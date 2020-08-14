Питерская улица, где пьют, устраивает всех, кроме тех, кто на ней живет

Председатель совета директоров "Правды.ру" Вадим Горшенин и руководитель санкт-петербургского отделения движения "Сильная Россия" Андрей Хитров разговаривают о конфликтах между жильцами многоквартирных домов и владельцами помещений, переоборудованных для извлечения коммерческой выгоды. Почему нужен закон, который бы регулировал подобные взаимоотношения?

Читайте начало интервью: "Наливайки" и хостелы в жилых домах: за и против

— Есть в Питере знаменитая улица Рубинштейна.

— Улица Рубинштейна до 2010 года была обычной тихой улицей, где с советского времени располагались небольшие помещения — так называемые рюмочные, в которых собиралась милая, интеллигентная публика. В основном писатели, которые там общались между собой. Улица Рубинштейна не была привлекательна для сторонних людей. Туда не было туристического паломничества.

Войны на улице Рубинштейна

Теперь жильцы общаются с рестораторами на уровне протоколов, вызывают ОМОН, происходят неконструктивное общение. Собственники жилых помещений обвиняют собственников нежилых помещений в захвате их имущества и в желании приобрести по дешевке их квартиры. Точно так же собственники баров и ресторанов убеждены в том, что все поправки направлены исключительно для того, чтобы нанести им имущественный ущерб.

Это не тихая война, потому что кроме баров, там еще и кальянные на вторых и третьих этажах. Там есть помещения, которые используются для посуточной сдачи. Там есть помещения, которые переделаны под бани. Если взять всю коммерческую составляющую на данной улице, то количество зашкаливает за сто объектов. Жители поняли, что нужно что-то делать, нужно привлекать к этому внимание региональных и федеральных властей, потому что уже они сами не могут успокоить и выработать определенные правила взаимоотношений между собственниками.

На парламентских слушаниях еще в 2016-м и в 2017-м году мы говорили о том, что больше всего страдают арендаторы, которых обманули. Потому что собственник, который приобрел нежилую площадь за совсем другие деньги, чем приобрели собственники вышерасположенных квартир, не вложил денежных средств в ремонт и в отделку. Когда арендаторы говорят о том, что они вложились, сделали ремонт, а теперь придется переформатировать какой-то бизнес. Я им говорю: "Вы посмотрите на те квартиры, в которых люди тоже это сделали, а теперь вынуждены продавать.

Для меня есть один показатель — сайт агентства недвижимости. Если квартир на покупку больше, чем на продажу, значит администрация работает хорошо, значит люди хотят приехать в этот район, им здесь удобно. Если на сайте агентства недвижимости видим, что на покупку предложений гораздо меньше, чем на продажу, значит большинство хочет поменять свою квартиру.

— Наверное, нужно законодательно подумать о ненадлежащем владении собственностью. Имеются примеры, когда изымают собственность, поскольку она используется неправильно. Если у вас идет не тихая, а уже достаточно громкая война, о чем здесь говорить?

— Если бы они умерили свои аппетиты и арендатору сразу объяснили, что у тебя здесь не получится круглосуточный бар, "наливайки", круглосуточный магазин, круглосуточная кальянная, жители спокойно отнесутся… Как у нас было? Давайте сделаем из улицы Рубинштейна улицу ювелиров! Потому что ювелир — это спокойствие, некий достаток, некая стабильность. Когда собственники хотят продать шикарную видовую квартиру с шикарным ремонтом по улице Рубинштейна, им отвечают — это на той, на которой все пьют? Вы бы купили квартиру для проживания на улице, где уже вся страна знает, что на этой улице можно только пить?

— Каким образом можно открывать любые заведения, поскольку это деятельность лицензированная. Органы исполнительной власти районов должны выдавать лицензии на открытие питейных заведений, гостиниц и хостелов. Почему они выдают?

— Первое — разрешение на приспособление нежилого помещения под определенные цели.

Второе — выдача лицензии на определенные виды деятельности. Многие виды деятельности у нас не лицензируются.

Лицензии никого не останавливают

Если владелец не будет говорить о продаже алкогольных напитков, а будет использовать данное помещение под продажу мороженого, то мы от лицензии отошли. Остается только вопрос, соответствует ли данное помещение условно для осуществления торговли либо общепита. Районные администрации, которые по своему рассмотрению либо по тем актам, которые они имеют, федеральные либо региональные, определяют, можно ли в этом помещении осуществлять тот или иной вид деятельности. Эти поправки к закону, которые сейчас принимаются, связаны именно пока с продажей в розницу алкогольной продукции.

Тут есть требование, что вход должен осуществляться только со стороны улицы, а вход в парадную осуществляется со двора. Значит мне нужно первым делом сделать вход в помещение с лицевой части. С чем мы очень серьезно боремся, выходим на разные законодательные уровни в части введения запретительных мер по согласованию районными администрациями всех подобных переделок. Допустим, имеется трехкомнатная квартира на первом этаже. Эти три комнаты можно разделить на три отдельных нежилых помещения, которые сдаем условно от 20 до 50 тысяч рублей.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер