вам приходят друзья, вдруг у вас отключается электричество, либо перестает течь холодная вода, либо еще что-нибудь происходит.

Представьте себе, что такое для пожилого человека получить иск из суда еще с жестким выражением: "мы вас выселяем, ваша квартира продана"! Если бы ваши родители в 78 лет такое получили. Они даже рассылают письма от якобы суда. Дошло до того, что пришлось Василеостровскому районному суду давать опровержение, что они ничего не посылали, и не имеют никаких претензий.

Это типичное злоупотребление правом. Еще раз хочу сказать, что это у вас так работают правоохранительные органы. Может быть, я не совсем в курсе, что происходит в Москве, хотя с правоохранительными органами очень тесно взаимодействую, но такого я не слышал. Как вы считаете, чем в результате закончится вся эта борьба?

— На сегодняшний день борьбы практически нет, потому что после того как 8 июля в третьем чтении были приняты поправки в региональный закон, который увеличил федеральную норму с 20 квадратных метров до 50 квадратных метров, мы встретились с профессиональным сообществом и объяснили, что этот законопроект нужно воспринимать как некий первый звоночек для диалога, чтобы вы наконец тоже задумались о том, что вы можете делать в многоквартирном жилом доме, а чего лучше не стоит начинать. Никаких драконовских методов, что кого-то закрывают.

Есть переходный период, когда стоит подумать, что в этом помещении кроме торговли алкогольными напитками можно еще сделать? Бизнес — это некая работа ума. Мы понимаем, что они привыкли получать определенную доходность от своего вида бизнеса, которая 80%, уходит на арендные платежи собственнику. Мы предложили себя в качестве переговорщиков с собственниками, чтобы он умерил свои аппетиты.

Очень много нюансов. Мы опять же вернулись к этой социальной группе людей с высшим образованием. Они очень грамотно в их понимании пользуются лазейками в законодательстве, что позволяет им осуществлять эту деятельность. Все лазейки мы будем перекрывать. Продавать алкоголь несовершеннолетним нельзя. Штраф большой. А вот купить алкоголь как бы для себя и оставить на столе можно, ведь пить никто не запрещает.

— Вы подсказали столько вариантов, как можно обходить закон.

— Это не я подсказал. У нас есть молодежное крыло "Сильной России", которое каждый раз приходит после этих рейдов, пребывая в битве умов. Мы живем с этим практически шестой год. На каждое их действие мы придумываем некоторые ограничительные законодательные вещи. Почему ограничивается этой площадью? Площадь может быть только 50 квадратных метров, значит общая площадь помещения, чтобы она соответствовала всем санитарным нормам, должна быть в районе 70-100 квадратных метров. Это уже более или менее эффективный собственник, с которым можно вести диалог. И он понимает, что если взаимоотношения совсем войдут в клинч, то данное помещение может, достаточно тяжелая процедура, но оно может изыматься у неэффективного собственника и продаваться с публичных торгов.

Есть в Санкт-Петербурге шикарные примеры. Остров Новая Голландия, где собственники сделали бары, которые находятся в одном месте. Они создают некую атмосферу на всем острове. Они помогают собственникам и арендаторам, которые ведут бизнес не совсем прибыльный, потому что там продается и литература, там есть и коммерсанты, которые не могут себе позволить так быстро и просто заработать. Есть примеры взаимодействия ресторанного сообщества. Почему на Новой Голландии смогли договориться друг с другом и точно так же продают алкогольную продукцию, но я ни разу не видел пьяных на острове, на котором гуляют дети с родителями? Мы говорим про культуру отдыха, в том числе.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер

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