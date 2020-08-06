Samsung открывает центр изучения COVID-19

Samsung пришлось закрыть заводы и магазины по всему миру из-за пандемии COVID-19. Однако даже при жестких мерах самоизоляции и карантина в компании все же оказались зараженные сотрудники. Для решения вопроса с COVID-19, тестирования и испытания новейших разработок и прочих операций компания решила создать собственный центр изучения COVID-19 в Южной Корее.

Зачем построили центр

Южнокорейский технологический гигант стал первой частной фирмой в стране, которая имеет собственный исследовательский центр COVID-19. Работает новое подразделение на базе завода в Хвасоне, и, по словам представителей компании, "…создано для усиления мер против COVID-19 и обеспечения безопасности сотрудников".

Специалисты центра будут заниматься сбором образцов, проводить диагностические тесты и выполнять другие связанные с COVID-19 задачи. На текущий момент компания наняла 6 специалистов-медиков.

Пресса отмечает, что компания пошла на такие расходы из-за выгод, которые сулит собственный центр: можно будет как быстро тестировать своих сотрудников, так и открыть несколько вакансий, что поможет в борьбе с безработицей.

В Samsung отмечают, что доступ в центр будет предоставлен и жителям Хвасона, и подчеркивают, что далее планируют развернуть целую сеть таких центров на своих производственных площадках в Южной Корее.

Как на компании сказался коронавирус

В компании Samsung отмечают, что кризис пандемии отразился на прибылях двояко.

С одной стороны, пострадали продажи смартфонов и телевизоров, поскольку большая часть розничных магазинов по всему миру все еще или закрыта, или работает по специальным графикам. Однако в сфере производства чипов для различных планшетов, ноутбуков и прочей техники есть рост — люди начали активно работать из дома, что стимулировало продажи.

Южнокорейский технологический гигант заявил, что его выручка упала на 4% по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 6% по сравнению с показателями второго квартала 2019 года. Но несмотря на более низкие продажи, "смартфонное" подразделение компании сообщило о прибыли благодаря оптимизации затрат и сокращению расходов на маркетинг. Этим и удалось компенсировать падение продаж на 60% в Индии и на 10% в США.

У конкурентов дела идут тоже не очень: Apple, LG, OnePlus и Motorola также продемонстрировали снижение продаж. У Apple они упали на 23%, в то время как LG продемонстрировала падение продаж смартфонов на 35%.

"Компания рассчитывает вернуться к нормальным графикам работы и поставок к концу 2020 года или в первом квартале 2021 года", — сообщили представители Samsung.

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Фото: twitter.com