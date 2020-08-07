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Автор Инна Новикова

Игорь Гундаров: "Национальная идея — народовластие"

Общество

В результате изучения всей истории России, человеческой цивилизации и современного общества стало очевидным, какая национальная идея уже давно является и сейчас все отчетливей прорывается к нам из народного сознания. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" главному редактору Инне Новиковой рассказал профессор, доктор медицинских наук, социальный врач, кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук Игорь Гундаров.

Свободный русский мужик — хозяин страны

— Игорь Алексеевич, вы подвели нас к выводу, что цель русского мужика — быть свободным и стать хозяином своей страны, чтобы никто им не командовал. Что из этого следует?

— Вспомним казаков, потому что из них появился, например, Степан Разин. Как управлялись казаки? Какая власть там была? Был казачий круг. На нем собирались люди и выбирали атамана. Разумеется, это были люди, кто побогаче и поумнее, но выбирали самостоятельно.

Причем, выбрав, потом еще не сразу расходились, а каждый подходил и бил его плеткой, как бы говоря, имей в виду, ты — просто первый среди равных. Вот у отсюда меня мысль. Я прихожу к такому выводу, и мы в разговорах сходимся на том, что национальной идеей должно быть государство, где хозяином является народ.

— У нас же такое государство было создано в 1917 году.

— Попытка была, но она быстро проскочила. Где-то с 1917 примерно до 1927 года все-таки был коротенький интервал, когда народу в виде советов удалось стать хозяином страны. По большому счету, мы совершенно не знаем, что такое происходило в годы НЭПа:

  • какая экономика,
  • какая власть,
  • какая рождаемость,
  • какая демография,
  • какая культура…

А результаты — фантастические.

— Сколько времени НЭП был?

— С марта 1921 года по 1927-й примерно, но он проскочил, как звездочка. Это была экспериментальная площадка, для того чтобы апробировать такую модель. И сейчас нам можно посмотреть: а не внедрить ли то, что тогда было. Кстати, тогда, особенно в начале, была советская власть именно в том понимании, в каком казаки, новгородское и псковское вече ее понимали и формировали.

И наша оболганная Конституция, которую сейчас искажают и обзывают, как только ни попадя, на самом деле в этой Конституции, наверное, впервые в мировой истории говорится, что народ — хозяин страны. Я смотрел другие, и нигде не нашел такого.

Вот наша Конституция, третья статья, выражает суть национальной идеи: я хочу стать хозяином страны. Народ — хозяин страны. Я выбираю, я снимаю, я контролирую. Такого никогда нигде не было.

И вот сейчас, я думаю, осознание этой мысли подспудно как раз у большинства и присутствует. Я не хочу, чтобы мной кто-то командовал. А во все предшествующие формации хозяином был какой-то определенный класс.

— С одной стороны, государство — это всегда инструмент подавления. Но "не хочу, чтобы мною кто-то командовал" — это анархизм, что еще хуже.

— Нет, это — другое.

— Все равно же должно быть государство, нужны органы исполнительной, законодательной и судебной власти, чтобы не было хаоса, а нормально продолжалась жизнь. Должны быть их руководители. Ведь даже в муравейнике есть четкая структура.

— Да. Иерархия обязательно должна быть. Но ведь я же понимаю, что я умного руководителя выдвину. Он должен быть честный, он будет делать то, что я хочу. А если он не то, что я хочу, будет делать, я его могу сменить.

— А сейчас этого нет?

— Нет. Вот никогда и нигде не было такого… А если у нас на самом деле будет такая национальная идея, то это будет прекрасно. Они зажигает людей всю нашу историю. Такая идея поднимет массы на творческое созидание? Думаю, поднимет. Я — хозяин страны. Не президент, не Путин, не Дума, не олигархи, все они — всего лишь мои слуги.

— У нас это и сейчас декларируется. При советской власти чуть ли не каждый день говорили, что вся власть, все члены Политбюро — слуги народа…

— А были ли они слугами? Не были.

— Но назывались слугами народа.

— Вот как раз — назывались.

— И сейчас — то же самое: называются, но уже в каких-то исключительных случаях, а обычно многие уже даже стесняются. Депутаты — слуги народа — об этом всегда вспоминают перед выборами, наказы народные клянутся исполнять, а сразу после выборов об этом забывают. Идем на выборы — такие прекрасные кандидаты. Приходят они в Государственную Думу, региональные собрания, куда-то еще, и все прекрасные порывы сразу же пропадают. И так — из года в год, из десятилетия в десятилетие. Но раньше все-таки действительно были люди, которые действительно считали себя слугами народа и были искренними патриотами.

— Совершенно правильно. Вот я и говорю, что сейчас настала пора родить новую идею. Она — отсюда, из нас идет, из самого народа прорывается. Народ — хозяин страны.

Теперь мы смотрим: а в предшествующие годы было когда-то такое? Нигде не было. Все предшествующие века принципиально хозяином страны был определенный класс: рабовладельцы, феодалы, буржуа, капитал, партноменклатура в советские годы.

— Пролетариат.

— Класс. То есть — только один класс. Декларировалось прямо: диктатура пролетариата. Класса.

— Хорошо. Как вы представляете, а кто такие "мы"? Ведь все мы — очень разные.

— Сейчас разберем. Итак, национальная идея — народ должен стать хозяином страны, как написано в Конституции. А кто такие мы? — Все!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы нэп конституция народовластие игорь гундаров национальная идея
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