Умер один из изобретателей компьютерной мыши Уильям Инглиш

Уильям Инглиш, который участвовал в создании первой компьютерной мыши в далеком 1963 году, умер в возрасте 91 года. В паре с Дугласом Энгельбартом (который придумал концепцию) он считался "отцом" привычной нам мыши — именно руками Инглиша она была создана.

По данным СМИ, Уильям Инглиш умер в медицинском центре в Сан-Рафаэль, (штат Калифорния) 26 июля 2020 года в результате дыхательной недостаточности.

Начало истории: знакомство с Дугласом Энгельбартом

Инглиш познакомился с Энгельбартом еще в конце 1950-х, когда пришел на работу в Стэнфордский научно-исследовательский институт, теперь известный как SRI International. Коллеги-инженеры быстро нашли общий язык и стали придумывать, как бы упростить жизнь пользователям тогдашних компьютеров.

Компьютеры той эпохи работали на перфокартах, были сложными, неудобными и громоздкими. Все это мешало использовать их по максимуму, так что и Энгельбарт, и Инглиш задумались — что сделать для удобства?

Энгельбарт хотел создать компьютер нового типа, для работы с которым нужно было бы всего лишь нажимать на картинки, выводимые на экран. Изначально его концепт заключался в механическом устройстве, которое могло бы помочь быстро выбрать нужный символ или картинку.

Ключевой успех: деревянная мышь как революция

Именно на основе этого концепта Инглиш создал первый прототип компьютерной мыши — случилось это в 1963 году. Корпус первой мыши был деревянным (по уточненным данным — из сосны), а внутри разместились два механизма, известные как потенциометры. Именно потенциометры отслеживали движение двух маленьких колес, когда мышь двигали по поверхности, и передавали данные на экран.

Интересна теория появления названия: вопреки мнению о том, что новинка была чисто визуально похожа на мышь, многие специалисты предлагают более интересный вариант. Дело в том, что маневры, которые производил тогдашний "курсор", стали обозначать аббревиатурой "CAT" (в переводе с английского — кошка), а феномен "преследования" этим "курсором" новинки на столе напоминал охоту кошки на мышь.

Дальнейшая карьера: мышь с шариком и Apple Macintosh

Два года спустя англичане возглавили проект, спонсируемый НАСА, и со своим революционным устройством победили в нем. А экспериментальная компьютерная система, разработанная Энгельбартом (известна как oNLine System, или NLS) была представлена ​ 9 декабря 1968 года в Сан-Франциско на одной из крупных выставок. 90-минутная демонстрация показала публике ранние варианты работы с текстом и видео — и мышь была оценена по достоинству.

Покинув SRI в 1971 году, Инглиш присоединился к лаборатории Xerox, которая сегодня известна как Исследовательский центр Пало-Альто (PARC). Там он довел до ума идеи Энгельберта — и именно разработки Инглиша легли в основу такой системы, как Apple Macintosh.

В частности, в PARC Инглиш разработал шариковую мышь, которая вместо нескольких колес использовала привычную нам сферу — так получилось обеспечить плавность движения во всех направлениях.

Фото: tech.sme.sk