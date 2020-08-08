Неудавшееся покушение на Гитлера 20 июля 1944 года, помимо голливудской поделки «Операция „Валькирия“», с документальной точностью было воспроизведено в одном из эпизодов советской киноэпопеи "Освобождение". Однако по личному распоряжению фюрера велись документальные съемки казни заговорщиков, которые вечером нацистские бонзы смаковали в кинозале рейхсканцелярии.
8 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее (Berlin-Plötzensee), после непродолжительного судебного фарса, на стальных тросах, подвешенных к крюкам для мяса, были казнены представители прусского дворянства и высокие офицерские чины вермахта:
Верхушка вермахта и прусское дворянство не были лояльно настроены к нацистскому режиму и самому фюреру. Признание Вицлебена о том, что заговорщики "ошибочно оценили национал-социалистический настрой офицеров", было ответом на казуистику председателя Народной судебной палаты Роланда Фрайслера (Roland Freisler), который выполнил поручение Гитлера, хотевшего видеть своих врагов "висящими, словно свиные туши". При всем презрении к вождю нацистов высшее офицерство находило сотни уверток и отговорок, чтобы действовать.
Почему именно офицерская кость и голубая кровь оказались во главе заговора. Коммунисты и социалисты еще не отошли от нанесенного им нацистами удара. Кроме того, левые боялись подать офицерам руку и союз с ними могли рассматривать исключительно как паллиативную меру. Однако не нашлось ни одной крупной фигуры либерального веймарского периода. Отсутствовали как предприниматели, так и рабочие, а также представители низших слоев населения Третьего рейха. Словом, если можно говорить о революции "сверху", то тут налицо переворот "сверху".
В периоды трудностей любого режима — оппозиция поднимает головы. Отличие немецкого движения Сопротивления от европейских состояло не в освобождении фатерланда от врагов, а в добровольной сдаче на милость победителей. Заговорщиков не преследовали неудачи, скорее это была закономерность, хотя и без случайностей не обошлось. Но даже случайности оказались далеко не в их пользу. Переживший более сорока покушений, Гитлер казался заговорённым.
Консервативный британский историк сэр Джон Уиллер-Беннет (Sir John Wheeler Wheeler-Bennett) после опроса свидетелей записал следующее:
"Облачённые в одежду каторжников и деревянные башмаки, они по одному выходили в имевшее два маленьких окна, которые пропускали тусклый свет, помещение, где происходила казнь. Их проводили мимо гильотины и подводили к крюкам, укрепленным на свисавшем с потолка рельсе. Палачи снимали с них наручники, набрасывали им на шею петлю и раздевали их до пояса. Затем они вздергивали осужденных вверх, затягивали петлю, а когда те уже начинали биться в конвульсиях, стягивали с них штаны. После каждой экзекуции палач и его помощники подкреплялись из бутылки со шнапсом. Все это снималось на кинопленку, и уже в тот же вечер Гитлеру демонстрировали казнь со всеми подробностями — вплоть до последних конвульсий осужденных".
Первых восьмерых повесили, потом отдельным приговорённым стали отрубать головы. Редкое исключение — генерал-полковник Фромм. Его расстреляли.
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