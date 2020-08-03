Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Почему рождаемость не является приоритетом в стране

Общество » Семья

Почему рождаемость в России перестала быть приоритетом? Рассуждает доктор медицинских наук, профессор, врач социальной медицины Игорь Гундаров.

— Сейчас подписан Указ "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Как-то обычно у нас поменьше сроки были. Целей пять, и вот первая — это сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Как вы оцениваете такие перспективы?

— Мне тоже не совсем понятна цель, чтобы к 2030 году была продолжительность жизни 78 лет. Я возвращаюсь к той же песне, которую пытался начинать во время COVID-19. Нужно создать при президенте независимый научно-экспертный совет, который будет подсказывать, в том числе, какие цели ставить. Помните, мы требовали в последние советские годы, чтобы подписывали, кто указ готовил. Не Путин же сам писал.

Я уверен, что там не было демографов, специалистов по профилактической медицине, репродукции.

Знаете, кто первый из государственных деятелей создал такой совет? Это был граф Аракчеев, которого все в истории пинали. А он создал артиллерию как род войск. Понимая сложность создания, он организовал этот самый совет. Сказал: "Вы не имеете прямого действия, но все вас будут слушать, и никто не будет преследовать. Сейчас нужно Путину последовать опыту Аракчеева.

Вот 78 лет — ожидаемая продолжительность жизни. "А это много или мало?" — спросил бы председатель совета. Вот в Европе половина стран имеет 82-83 года уже сейчас. А в регионах России кто-то так живет. Вот в Ингушетии 81 год живут.

— Но цель ведь не может быть абстрактной. Нужно, наверное, исходить из имеющейся ситуации. В Ингушетии долгожители, дышат горным воздухом, а на Дальнем Востоке или на Крайнем Северо в 60 лет уже глубокие старики.

— Правильно вы задаете вопрос: как бы определить ситуацию. Президент этим не владеет, Мишустин тоже, Голикова не специалист, Скворцова не специалист. А кто же тогда посоветовал такую цель? Она неверная.

— Тут цель — сохранение населения…

— Уже неверно. Не сохранение, а увеличение численности населения нужно. В принципе неверная постановка. Недавно президент сказал, обращаясь к зарубежью: "Нам нужна миграция, для подъема экономики не хватает рабочих". У нас нет людей даже для этого уровня экономики. Мы в 90-е получили смертность 14 млн человек, и 20 млн — спад от рождения. 34 миллиона мы потеряли. Так что не сохранение, а резкое увеличение численности.

Правильно формировать национальные цели в областях демографии и здравоохранения президент не может. Нужен независимый экспертный совет, который никого не боится.

— А как решить проблему с резким увеличением населения? Может быть, действительно проще за счет мигрантов?

— Фактически принят такой вариант. Путин и приглашает: "Приезжайте к нам".

Но тем поставлен крест на собственном населении. Мы страна привлекательная, но за красивыми словами скрывается ужасная правда: мы теряем страну. В Сибири два человека на квадратный километр. Мы находимся под угрозой потери Сибири. Не хватит солдат поставить по периметру. Поэтому возникают ЧВК, а это же наемники, запрещенные структуры. У нас в армии будут тогда негры, эфиопы — не хватает молодежи для комплектации армии.

На 10 лет выброшена рождаемость из приоритетов. Это катастрофическая ошибка. Одна цель — рождаемость — заставит все остальные крутиться, функционировать экономику, образование, все остальное.

Чем плох материнский капитал

— А программа материнского капитала? Она же как-то развивается. Я думала, наоборот, государство старается помочь рождаемости.

— Это лишь красивые слова, потому что нацпроекты эти писали не специалисты, не ведущие демографы. Там была Скворцова главный специалист и по репродукции, и по рождаемости, и по смертности, и здравоохранению. Там не было профессионалов. Что такое материнский капитал?

— Помощь молодым семьям, родившим ребенка.

— Да ничего подобного. На третий год вы только сможете его получить.

— Но все равно через три года.

— А три года чем я его буду кормить: На что его направить: жилище, ипотеку оплатить, войти в петлю долговую в банке, или образование. Последнее — это через семь лет.

В итоге этот капитал как морковка: вот она висит, и до нее не дотянешься. И давали его за второго ребенка.

— Сейчас вроде и за первого дают.

— Нет, я возвращаюсь к тому, что раньше было. Сложно сейчас с демографией — ну позовите экспертов! Мы бы стали следить, как повлиял материнский капитал на рождаемость. Наиболее полноценный плод у женщины, родившей до 25 лет. Потом все нормально тоже, но первого ребенка надо до 25 лет родить. И вот начинаем следить, что произошло с рождаемостью в возрастах от 15 до 25 лет — она обвалилась в ответ на материнский капитал.

А Владимиру Владимировичу эту информацию не давали. Он утверждал: "Нам демографы говорили, что эффекта не будет, а мы пошли наперекор советам ученых, и посмотрите, какой великолепный результат". А второго ребенка до 25 еще не успевают родить. И первородкам сказано с высокого уровня: "Нам на вас плевать. Нам нужен второй ребенок".

— Ну вот сейчас поняли, что неправильно.

Но это же надо было видеть раньше. Мы как-нибудь поговорим, насколько влияет психика на рождаемость и фертильность, на мужскую потенцию и на женские способности. Злоба, страх, безысходность ухудшаются.

— Безусловно. Было же много этих цитат, типа: "Государство не просило вас рожать". Много таких реакций чиновников, показывающих, что действительно… не сильно болит душа у чиновников за число детей в молодой семье. Сколько должно быть детей?

— Есть суммарный коэффициент рождаемости. Он показывает, сколько детей приходится на женщину репродуктивного возраста, до 40 лет. Чтобы сохранить постоянство нации, у мужа и жены должно быть после них двоих два ребенка. Но этого мало, потому что часть умирает в детском и подростковом возрасте. Посчитали — суммарный коэффициент 2,2. У нас сейчас 1,5.

— Откуда такая цифра?

— Статистика. Считают, сколько родилось, и делят на количество женщин.

— А какая-то программа должна быть? Государство должно стремиться к тому, вот мы ввели этот материнский капитал, помощь семьям, помощь малообеспеченным семьям, помощь детям, для того чтобы что? Сколько мы хотим, чтобы было детей в семье? 2,2?

— Целевого ориентира нет. Вообще логика этого подхода — купить любовь за деньги. Мы вам будете платить, а вы любите и размножайтесь.

Дмитрий Анатольевич даже сказал (что меня оскорбило и женщин, думаю, тоже): "Я поражаюсь, как наши женщины падки на деньги. Вот на Западе, чтобы простимулировать повышение рождаемости, там нужны большие суммы, а у нас чуть-чуть помахали, и все побежали рожать". Дмитрий Анатольевич, не побежали. То есть неправильная логика, неправильная установка, какой-то такой бытовой подход к сложной проблеме. Ориентира поставлено не было.

— Так у нас есть какой-то план?

Исходя из моих данных — нет. Просто разговоры. Как повысить, какими средствами, где доказательства, какой инструментарий — абсолютный трёп. Балабольство на тему демографического развития. И чем громче лозунги, тем кажется эффективнее поставленная задача. Да ничего подобного.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рождаемость игорь гундаров демография в россии материнский капитал
Новости Все >
Певец Данко пожаловался на "вытирающих об него ноги" детей
Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа
Бывший король Испании Хуан Карлос решил уехать из страны
Эксперт рассказал о возникновении первых государств в Китае
В Минпросвещения назвали фейком сообщения о переходе школ на удалёнку
"Роскосмос" отправит на МКС двух туристов
Памфилова сомневается в готовности России к электронному голосованию
В сенате США нашли способ обезопасить пользователей TikTok
Путин разрешил Медведеву получить дипломатический паспорт
Михаил Дегтярёв оценил хабаровчан
Последние материалы
Певец Данко пожаловался на "вытирающих об него ноги" детей
Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа
Бывший король Испании Хуан Карлос решил уехать из страны
Эксперт рассказал о возникновении первых государств в Китае
В Минпросвещения назвали фейком сообщения о переходе школ на удалёнку
Кто станет тренером "Барселоны"?
"Роскосмос" отправит на МКС двух туристов
Памфилова сомневается в готовности России к электронному голосованию
В сенате США нашли способ обезопасить пользователей TikTok
Путин разрешил Медведеву получить дипломатический паспорт
Популярное
Общество
В России могут полностью отменить пенсии

В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.

В России могут полностью отменить пенсии
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Российский шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Новости полиции и криминала
В деле о смертельном ДТП в Крыму появился подозреваемый
Мир. Новости мира
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Любовь Степушова Коронавирус: Кому удалась "репетиция биологической войны"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Конверсию обещают провести по-умному Усам Оздемиров Василий Амирджанов Новым гражданам России подарят текст Конституции Василий Амирджанов
Комментарии
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ
Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Польша, штрафуя "Газпром", не хочет терять его газ
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ