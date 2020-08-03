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Автор Вадим Горшенин

Зоозащитник Наталья Базаркина: 100 тысяч на помощь животным — ничто

Общество

Зачем нужно делать кастрацию и стерилизацию животных и как поступить с президентскими грантами для зоозащитников, рассказала председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

Верните зооприюты!

— Наталья, как вы считаете, нужно ли делать кастрацию и стерилизацию животных? Почему?

— С одной стороны, это правильно, потому что меньше будут плодиться бездомные животные. С другой стороны, это плохо, потому что, как говорится, свято место пусто не бывает. На место одного вида приходят другие: нестерилизованные и некастрированные. Они более агрессивные, начинают выживать с территории и отбирать пищу у тех животных, которые стерилизовали. То есть нестерилизованные начинают доминировать. Надо найти золотую середину, чтобы все это контролировать.

— Наталья, лично я понимаю кастрацию, стерилизацию домашних животных. У них есть хозяева, которые решают, что не нужно им плодить щенков, котят, чтобы потом их не убивать. А что с бездомными? Специалисты их отлавливают, стерилизуют и потом бросают обратно, в ту же самую среду, где они точно так же голодными стаями бегают. Мы общество можем обезопасить от этого или нет?

— Дело в том, что мы сокращаем поголовье, чтобы они безнадзорно не размножались, чтобы стаи были меньше. Но все равно они:

  • сбиваются в стаи,
  • уже не боятся людей,
  • знают законы выживания на воле.

Иногда они становятся агрессивными. Всегда найдется течная сука, отсюда собачьи свадьбы. Хорошо, их стерилизовали, кастрировали, один раз сделали прививку, прогнали глистов, и все. А дальше? Год проходит — вакцина уже не работает. Животное также могло съесть бешеного мышонка — и пошла инфекция. Это касается не только собак, но и бездомных кошек, которые переносят даже более серьезные заболевания, опасные для человека.

Прежде чем-то предпринимать, нужно вернуть большие государственные, муниципальные зооприюты не только для кошек и собак, но и для других видов животных и птиц.

Потому что население выбрасывает на улицу разных питомцев. Кого мы только ни спасали, ни вылавливали.

— С моей точки зрения, необходимо в первую очередь формировать ответственное отношение людей к своим питомцам и к тому, что они выбрасывают щенят, котят на улицу. Но это более бесчеловечно, нежели даже убить, мне кажется.

— Естественно. Равнозначно: родился "лишний" ребенок, мы его выкинули — так же и с животными. Они же беззащитные, зависят от нас. В этом случае нужна стерилизация, кастрация домашних животных у тех людей, которые:

  • не занимаются профессионально племенной деятельностью,
  • не ездят на выставки,
  • не улучшают конкретные линии пород.

Чтобы люди не думали: ой, мне жалко. А зачем тогда ты допустил, чтобы твоя собака повязалась, забеременела? Сходи, если упустил этот момент, к врачу на прием. Это более гуманно — сделать абортирование. Есть препараты, при приеме которых выбрасываются маленькие плоды на ранней стадии развития. Либо пристраивай, выкармливай, выхаживай. А люди не хотят, потому что это финансово очень тяжело. Суки тоже бывают, как и люди, разные. Мать бывает хорошая, бывает нерадивая. Тогда она отказывается от потомства.

Люди не хотят этим заниматься. Им проще взять и выкинуть. У нас закон наказывает за жестокое обращение с животными. Но на практике были единичные случаи по всей России, когда реально человека наказывали. Обычно пожалуются участковому, а он просто отписался, положил бумажку, и дальше дело не заводится.

Деньги в карман

— Наталья, у нас в стране есть структура, которая объединяет зоозащитников, чтобы можно было вести реестр подобных фактов от имени какого-то всероссийского общества, подавать заявления в правоохранительные органы по поводу безответственного и жестокого обращения с животными?

— Да, наше общество. Мы сейчас ждем разрешения от одной инстанции. Из-за карантина процесс немного приостановился. Мы будем не только московским, но и областным обществом. Станем верхушкой всех защитных обществ и приютов, которые открывались (в основном частные). Они будут находиться у нас в подчинении, потому что у нас есть профессионалы, юристы, в том числе я как специалист. Люди будут к нам обращаться. Они и так нам звонят, консультируются по поводу жесткого обращения с животными, бездействия полицейских. Мы помогаем:

  • консультируем,
  • ездим,
  • спасаем,
  • лечим,
  • содержим у себя,
  • обратно в природу возвращаем, если это дикое животное.

— Наталья, как вы относитесь к президентским грантам на кастрацию и стерилизацию животных? Есть общественные объединения зоозащитников. Забавно, что одно из них, общество под названием "Мы дарим жизнь", получило грант на стерилизацию и кастрацию. Это небольшие объединения. Гранты были розданы на сумму порядка 15 миллионов рублей, но довольно небольшими порциями. Получается, что каким-то маленьким городам люди, которые распоряжаются президентскими грантами, дают деньги, а другим городам не дают. Как это оценивать?

— Эти чиновники, естественно, обрадовались таким грантам. Допустим, на область выделили миллион рублей. Из него на самом деле дойдет, дай Бог, 100 тысяч.

Что такое 100 тысяч, чтобы стерилизовать, содержать, кормить, обрабатывать после операции животное и потом выпускать? Это ничто.

К сожалению, так будет, пока у нас не создадут единую команду, которой будут подчиняться все и которая будет сама лично отчитываться перед правительством, на что она потратила деньги. Гранты должны выделяться одной официально зарегистрированной вышестоящей организации. Нашей, допустим. А мы уже, зная, кто настоящий, по-честному будем деньги вкладывать. Мы профессионально подкованы, юридически.

А сейчас общества получают деньги и отчитываются по журналам. У них одни и те же Жучка или Шарик (это я знаю на 100 %, лично сталкивалась) на разных улицах отлавливаются. По журналам проходят одни и те же собаки. А все деньги идут в карман.

Прежде чем закон издать, соберите профессионалов. Почему-то меня ни разу не приглашали на эти заседания. Хотя Запашный обещал пригласить. Прежде чем решать на бумаге, вы сначала создайте приют, где народ, зоозащитники будут видеть, что животное на эту сумму отловлено, прооперировано, содержалось и выпущено на волю. Будет постоянный контроль.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы зоозащита права животных наталья базаркина президентский грант московское общество защиты животных
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