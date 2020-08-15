Академик Гундаров предлагает создать в России новый тип общества

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Академик Игорь Гундаров: "Национальная идея — народовластие"

Почему национальной идеей должно стать истинное народовластие, о котором наш народ мечтал всю свою историю? Почему такого не было нигде и никогда, но именно сейчас именно в России может получиться? Каким должен быть механизм формирования такой власти? На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой в прямом эфире программы "Точка зрения" ответил профессор, доктор медицинских наук и социальный врач, кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук Игорь Гундаров.

— Игорь Алексеевич, вы сказали и обосновали, что наша национальная идея такова: народ должен стать хозяином страны. Как и написано в Конституции. Все и каждый. Но что значит "все"?

— Весь народ и каждый гражданин:

и бабушки-дедушки — пенсионеры,

и студенты-аспиранты,

и рабочие-служащие,

и беременные женщины-матери,

и олигархи…

Одним словом, все: один человек — один голос.

— Разве сейчас это не так?

— А сейчас — у Сечина капитал, у него возможности…

— То есть — нужно взять все богатства России, ровненько все разрезать и поделить — раздать всем поровну?

— Ни в коем случае. Мы сейчас говорим о философской части. Национальная идея согласно третьей статье Конституции требует, чтобы народ был хозяином страны. Он определяет политику. И народ понимает, что кто-то умнее, кто-то глупеет, поэтому нужно предложить технологию формирования пирамиды власти. Не так, как сейчас.

Нам внушили неверную идею, что демократия начинается с выборов. Демократия начинается с выдвижения. Вот если мы вдруг осознаем, что национальная идея: народ должен стать хозяином страны, где народ — это все, и любой человек равен в этом отношении другому. Тогда получается другое определение демократии.

Демократия от Древнего Рима до наших дней

Демократия — это власть большинства при уважении мнения меньшинства. Но в зависимости от того, кого в данном обществе считают гражданами.

Демократия была даже при рабовладельческом строе. В Древнем Риме была демократия? Высочайшая. Только рабы не считались людьми. А если у тебя есть хотя бы один раб, ты имеешь право быть выбранным в Сенат. Демократия — власть большинства рабовладельцев.

В феодальном обществе — власть большинства… Вот свободные города. У кого денег больше, кто состоятельнее, тот и обладает правом выдвижения во власть.

Буржуазия. У нас сейчас демократия? Демократия. Буржуазная.

Если у тебя есть деньги, ты можешь выдвигаться в Государственную Думу, но цена очень большая. Основными держателями акций являются очень богатые люди, а все остальное — это антураж, чтобы создать видимость…

— Я знаю депутатов Госдумы, которые — не очень богатые люди, они проходили по спискам и известны какими-то полезными делами. Такие есть не только в КПРФ.

— Даже в КПРФ есть много состоятельных людей. Они нужны для того чтобы финансировать партию. Я уж не говорю про Соединенные Штаты Америки. Там любой может стать президентом при условии, что у него есть от миллиарда долларов и выше. Это — демократия буржуазная, где большинство владеющих капиталом могут формировать власть.

Новый тип общества, и снова в России

— Что у нас-то?

— Теперь — другой подход. Весь народ впервые в рамках этой национальной идеи является хозяином страны. Не отдельный класс, а весь народ, где один человек — один голос. Впервые появляется теория нового строя, новой формации, где хозяином страны является весь народ.

Рождается новый тип общества. Это — уже не буржуазное государство, это — не социализм и не капитализм. Это — тот новый строй, где впервые хозяином страны становится народ, а вся власть — это всего лишь управляющие, которых народ нанимает и назначает им заработную плату. Но разумеется, он отбирает наиболее талантливых.

Это и есть национальная идея. — Народ должен стать хозяином страны.

— А что делать с собственностью — снова национализировать?

— Нет. Политика и организация власти — это одно, а экономика — это немножко другое. Что-то мы берем сейчас от советской системы. Там — очень много полезного. В 1920-е годы — НЭП. А после 1936 года на самом деле вся власть перешла к партии. Хотя говорили: "диктатура пролетариата, возглавляемого передовой партией", фактически у нас была власть номенклатуры.

Механизм формирования истинно народной власти мы предлагаем сформировать на основе опыта казачьих кругов или земств. Нужно, чтобы люди выбирали, каждый имел право выдвигать того, кого он считает нужным, кого он считает достойным. И для этого примерно от двухсот человек надо выбирать одного.

Не дай Бог, вдруг что-то случится в стране. Чтобы потрясения не превратились в майдан, люди должны знать, как сформировать власть, чтобы страна не развалилась, а чтобы власть принадлежала тем, кто — истинный патриот и хочет благополучия своего Отечества.

Нужно выдвигать того, кого ты знаешь. А для этого примерно от двухсот человек, рядом проживающих с тобой, одного, кому ты больше всего доверяешь.

Плюс при такой системе во власти будет минимальная коррупция. Также будет реальный социальный лифт, любой достойный и грамотный человек сможет продвигаться наверх. Потому что совершенно меняется психология.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев