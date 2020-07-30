Фальсификацию истории перепутали с ее оценками

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной опрос граждан, который коснулся, в частности, и темы фальсификации истории.

Так уж сложилась, что, по традиции, обсуждаемыми темами в медиапространстве России являются прошлое страны и грядущее светлое будущее. Связь же с настоящим зачастую игнорируется.

В чем уверены россияне

Опрос ВЦИОМ охватил, надо полагать, самые актуальные темы, которые волнуют граждан России:

49% опрошенных считают фальсификацией правительства США высадку на Луну американских астронавтов в 1969 году;

36% респондентов уверены, что инопланетяне периодически посещают землю;

13% не сомневаются, что власти просто скрывают информацию о визитах пришельцев;

21% участников исследования считают прививки бесполезными;

6% не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что Земля — круглая;

54% не сомневаются, что существует заговор вредителей, которые всеми силами пытаются разрушить традиционные ценности жителей России;

60% россиян уверены, что существует группа недоброжелателей, которая задалась целью переписать российскую историю и тем самым преуменьшить величие страны.

Историю переписывали и редактировали многократно. Это состояние оказалось перманентным. Цари и генсеки это проделывали беззастенчиво. Историческое прошлое нередко преподносят в удобном для себя виде и в других странах, но при этом оставляют возможность для дискуссий.

Конфликт терминологии

Очевидно, что как сформулируешь вопрос, такой ответ на него и получишь. Есть и вполне однозначные темы, как та же вера в присутствие инопланетян на Земле или отрицание подобного явления. Существуют и аспекты, которые невозможно обсуждать в категоричных формах, потому что они до конца не изучены. Соответственно, и не подвергнуты обстоятельной критической оценке.

Это вовсе не означает, что человек не вправе высказывать свои суждения по теме. Просто в дискуссии на тему необходимо учитывать взгляды с разных точек зрения, которые могут открыть доселе скрытое от глаз. На этом и строится академическое определение культурной ценности, когда, подвергшись разносторонней критической оценке, произведения искусства, инженерные решения или гуманитарный опыт приобретают этот авторитетный статус.

Не исключение и историческая тема, единственно верная трактовки которой в России стала флагманской национальной идеей. Причем, настолько фундаментальной, что даже нашла отражение в недавних поправках в Конституции страны.

Наблюдая за развитием идеологемы о врагах, которые все так и норовят надругаться над "исторической правдой", используя тему как триггер для трансформации "традиционных ценностей", становится заметно, что термином "фальсификация" зачастую подменяют критические оценки тех или иных исторических событий.

Было бы любопытно, спросить у тех же участников опроса ВЦИОМ, считают ли они возможными различные оценки исторических событий. Именно оценки, а не было ли то или иное событие в мировой хронологии. Не уверен, что картина с заговорщиками, которые переписывают историю, была бы именно такой, какой ее изобразило проведенное исследование.

Оценка определяется как многозначное понятие, обозначающее способ установления значимости чего-либо для познающего субъекта. Мудрено с первого взгляда, но по сути это — сочетание объективного с совокупностью ментального, национального, культурологического и других оттенков.

Историческая дуальность

Люди, которые жили в Российской империи, после событий Великой русской революции ментально считали Финляндию, Польшу и другие территории страны, ушедшие под юрисдикцию других государств, своими. Жители Советского Союза до сих пор подсознательно воспринимают бывшие советские республики как часть своей территории, которые уже не первое десятилетие как независимые:

Украину;

Грузию;

Азербайджан;

Армению;

Казахстан и другие бывшие советские республики.

Белоруссия так и вообще, после подписания договора о Союзном государстве, воспринимается некоторыми российскими политиками как субъект Российской Федерации, которому можно отдавать сухие распоряжения. Правда потом возникают серьезные проблемы с белорусской реакцией на такую чрезмерную фамильярность, но они пока не привели к фатальному обострению отношений между странами.

Люди понимают, что и страны Прибалтики — это тоже суверенные государства, которые советская власть освободила от независимости в 1939–1940 годах. Советские и нынешние некоторые специалисты по трактовке исторических событий того времени настаивают на добровольной основе вхождения трех прибалтийских независимых государств в состав СССР. Другие же придерживаются иного мнения, приводя вполне резонные аргументы.

Советский Союз, подписав с Германией пакт о ненападении, руководствуясь секретным протоколом, существование которого категорически отрицалось в СССР, сначала разместил крупный воинский контингент, а потом добился и смены правительства.

Формально, может быть, процедуру и возможно с титанической натяжкой назвать легитимной. Правда, как показывает исторический опыт, трудно не назвать какой-либо процесс нелегитимным, когда во дворе парламента стоят танки сопредельного государства.

Юристы, находящиеся вне идеологических трендов современной России, называют такой процесс присоединения аннексией. Ничего не поделаешь, тут надобно либо быть в профессии, исключающей ментальные привязанности, либо исповедовать идеологию "родной гавани" с заветным партбилетом.

Оценки одного события

В сентябре 2016 года спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе пленарного заседания международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии" дал оценку пакту Молотова-Риббентропа:

"Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться".

То есть, возникают несколько оценочных суждений об одном и том же событии:

советское государство отрицало само наличие секретного протокола с гитлеровской Германией;

на закате СССР 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял резолюцию, в которой осудил секретный протокол, осудила его и Российская Федерация;

сейчас же пакт Молотова-Риббентропа в целом называется "дипломатической победой".

Что в этом случае считать фальсификацией? Речь идет исключительно об оценочных суждениях и никаким образом не влияет на любовь к Родине и извечной русской тоске по родным березкам.

Политическая жертва

Разумеется, когда происходит масштабное геополитическое соперничество, в ход идут даже запрещенные приемы. Раз выбрали стратегию демонстрации величия страны через историческое прошлое СССР и стали напоказ ассоциировать нынешнюю Россию с Советским Союзом, стало быть, и противостояние нарисуется именно в этой парадигме.

Напомню, что еще в 1995 году на юбилейный парад, посвященный 60-летию Победы, в Москве собрались практически все ключевые мировые лидеры. Никто и близко не пытался оспаривать роль СССР в победе во Второй мировой войне. Еще недавно по Красной площади в едином парадном строю с русскими солдатами шли и военнослужащие стран антигитлеровской коалиции.

Против идеи сохранения исторической правды мало кто и сейчас высказывается. Вот только эту правду стоило бы со всеми героическими и неприглядными страницами рассказать и гражданам своей страны, и поделиться знаниями с мировым сообществом. Не только своими оценками, а, в первую очередь, фактическим материалом. Отрыть уважительную и обстоятельную дискуссию, свободную от идеологии.

В существующей геополитической реальности тема Второй мировой войны стала жертвой политического противостояния. Никто не умаляет подвиг советского солдата. Разговор и претензии возникают исключительно к советской системе, которая десятилетиями "строила" страны Варшавского договора и жестко боролась с любыми отступлениями от официально утвержденной исторической правды.

Если же и современная Россия закроет любую возможность для обстоятельной и спокойной дискуссии, то это навредит именно ее гражданам, которые не смогут на основе винегрета из официальных трактовок сделать необходимые выводы из прошлого, чтобы самые тяжелые страницы истории никогда не повторились.