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Автор Инна Новикова

Хабаровск, 10 миллионов долларов от Госдепа и мифы о бомбежке Хиросимы

Общество

О том, что значат для всей России протесты в Хабаровске, найдется ли претендент на 10 миллионов долларов от Госдепа и почему японцы уверены, что Хиросиму бомбили русские, главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова разговаривает с членом комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олегом Шеиным.

— Олег Васильевич, важнейшая тема — по-прежнему остается напряженной ситуация в Хабаровске, продолжаются несогласованные манифестации и шествия, но при этом полиция ничего не делает. По июльскому опросу "Левада-Центра" (социология — дело очень коварное, тем не менее такие данные тоже надо учитывать), Сергей Фургал вошел в Топ-10 политиков, которым доверяют россияне. Как вы оцениваете эти события?

— Хабаровск показал простую вещь. Если в России, как в других странах мира, люди начинают массово выходить на улицу, то не нужно никаких согласований. Полиция — с народом. И народ вообще может всё.

Если бы Хабаровск был самостоятельной территорией, такая ситуация не могла бы возникнуть, потому что другие риски — вместо одной диктатуры появление другой диктатуры. В хабаровском заксобрании — всего два представителя "Единой России". Но в Хабаровске эти риски возникли не изнутри, а извне — попыткой наказать, раздавить, растоптать.

Практика протеста

В Ставрополье в 2007 году "Справедливая Россия" выиграла выборы мэра и выборы в Заксобрание. После этого были проведены аресты:

  • арестовали мэра,
  • спикера местного парламента,
  • возбудили десяток уголовных дел против депутатов от "Справедливой России".

И растоптали возрастающую волну, чтобы неповадно было другим регионам.

Но в чем отличие 2007 года от 2020 года? — В Ставрополье не было массовых народных выступлений, не было тогда этой культуры, не было у людей соответствующей практики. Мы видим, что сегодня такая модель общественной активности, коллективных действий развивается во всей стране.

Идут выступления в Архангельской области, выступления в Ингушетии по теме межграничных отношений с Чечней, выступления в Екатеринбурге по парковой зоне. То же самое — Хабаровск. Подмосковные мусорки. Люди учатся защищать коллективно те цели, которые они считают важными. А в 2012 году астраханская голодовка, астраханская весна. А до этого был Калининград.

В России формируется новая культура. И когда такая культура срастется в целом по стране, конечно, у нас закончится эта однопартийность. Тогда ситуация будет такой же, как в Белоруссии. Очень важно, чтобы потом была прогрессивная левая социалистическая альтернатива.

10 миллионов долларов от Госдепа

— Госдеп рассылает предложения россиянам, предлагает до 10 миллионов тем, кто предоставит информацию о вмешательстве России в их выборы. Как это возможно на практике, непонятно. Но все это есть на официальной странице программы Госдепартамента в Twitter.

— Учитывая развращенность нашего госаппарата, если на этот призыв никто не откликнется и никаких содержательных вещей, толковых подтверждений российского вмешательства в американские выборы не последует, означает, Россия точно никуда не вмешивалась.

Госдепартамент США предложил до 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о вмешательстве в выборы: "США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до 10 миллионов долларов", — сообщили на официальной странице программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию" в Twitter.

Мы прекрасно видим, как наши чиновники и депутаты, дети тех людей, кто стучит себя кулаком в грудь и кричит про патриотизм, прекрасно обустраиваются во Флориде, в Дюссельдорфе, где угодно за границей. Если хоть что-то было, обязательно воспользуются.

— Но пример с Иваном Сафроновым говорит о том, что у нас есть и другие категории людей, которые, даже не имея доступа к неким секретным материалам, могут вполне себе владеть информацией.

— Я не следил за делом Сафронова. Понятно, что это есть московская повестка, даже не федеральная. В регионах — свои дела, связанные с бытовыми нуждами, с парковой зоной, с борьбой за интересы людей, живущих на этой территории. И поэтому какие-то моменты, которые не являются объективно федеральными, проходят вне поля зрения.

Японцы винят СССР в бомбежке Хиросимы

— Недавно была годовщина бомбардировки Хиросимы. За 75 лет в Японии, не говоря уж про Европу, выросли поколения, которые в большинстве своем думают, что бомбил их Советский Союз.

— Япония — страна с большим национализмом. Надо иметь это в виду. Японцы, в отличие от немцев, не прошли через покаяния по итогам Второй мировой войны за издевательства, которым они подвергали китайцев, Юго-Восточную Азию, европейских колонистов и их семьи, которые оказались в оккупированной зоне. Хотя был известный процесс над японскими военными преступниками.

Даже тех, кто в Маньчжурии отрабатывал на бедных людях биологическое оружие, потом отпустили. Казнены они не были в отличие от тех, кто работал в Освенциме. Япония не прошла такого глубокого покаяния. И для милитаристской части японского сообщества тема Южных Курил — это тема оккупированной территории. Невозможно представить, чтобы в Германии какая-то парламентская партия, кроме "Альтернативы для Германии", всерьез бы говорила про возвращение утраченных земель. В Японии — это постоянно.

— Что-то я слышала по поводу Калининграда, бывшего Кенигсберга, что надо вернуть.

— Это — маргинальная повестка, а в Японии это — мейнстримная повестка, про которую говорят руководители парламентов, премьер-министры и прочие. По их преставлению, именно Россия захватила часть японской земли. На самом деле — не японской, там сначала была Россия, потом была борьба Российской Империи и Японии. И по сути, для Японии это была колония, а не часть ее.

В этих условиях, при таких понятиях, если враг — это Россия, то бомбил кто? — Бомбили русские. Вот и вся история. Вопрос к тому, что историю надо знать, историю надо учить, потому что те, кто не знает уроков истории, очень часто проваливаются в необходимость ее повторить.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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