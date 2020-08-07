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Автор Любовь Степушова

Депутат Рады Витренко: поляки и литовцы всегда притесняли Украину

Общество

С какими целями был создан "Люблинский треугольник" и зачем Европе нужна Украина, рассказала ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой народный депутат Рады II, III созывов, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Михайловна Витренко.

Cui prodest?

— Наталья Михайловна, в России забеспокоились из-за организации нового формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой под названием "Люблинский треугольник". Зачем он создан?

— "Люблинский треугольник" создан с несколькими целями. Во-первых, чтобы вспомнили Речь Посполитую — федеративное государство, которое появилось в 1569 году в результате Люблинской унии, когда объединилось Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Там несчастная будущая Украина терпела притеснения со стороны ляхов и литовцев, то есть никогда Украина в содружестве с ними счастлива не была.

Во-вторых, они создали этот "треугольник" в день крещения Руси, 28 июля. Дата выбрана не случайно.

В пику тому, что князь Владимир крестил Русь, и мы потом стали православными, объединились как действительно единый народ: Украина, Белоруссия, Россия.

В России ситуация сложная, еще сложнее в Белоруссии, потому что перед выборами нагнетают обстановку, и архисложная ситуация на Украине, когда седьмой год продолжается война. Надо бы сказать: православные люди, объединяйтесь, вам будет легче в дружбе друг с другом. Нет, в пику этому делают объединение по типу Речи Посполитой. Каждый из трех игроков преследует свои цели:

  1. Для Польши объединение очень важно, чтобы еще раз показать США свою роль, она очень хочет выйти в первые ряды в Европе, Польшу не устраивает положение аутсайдера.
  2. Литве тоже нужно выслужиться перед американцами, показать, что они согласны быть против России.
  3. Для Украины очень важно, что Польша и Литва будут помогать высказывать претензии к России. Они подтвердили в своем коммюнике, что создали объединение, чтобы выяснять отношения с Россией от лица Евросоюза. "Великие державы" Польша и Литва представляют ЕС по отношению к России.

Треугольник создан для восстановления исторической, для нас очень пагубной, памяти о Речи Посполитой и для новых атак на Россию и Белоруссию.

— Ведь как раз в это время произошло окатоличивание Западной Украины?

— Конечно, это сделали ляхи. Еще наш Шевченко писал, какие враги для нашего народа были ляхи, они запрещали все: мову нашу (тогда малороссийской она называлась) и религию нашу православную. Конечно! Они требовали только католицизм и только их польскую речь.

Большая проблема

— Цель Украины в треугольнике — оказать давление на Россию с помощью этих двух стран?

— Для нынешней власти Украины, как и для прошлой, порошенковской, очень важно продолжать атаки на Россию. На Украине все рушится, экономика разваливается, массовая безработица, социальные проблемы обострены настолько, что можно десятки передач сделать по каждой социальной проблеме:

  • образование,
  • здравоохранение,
  • пенсионная реформа,
  • коммунальное обслуживание.

Каким образом удерживается власть на Украине? Еще Порошенко этот рецепт выписал: только за счет внешней помощи. То же самое делает и Зеленский. Они по миру ездят, звонят, просят, побираются, им какие-то подачки дают, за счет которых они зачем-то Украину удерживают, чтобы не рухнуло все сразу. Для них очень важно, чтобы продолжалась атака на Россию, не выполнялись минские соглашения, не нормализовалась ситуация на юго-востоке нашей страны. Тогда власть будет получать постоянную подпитку с Запада.

— Глава МИД Польши Чапутович сказал, что Украина имеет вес в Европе, этот вес может способствовать стабилизации всей Европы, он очень важен для безопасности Польши и ЕС. Какой вес имеется в виду?

— Еще Дзержинский сказал, что без Украины не будет полноценной России. Для США, для Западной Европы первый и главный враг — это Россия, потому что у нее:

  • огромная территория,
  • колоссальные природные богатства,
  • другая идеология,
  • менталитет другой,
  • душа другая.

То есть для Запада из века в век Россия была главным врагом. Если Россия — главный враг, как его ослабить? Понятно, что без Украины Россия не может быть полномасштабной и спокойной, не может нормально развивать экономику. Следовательно, нужно работать с Украиной, чтобы она постоянно пребывала в состоянии агрессии против России. Польша является проводником идей США на европейский континент, вот она такие мысли и транслирует.

Есть еще очень важный момент. Для Польши Украина очень проблемная страна.

Поляки не могут простить волынскую резню, не могут забыть, что ОУН-УПА, бандеровские силы, были не просто пособниками Гитлера, а зверствовали против поляков.

С одной стороны, они должны предъявлять претензии к Украине. С другой стороны, США им дают команду "дружить" с Украиной, поддерживать ее, и они команду хозяев выполняют.

Вот почему министр иностранных дел Польши такой вес придал Украине. Без нее атаки на Россию будут выхолощены.

Если прекратится война на украинской территории, чем будет заниматься западная камарилья, которой нужен конфликт на нашей территории?

Они придумают другие конфликты. Сунутся в космос, о чем они уже заявили. А тут стоп, Россия говорит: подождите, у нас средства защиты космоса уже есть в использовании. Опять облом! То есть у них без Украины просто не получается выполнить свой план.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы запад россия европа украина белоруссия речь посполитая наталья витренко люблинский треугольник
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