Зоозащитник Наталья Базаркина: за жестокость к животным нужно сажать

О наиболее типичных случаях жестокого обращения с животными и о том, почему среди волонтеров встречаются проблемные люди, рассказала председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

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Можно только ждать

— Я зашел на сайт одного общества в Москве, которое получило грант 4 миллиона рублей, и увидел, что у них 15 клиник, которые проводят такие операции. На сайтах этих клиник нет ни слова о том, что они сотрудничают с данным обществом под эгидой Фонда президентских грантов. О чем это говорит?

— О том, что это ложь. Просто наглость: взять и записать под свою эгиду ветклиники, которые ни сном ни духом не знали, что должны помогать в стерилизации и на этом деньги зарабатывать, потому что это:

покупка лекарств,

труд хирургов.

Меня поражает, как они вообще получили этот грант. Почему-то нашему московскому обществу, которое было еще при Щербаковой, никто ничего не перечисляет. А когда возникают проблемы, сразу нас подключают.

— Вы подаете заявки на гранты?

— Мы сейчас ждем официального решения. Меня попросило начальство придумать новый логотип нашего общества. Документы мы отдали. Наш юрист все ходит, мы все "да-да, в очереди". Как только поставят подпись и печать, мы сразу вздохнем и начнем работать. Кто нас знает, те обращаются. Но официально мы не можем пока ничего серьезного решать, к сожалению.

— С какого времени существует ваше общество защиты животных?

— С начала 90-х, когда еще был китайский бум. Тогда очень много китайцев к нам приезжали, собак закупали.

Нечеловеческая жестокость

— В Госдуме есть лоббист Владимир Бурматов, который занимается вопросами защиты животных. С вашей точки зрения, что изменилось за последние лет пять?

— Ничего. Единственное, о жестком обращении с животными утвердили закон и увеличили срок наказания. Но лично в моей практике было, что человеку дали 1,5 года условно и никакого штрафа. Я с Бурматовым не общалась, не знаю, профессионал он или любитель. Эти законы принимают, потому что смотрят на Запад. Но у русского человека менталитет совершенно другой. И пока не сделают все правильно, ничего не получится.

— С вашей точки зрения, необходимы показательные процессы, о которых бы СМИ сообщали всему обществу?

— Да, чтобы люди поняли, что будут на самом деле нести за это ответственность: не только штраф, но и посадить могут.

Чем чаще народ будет видеть, что за это серьезно наказывают, тем больше будет задумываться, стоит ли что-то плохое делать или нет.

Например, подростки выкинули с балкона кошку или собаку, или у щенка что-то отрезали. Если они будут знать, что не просто родители заплатят штраф, но и они сами будут наказаны за это, тогда тоже подумают, стоит так делать или нет.

— Наталья, вы давно занимаетесь защитой животных. Какие наиболее типичные случаи жесткого обращения?

Когда владельцу не нужна собака, он просто ее привязывает к дереву или столбу, и все. Я одна из первых по Москве, кто еще в 90-е выезжал отвязывать собак, причем серьезные породы, агрессивные, служебные: кавказцы, ротвейлеры. Мало того, надо было еще найти контакт с собакой. Выкидывают щенят в коробке или пакете на помойку. Сейчас часто бывает, когда дальние родственники получают в наследство квартиру или комнату, а там бывший владелец, их родственник, жил с кошкой или собакой. Я лично видела, когда беременную кошку племянник просто выкинул, как только бабушку увезли в морг. Причем иногда бывает, что животное старое, ему осталось несколько лет прожить, оно уже не сможет адаптироваться к внешней среде. Очень часто встречается жесткость подростков. Эти игры, вседозволенность или невнимание родителей из-за того, что те постоянно на работе. Начинается все с простого: дать пинка кошке или собаке, в голову из рогатки выстрелить, а потом этого мало — давай вот это. Я в таких случаях всегда думаю: Господи, пусть хоть одно животное даст конкретный отпор, может быть, тогда подростки призадумаются, если наши органы власти не могут принять никаких мер.

Волонтер волонтеру рознь

— Вы не пытались связаться с московским департаментом образования по поводу лекций, занятий в школах?

— Да. Мы опять возвращаемся к тому вопросу, что ждем, когда нас утвердят. Тогда откроется дорога для активной работы.

Еще у нас есть идея: трудных подростков приводить на собачьи площадки, как это раньше было, чтобы они занимались с собакой, чтобы могли дрессировать, чистить, подготовить к службе в полиции или армии.

Подростки будут в этом заинтересованы. Они не будут скитаться без дела, стоять на учете несовершеннолетних. Может быть, им понравится, и они добрее станут, поймут, что животные такие же беззащитные, как и дети. У подростков же есть комплекс озлобленных подросших животных, которых загнали в угол, и они вымещают обиду. А тут они найдут друг друга, им будет это интересно.

— Много ли в последнее время присоединяется к вам волонтеров, молодых ребят?

— Очень много. Иногда, к сожалению, проблемных. Мы стараемся работать сами либо с проверенными людьми. Сейчас всем разрешили высказывать свое мнение, на видео снимать, что-то кричать, строить из себя. А они даже не понимают, почему хозяин одернул собаку, и начинают возмущаться.

Или бывает, животное только привезли в приют, оно в тяжелом состоянии. Такие люди приходят: ах, жесткое отношение. Начинают снимать на видео, не понимая, с чего это все началось. Извиняюсь за выражение, мы их называем "зоошизы". Стараемся их отстранять, потому что это, как правило, люди с психологическими проблемами, которые пытаются так прославиться, чтобы о них услышали. Как таковой любви к животным у них нет, либо любовь слишком навязчивая (это психологическое заболевание), напоказ.

— Давайте мы с вами для зрителей, подписчиков "Правды.ру", сделаем чуть попозже просветительскую беседу о том, что такое жестокое обращение с животными, на что нужно реагировать. Потому что многие действительно этого не знают, им кажется, что если хозяин дернул собаку, чтобы она не убежала в сторону, то это уже "жестоко". Мне кажется, такое просвещение необходимо. Проблема важная, касается не столько животных, сколько людей. Потому что наше отношение к животным показывает, какие мы люди.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова