Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Умер один из изобретателей компьютерной мыши Уильям Инглиш

Общество

Уильям Инглиш, который участвовал в создании первой компьютерной мыши в далеком 1963 году, умер в возрасте 91 года. В паре с Дугласом Энгельбартом (который придумал концепцию) он считался "отцом" привычной нам мыши — именно руками Инглиша она была создана.

По данным СМИ, Уильям Инглиш умер в медицинском центре в Сан-Рафаэль, (штат Калифорния) 26 июля 2020 года в результате дыхательной недостаточности.

Начало истории: знакомство с Дугласом Энгельбартом

Инглиш познакомился с Энгельбартом еще в конце 1950-х, когда пришел на работу в Стэнфордский научно-исследовательский институт, теперь известный как SRI International. Коллеги-инженеры быстро нашли общий язык и стали придумывать, как бы упростить жизнь пользователям тогдашних компьютеров.

Компьютеры той эпохи работали на перфокартах, были сложными, неудобными и громоздкими. Все это мешало использовать их по максимуму, так что и Энгельбарт, и Инглиш задумались — что сделать для удобства?

Энгельбарт хотел создать компьютер нового типа, для работы с которым нужно было бы всего лишь нажимать на картинки, выводимые на экран. Изначально его концепт заключался в механическом устройстве, которое могло бы помочь быстро выбрать нужный символ или картинку.

Ключевой успех: деревянная мышь как революция

Именно на основе этого концепта Инглиш создал первый прототип компьютерной мыши — случилось это в 1963 году. Корпус первой мыши был деревянным (по уточненным данным — из сосны), а внутри разместились два механизма, известные как потенциометры. Именно потенциометры отслеживали движение двух маленьких колес, когда мышь двигали по поверхности, и передавали данные на экран.

Интересна теория появления названия: вопреки мнению о том, что новинка была чисто визуально похожа на мышь, многие специалисты предлагают более интересный вариант. Дело в том, что маневры, которые производил тогдашний "курсор", стали обозначать аббревиатурой "CAT" (в переводе с английского — кошка), а феномен "преследования" этим "курсором" новинки на столе напоминал охоту кошки на мышь.

Дальнейшая карьера: мышь с шариком и Apple Macintosh

Два года спустя англичане возглавили проект, спонсируемый НАСА, и со своим революционным устройством победили в нем. А экспериментальная компьютерная система, разработанная Энгельбартом (известна как oNLine System, или NLS) была представлена ​ 9 декабря 1968 года в Сан-Франциско на одной из крупных выставок. 90-минутная демонстрация показала публике ранние варианты работы с текстом и видео — и мышь была оценена по достоинству.

Покинув SRI в 1971 году, Инглиш присоединился к лаборатории Xerox, которая сегодня известна как Исследовательский центр Пало-Альто (PARC). Там он довел до ума идеи Энгельберта — и именно разработки Инглиша легли в основу такой системы, как Apple Macintosh.

В частности, в PARC Инглиш разработал шариковую мышь, которая вместо нескольких колес использовала привычную нам сферу — так получилось обеспечить плавность движения во всех направлениях.

Фото: tech.sme.sk

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы история изобретение компьютерная мышь
Новости Все >
Власти итальянского города нашли золотой клад
Байден передумал насчет "одинаковых афроамериканцев"
Александра Лукашенко пригласили в Крым
Один из ликвидированных боевиков в Назрани был чемпионом Азии
До "майдана" белорусы пока "не дозрели", но репетиция, наверное, будет
В Хабаровском крае ввели карантин из-за африканской чумы
Выдача россиян Украине стала бы политической смертью для Лукашенко
Доход кинотеатров России за неделю превысил 54 млн рублей
Определены все участники "финала восьми" Лиги Европы
Пандемия коронавируса преодолела ещё одну психологическую отметку
Последние материалы
Власти итальянского города нашли золотой клад
Байден передумал насчет "одинаковых афроамериканцев"
Muru Music планирует запустить платформу музыкальной терапии, основанную на ИИ
Александра Лукашенко пригласили в Крым
Один из ликвидированных боевиков в Назрани был чемпионом Азии
До "майдана" белорусы пока "не дозрели", но репетиция, наверное, будет
В Хабаровском крае ввели карантин из-за африканской чумы
Выдача россиян Украине стала бы политической смертью для Лукашенко
Доход кинотеатров России за неделю превысил 54 млн рублей
Определены все участники "финала восьми" Лиги Европы
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Наука и техника
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ