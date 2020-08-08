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Автор Игорь Буккер

Документальный фильм ужасов Третьего рейха

Общество » День в истории

Неудавшееся покушение на Гитлера 20 июля 1944 года, помимо голливудской поделки «Операция „Валькирия“», с документальной точностью было воспроизведено в одном из эпизодов советской киноэпопеи "Освобождение". Однако по личному распоряжению фюрера велись документальные съемки казни заговорщиков, которые вечером нацистские бонзы смаковали в кинозале рейхсканцелярии.

Заговорщики: прусские дворяне и офицерство

8 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плётцензее (Berlin-Plötzensee), после непродолжительного судебного фарса, на стальных тросах, подвешенных к крюкам для мяса, были казнены представители прусского дворянства и высокие офицерские чины вермахта:

  • обер-регирунгсрат, или главный правительственный советник, граф Питер Йорк фон Вартенбург (Peter Graf Yorck von Wartenburg);
  • генерал-фельдмаршал Йоб-Вильгельм Георг Эрвин Эрдман фон Вицлебен (Job Wilhelm Georg Erwin Erdmann von Witzleben);
  • адъютант Штауфеннберга, капитан Фридрих Карл Клаузинг (Friedrich Karl Klausing);
  • генерал-полковник Эрих Курт Рихард Гёпнер (Erich Kurt Richard Hoepner);
  • комендант Берлина, генерал-лейтенант Карл Пауль Иммануэль фон Хазе (Karl Paul Immanuel von Hase);
  • лейтенант запаса Альбрехт фон Хаген (Albrecht von Hagen);
  • генерал-майор Гельмут Штиф (Hellmuth Stieff);
  • подполковник генерального штаба Роберт Бернардис (Robert Bernardis).

Верхушка вермахта и прусское дворянство не были лояльно настроены к нацистскому режиму и самому фюреру. Признание Вицлебена о том, что заговорщики "ошибочно оценили национал-социалистический настрой офицеров", было ответом на казуистику председателя Народной судебной палаты Роланда Фрайслера (Roland Freisler), который выполнил поручение Гитлера, хотевшего видеть своих врагов "висящими, словно свиные туши". При всем презрении к вождю нацистов высшее офицерство находило сотни уверток и отговорок, чтобы действовать.

Почему именно офицерская кость и голубая кровь оказались во главе заговора. Коммунисты и социалисты еще не отошли от нанесенного им нацистами удара. Кроме того, левые боялись подать офицерам руку и союз с ними могли рассматривать исключительно как паллиативную меру. Однако не нашлось ни одной крупной фигуры либерального веймарского периода. Отсутствовали как предприниматели, так и рабочие, а также представители низших слоев населения Третьего рейха. Словом, если можно говорить о революции "сверху", то тут налицо переворот "сверху".

Крах немецкого Сопротивления

В периоды трудностей любого режима — оппозиция поднимает головы. Отличие немецкого движения Сопротивления от европейских состояло не в освобождении фатерланда от врагов, а в добровольной сдаче на милость победителей. Заговорщиков не преследовали неудачи, скорее это была закономерность, хотя и без случайностей не обошлось. Но даже случайности оказались далеко не в их пользу. Переживший более сорока покушений, Гитлер казался заговорённым.

Консервативный британский историк сэр Джон Уиллер-Беннет (Sir John Wheeler Wheeler-Bennett) после опроса свидетелей записал следующее:

"Облачённые в одежду каторжников и деревянные башмаки, они по одному выходили в имевшее два маленьких окна, которые пропускали тусклый свет, помещение, где происходила казнь. Их проводили мимо гильотины и подводили к крюкам, укрепленным на свисавшем с потолка рельсе. Палачи снимали с них наручники, набрасывали им на шею петлю и раздевали их до пояса. Затем они вздергивали осужденных вверх, затягивали петлю, а когда те уже начинали биться в конвульсиях, стягивали с них штаны. После каждой экзекуции палач и его помощники подкреплялись из бутылки со шнапсом. Все это снималось на кинопленку, и уже в тот же вечер Гитлеру демонстрировали казнь со всеми подробностями — вплоть до последних конвульсий осужденных".

Первых восьмерых повесили, потом отдельным приговорённым стали отрубать головы. Редкое исключение — генерал-полковник Фромм. Его расстреляли.

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Темы фюрер гитлер пруссия заговор офицеры покушение дворянство третий рейх 20 июля 1944 года
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