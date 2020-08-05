Прокурорский безнадзор: Кто помогает "Сибантрациту" скрывать экологические преступления?

Три недели прошло с того момента, как на угольном разрезе "Колыванский" в Искитимском районе Новосибирской области произошла техногенная катастрофа: сошедший с отвалов грязевой сель накрыл сельхозугодья и водоемы площадью более тысячи гектаров. Но до сих пор природоохранная прокуратура региона никак не отреагировала на это ЧП, устроенное одним из предприятий холдинга "Сибантрацит". Побудить местных правоохранителей к активности попыталась руководитель думского комитета Тамара Плетнева, направившая соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ. Но пока громкой ответной реакцией на это обращение стало лишь заявление новой руководителя "Сибантрацита" Катерины Босов: о том, что депутат, возможно, служит "оружием в руках" неких рейдеров.

Стоит заметить, что Тамара Плетнева — уроженка этих мест, и со всеми проблемами жителей, ставших заложниками недобросовестного ведения бизнеса крупными холдингами, она знакома не понаслышке. Знакомы ей и результаты прокурорских проверок, по результатам которых тот же "Сибантрацит" за многочисленные нарушения природоохранного законодательства расплачивался микроскопическими штрафами.

А многие отчеты проверяющих и вовсе были отправлены "под сукно", о чем не может не знать новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников. Может, хотя бы депутатский запрос "напомнит" ему об этих документах? Не исключено, что именно этого больше всего и боится Катерина Босов, устроившая настоящую публичную истерику по поводу запроса Плетневой…

Оказывается, природоохранная прокуратура уже проводила проверку деятельности компании и выявила многочисленные нарушения, свидетельствующие о буквально варварском отношении руководства группы "Сибирский антрацит" к окружающей среде и здоровью местных жителей.

Согласно данным проверки надзорного ведомства, на части земель добыча угля ведется компанией вообще незаконно, поскольку эти участки находятся за границами территорий, обозначенных в лицензии.

Документ под названием "Акт прокурорской проверки АО "Сибирский Антрацит" и ООО "Разрез Восточный" оставался практически незамеченным до того момента, как на разрезе "Колыванский", принадлежащем тому же холдингу, не произошла техногенная катастрофа, о которой сообщили многие СМИ.

Происшествие нисколько не удивило местных экологов, поскольку нарушения природоохранного законодательства и факты самоуправства угледобывающей корпорации уже становились объектом внимания надзорных органов. Однако дальше констатации этих фактов дело не пошло.

Так, в акте проверки, проведенном заместителем Новосибирского природоохранного прокурора А. А. Згурским, говорится, что на землях, занятых отвалами вскрышных пород "не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду". "На границе отвала видны деревья, засыпанные грунтом. Плодородный слой почвы засыпан отвалом". "В результате незаконной деятельности ООО "Разрез Восточный" Российской Федерации причинен ущерб путем самовольного использования лесов по выполнению работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, самовольного снятия, уничтожения или порчи почвы".

Как констатировал А. А. Згурский, несколько участков, исследованных в рамках проверки, были и вовсе самовольно захвачены "Сибантрацитом" и выведены из сельскохозяйственного использования либо из земель лесного фонда. Сопоставив реальный размах угледобычи с кадастровыми границами территорий, лицензии на которые получал "Сибантрацит", прокуроры поняли, что разрез "распластался" далеко за пределы этих границ. Проще говоря, компания занималась банальным самозахватом земель и превращала поля и леса в "лунные пейзажи".

Не смотря на то, что, по подсчетам новосибирских экологов, рекультивация только одного Горловского карьера должна обойтись не менее 24 млрд. руб., по итогам проверки прокуратурой был вынесен штраф "Сибантрациту" всего в… 11 млн. 410 тысяч руб.

В своем официальном объяснении новосибирский природоохранный межрайонный прокурор Барышников объясняет местным экологам это тем, что штраф был выставлен за полное уничтожение территории.

https://www.youtube.com/watch?v=t0SNhThdGSg

А с местности, где "Сибантрацит" выкопал грунт и куда-то вывез в неизвестное место, за эти участки, по мнению ведомства, почему-то платить не надо.

Интересная логика новосибирского прокурора! Ведь территория, оставшаяся без плодородного грунта и заваленная угольным шлаком оказалась тоже фактически уничтоженной.

В результате каких-либо серьезных компенсаций от угольщиков регион так и не получил. Получается, надзорное ведомство пытается закрывать глаза на им же обнаруженные факты! Александр Барышников на посту природоохранного межрайонного прокурора Новосибирской области, делает, похоже, всё, чтобы лишний раз не потревожить "Сибантрацит".

Возможно, неудобные для угольного холдинга результаты проверок удалось бы и вовсе по-тихому списать в архив, если бы не авария, случившаяся в Искитимском районе 18 июля. Но попытавшиеся привлечь к ней внимание экологи, журналисты и даже председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнева, столкнулись с еще одним противодействием — на этот раз со стороны Катерины Босов, нынешней владелицы "Сибантрацита". Эксперты назвали её письмо, направленное в одно из федеральных СМИ открытым "давлением на депутата Госдумы".

Катерина Босов, представляющаяся новым руководителем "Сибантрацита", публично объявила всех, кто вслух говорит об этой аварии, участниками "информационной атаки". А саму "атаку" назвала частью "рейдерского захвата" компании, которую пытается осуществить якобы бывший топ-менеджер компании. Более того, Катерина Босов намекает, что депутат Плетнева, отреагировавшая на обращение своих избирателей и направившая запросы по поводу инцидента на "Колыванском" в Генпрокуратуру и Росприроднадзор, может быть "орудием в руках" рейдеров!

Столь очевидная попытка увести тему от экологии и несоблюдения природоохранных требований в плоскость корпоративных конфликтов — неплохой, надо признать, приём. Однако ни жителей Искитимского района, которые вынуждены дышать угольной пылью, концентрация которой в разы выше допустимой, ни экологов, ни журналистов Катерина Босов этим нисколько не успокоила.

Документ же, упомянутый выше, говорит о том, что, мягко говоря, наплевательское отношение к природе и людям, проживающим рядом с угольными разрезами "Сибантрацита", прочно взят на вооружение нынешним руководством компании. Да и в целом позиция Катерины Босов выглядит оскорбительной по отношению к жителям, как минимум, тех же Елбашей и Линево. Компания не сочла нужным принести свои извинения, предложить помощь; руководители "Сибантрацита" не нашли в себе смелости хотя бы пообщаться с людьми, рассказать, какие меры будут приняты по устранению последствий аварии, а главное — недопущению подобных катастроф в будущем.

Вместо этого все вокруг у вдовы Босова оказались участниками "рейдерского заговора" — и жители сёл, жалующиеся на отравленный воздух, и журналисты, и глава думского комитета. Вероятно, по этой логике к рейдерам стоит причислить и работников природоохранной прокуратуры, предупредивших об экологической и социальной угрозе, которую представляет собой для региона бизнес "Сибантрацита"?

Но если так, то "атака" слишком затянулась, и неизвестно, сколько еще должно произойти катастроф, чтобы власти и правоохранители наконец применили реальные, ощутимые санкции к зарвавшимся угольщикам.