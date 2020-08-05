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Автор Инна Новикова

Рождаемость — помогут ли ма﻿териальные стимулы?

Общество » Семья

Почему чисто материальный стимул не повысит российскую рождаемость? Рассуждает доктор медицинских наук, профессор, врач социальной медицины  Игорь Гундаров.

Читайте начало интервью: Почему рождаемость не является приоритетом в стране

— Не только вы говорите, что у нас демография и рождаемость в ужасном состоянии. А вот что можно сделать, помимо маткапитала?

Первый опыт показал, что маткапитал не имеет влияния. Но, может, на Западе? Какая там связь между богатством и рождаемостью?

— Вообще бедные рожают больше даже.

— Все демографы говорят одно и то же: обратная. Рождаемость от материального достатка зависит с обратным знаком. И если в нашей стране останутся мораль, атмосфера, взаимоотношения между людьми такие, как сейчас — не дай Бог стать богаче. Рождаемость упадет. Значит, есть что-то другое.

— Что же?

— Мы просмотрели девяностые годы, разбили семьи по уровню достатка на десять групп.

И оказалось, что у богатых число детей в пять раз меньше, чем у бедных. Так что неправильно говорит президент насчет стабильной численности. Нужен рост численности, вырваться из ямы. На одну женщину репродуктивного возраста нужно 3 или 3,5 ребенка.

— Так объясните этой женщине репродуктивного возраста, что она должна делать.

— Сначала я должен правительству объяснить, почему мы без ученых не вырвемся из ямы. Тогда будет учитываться: что говорят другие страны, регионы, что, например, в Китае — а Китай нельзя учитывать, они запретили рожать второго ребенка.

— Но они там дел наделали, что теперь у них одни пенсионеры.

— Тоже без науки подошли.

— В свое время они еще всех воробьев уничтожили, думая, что от них урожай гибнет, а потом саранча завалила.

— Точно так же и здесь. А среди республик бывшего Союза у кого-то что-то есть. Смотрим и видим: рядом с нами нация плодится — Узбекистан. В начале 90-х их было 20 миллионов, сейчас — 32. Экономика не справляется! Отсюда они к нам едут, численность их растет.

"Мы ополовинимся через 37 лет"

— Но там, наверное, другая культура, другая религия?

— Ничего этого нет. Сейчас нам нужно восстанавливать 2,2 ребенка на одну женщину. А вот теперь возьмем в 2 раза меньше — 1,1. И вот тогда, если будет 1,1, то есть такое понятие "поколение" — время, за которое поколение уходит и замещается другим. Это примерно 25 лет. Итак, если рождаться будет 1,1, то нация ополовинится через 25 лет. У нас сейчас 1,5. Значит, мы ополовинимся через 37 лет.

То есть геополитическая ситуация катастрофически ухудшится. Всё, тогда будущего нет у этой страны.

— А почему будущего нет? Есть же страны, где всего 500 тысяч живут.

— Людей нет. Некому будет производить новых муравьев, пчел.

— Будут приезжать мигранты.

— Отлично! И вот тогда, через 37 лет (плюс ещё 15), через 50 лет Россия будет, но она будет состоять: другие глаза, другой цвет кожи, соловьи будут петь "Сулико". А мне будет обидно, если так. Оставят, может, название "Россия", а может, поменяют.

— А разве раньше таких проблем с воспроизводством населения не было? У нас же были и Первая, и Вторая мировые войны. Мы потеряли даже не 27 миллионов, а куда больше. А в девяностые годы… Как-то Россия жила-жила, половцев, печенегов как-то всё-таки мы там преодолели, а сейчас думаете, что настало то, что прям мы не сможем справиться?

— Вот сейчас я предлагаю собрать совет ученых прямо при вашем канале, чтобы население слушало. Нет темы сейчас важнее, чем исчезающая нация. И наверху нет представления, что делать. Оно есть, представление, но соберите нас, ученых. Проблема не безнадежная. Есть реальные доказательства, что можно увеличить рождаемость сейчас в 2 раза.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы рождаемость игорь гундаров демография в россии материнский капитал
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