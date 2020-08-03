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Автор Александр Шторм

Россияне назвали профессии для "неудачников"

Общество

В России самыми нежелательными профессиями считаются дворник, таксист и кассир. В рейтинге занятий "неудачников" эти позиции составляют топ-3.

Речь идет практически о списке профессий для неудачников. Считается, что для таких работ вообще не нужно образования и особенных умений. Также эти вакансии могут получить и бывшие заключённые, а также люди с невысокими интеллектуальными умениями.

Потому, якобы, ничего проблемного для работодателей нет в том, чтобы заменить человека на такой позиции на другого без потери в качестве работы. Эксперты "Профориентатора" подтвердили, что данный список частично совпадает с рейтингом антижеланий молодёжи в части их будущей карьеры.

"Если к 35 годам он(а) работает по одной из указанных профессий, то в карьерном плане человек абсолютно не состоялся и ничего не добился", — пишут авторы паблика Navodka, ссылаясь на мнения граждан России.

Эксперты отмечают, что и на Западе, и в России уже работают автоматизированные магазины и кассы, роботы-курьеры и почтальоны, испытываются беспилотные такси и машины для уборки улиц, а на стройке, в барах, на автомойках и разгрузке тяжестей работают прототипы "ботов".

Напомним список профессий "для неудачников", полученный в ходе опроса россиян:

  • Дворник — это сотрудник, который поддерживает чистоту на улице/в помещении и занимается "чёрной работой" на вверенной ему территории. (10 000 — 50 000 рублей).
  • Почтальосотрудник почтового отделения, который разносит посылки, письма, прессу адресатам. (17 000 — 35 000 рублей).
  • Охранник, вахтёр занимается охраной общественного порядка на вверенной ему территории/объекте, предотвращает хищение имущества. (15 000+ рублей).
  • Таксист — перевозчик по заказам из агрегаторов с использованием навигатора. (30 000 — 100 000 рублей).
  • Кассир выполняет функции приёма, учёта и контроля денег в магазине, ресторане, кинотеатре или банке. (25 000 — 70 000 рублей).
  • Продавец-консультант — сотрудник магазина, который продаёт товары и услуги, рассказывает об особенностях и преимуществах товара. (25 000 до 150 000 рублей).
  • Курьер выполняет доставку еды, товаров, корреспонденции, посылок, заказов (15 000 — 85 000 рублей).
  • Грузчик осуществляет погрузку и выгрузку товара, тяжёлых грузов. (20 000 — 75 000 рублей).
  • Официант — обслуживающий посетителей сотрудник кафе, ресторанов (15 000 — 100 000 рублей).
  • Рабочий на стройке — работник неквалифицированного физического труда (15 000 — 50 000 рублей).
  • Мойщик машин — работник автомойки или стоянки, который моет автомобили (15 000 — 75 000 рублей).

Отметим, что Росстат сообщил, по официальным данным, средняя зарплата в России составляет 35 000 рублей. От 100 тысяч рублей в месяц получают всего 7,2% россиян, среди которых многие работают в отрасли добычи полезных ископаемых, рыболовства и финансов.

"Удивляют "никчемучки" (из списка профессий для неудачников), которые пишут в чатах "хотим зарабатывать 50 000 рублей и больше, ничего не меняя. Не учась, не повышая квалификацию, не ища новые работы или переезд (да, теряя привычный круг общения) в другие города", — пишут авторы "СМИ_ли".

"За что им платить-то больше, чем получает средний рабочий у станка или бухгалтер в пыльном офисе? Чтобы они могли сделать ремонт, поехать в отпуск, купить новый смартфон, а жена приобрела новую дорогую "шмотку"? Ну так с таким подходом пусть живут в своем хлеву, пользуются телефонами-фонариками, одеваются в "китайщину" с рынков и отдыхают с порошковым пивасом на даче", — зло и ехидно добавляют в соцсетях.

Понятно, что при таком подходе ждать от общества уважительного отношения к работающим согражданам придется ещё очень долго. Хотя представить себе жизнь большого города без этих профессий не представляется возможным.

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Темы чоп таксисты дворники продавцы зарплата торговля профессии занятость рынок труда безработица
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