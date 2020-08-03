Почему рождаемость не является приоритетом в стране

Почему рождаемость в России перестала быть приоритетом? Рассуждает доктор медицинских наук, профессор, врач социальной медицины Игорь Гундаров.

— Сейчас подписан Указ "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Как-то обычно у нас поменьше сроки были. Целей пять, и вот первая — это сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Как вы оцениваете такие перспективы?

— Мне тоже не совсем понятна цель, чтобы к 2030 году была продолжительность жизни 78 лет. Я возвращаюсь к той же песне, которую пытался начинать во время COVID-19. Нужно создать при президенте независимый научно-экспертный совет, который будет подсказывать, в том числе, какие цели ставить. Помните, мы требовали в последние советские годы, чтобы подписывали, кто указ готовил. Не Путин же сам писал.

Я уверен, что там не было демографов, специалистов по профилактической медицине, репродукции.

Знаете, кто первый из государственных деятелей создал такой совет? Это был граф Аракчеев, которого все в истории пинали. А он создал артиллерию как род войск. Понимая сложность создания, он организовал этот самый совет. Сказал: "Вы не имеете прямого действия, но все вас будут слушать, и никто не будет преследовать. Сейчас нужно Путину последовать опыту Аракчеева.

Вот 78 лет — ожидаемая продолжительность жизни. "А это много или мало?" — спросил бы председатель совета. Вот в Европе половина стран имеет 82-83 года уже сейчас. А в регионах России кто-то так живет. Вот в Ингушетии 81 год живут.

— Но цель ведь не может быть абстрактной. Нужно, наверное, исходить из имеющейся ситуации. В Ингушетии долгожители, дышат горным воздухом, а на Дальнем Востоке или на Крайнем Северо в 60 лет уже глубокие старики.

— Правильно вы задаете вопрос: как бы определить ситуацию. Президент этим не владеет, Мишустин тоже, Голикова не специалист, Скворцова не специалист. А кто же тогда посоветовал такую цель? Она неверная.

— Тут цель — сохранение населения…

— Уже неверно. Не сохранение, а увеличение численности населения нужно. В принципе неверная постановка. Недавно президент сказал, обращаясь к зарубежью: "Нам нужна миграция, для подъема экономики не хватает рабочих". У нас нет людей даже для этого уровня экономики. Мы в 90-е получили смертность 14 млн человек, и 20 млн — спад от рождения. 34 миллиона мы потеряли. Так что не сохранение, а резкое увеличение численности.

Правильно формировать национальные цели в областях демографии и здравоохранения президент не может. Нужен независимый экспертный совет, который никого не боится.

— А как решить проблему с резким увеличением населения? Может быть, действительно проще за счет мигрантов?

— Фактически принят такой вариант. Путин и приглашает: "Приезжайте к нам".

Но тем поставлен крест на собственном населении. Мы страна привлекательная, но за красивыми словами скрывается ужасная правда: мы теряем страну. В Сибири два человека на квадратный километр. Мы находимся под угрозой потери Сибири. Не хватит солдат поставить по периметру. Поэтому возникают ЧВК, а это же наемники, запрещенные структуры. У нас в армии будут тогда негры, эфиопы — не хватает молодежи для комплектации армии.

На 10 лет выброшена рождаемость из приоритетов. Это катастрофическая ошибка. Одна цель — рождаемость — заставит все остальные крутиться, функционировать экономику, образование, все остальное.

Чем плох материнский капитал

— А программа материнского капитала? Она же как-то развивается. Я думала, наоборот, государство старается помочь рождаемости.

— Это лишь красивые слова, потому что нацпроекты эти писали не специалисты, не ведущие демографы. Там была Скворцова главный специалист и по репродукции, и по рождаемости, и по смертности, и здравоохранению. Там не было профессионалов. Что такое материнский капитал?

— Помощь молодым семьям, родившим ребенка.

— Да ничего подобного. На третий год вы только сможете его получить.

— Но все равно через три года.

— А три года чем я его буду кормить: На что его направить: жилище, ипотеку оплатить, войти в петлю долговую в банке, или образование. Последнее — это через семь лет.

В итоге этот капитал как морковка: вот она висит, и до нее не дотянешься. И давали его за второго ребенка.

— Сейчас вроде и за первого дают.

— Нет, я возвращаюсь к тому, что раньше было. Сложно сейчас с демографией — ну позовите экспертов! Мы бы стали следить, как повлиял материнский капитал на рождаемость. Наиболее полноценный плод у женщины, родившей до 25 лет. Потом все нормально тоже, но первого ребенка надо до 25 лет родить. И вот начинаем следить, что произошло с рождаемостью в возрастах от 15 до 25 лет — она обвалилась в ответ на материнский капитал.

А Владимиру Владимировичу эту информацию не давали. Он утверждал: "Нам демографы говорили, что эффекта не будет, а мы пошли наперекор советам ученых, и посмотрите, какой великолепный результат". А второго ребенка до 25 еще не успевают родить. И первородкам сказано с высокого уровня: "Нам на вас плевать. Нам нужен второй ребенок".

— Ну вот сейчас поняли, что неправильно.

— Но это же надо было видеть раньше. Мы как-нибудь поговорим, насколько влияет психика на рождаемость и фертильность, на мужскую потенцию и на женские способности. Злоба, страх, безысходность ухудшаются.

— Безусловно. Было же много этих цитат, типа: "Государство не просило вас рожать". Много таких реакций чиновников, показывающих, что действительно… не сильно болит душа у чиновников за число детей в молодой семье. Сколько должно быть детей?

— Есть суммарный коэффициент рождаемости. Он показывает, сколько детей приходится на женщину репродуктивного возраста, до 40 лет. Чтобы сохранить постоянство нации, у мужа и жены должно быть после них двоих два ребенка. Но этого мало, потому что часть умирает в детском и подростковом возрасте. Посчитали — суммарный коэффициент 2,2. У нас сейчас 1,5.

— Откуда такая цифра?

— Статистика. Считают, сколько родилось, и делят на количество женщин.

— А какая-то программа должна быть? Государство должно стремиться к тому, вот мы ввели этот материнский капитал, помощь семьям, помощь малообеспеченным семьям, помощь детям, для того чтобы что? Сколько мы хотим, чтобы было детей в семье? 2,2?

— Целевого ориентира нет. Вообще логика этого подхода — купить любовь за деньги. Мы вам будете платить, а вы любите и размножайтесь.

Дмитрий Анатольевич даже сказал (что меня оскорбило и женщин, думаю, тоже): "Я поражаюсь, как наши женщины падки на деньги. Вот на Западе, чтобы простимулировать повышение рождаемости, там нужны большие суммы, а у нас чуть-чуть помахали, и все побежали рожать". Дмитрий Анатольевич, не побежали. То есть неправильная логика, неправильная установка, какой-то такой бытовой подход к сложной проблеме. Ориентира поставлено не было.

— Так у нас есть какой-то план?

— Исходя из моих данных — нет. Просто разговоры. Как повысить, какими средствами, где доказательства, какой инструментарий — абсолютный трёп. Балабольство на тему демографического развития. И чем громче лозунги, тем кажется эффективнее поставленная задача. Да ничего подобного.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев