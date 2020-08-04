Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Маркедонов: минская группа ситуацию в Карабахе не исправит

Общество

Какова роль крупных государств в поддержании мирового правопорядка, как меняется общество в бывших советских республиках и к чему стремится Турция, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

Читайте начало интервью:

Кто виноват?

— Мне кажется, что вина в обострении лежит на великих державах, которые занимались коронавирусом и другими своими проблемами и совершенно упустили этот конфликт из виду. Минская группа ОБСЕ — выраженное овеществление этого внимания. Что такое эта группа и что она делает? Мы не видим конкретики от ее деятельности уже несколько десятилетий.

— Я позволю себе выступить в роли адвоката минской группы. Я знаю многих людей, кто занимал посты сопредседателей, начиная от Владимира Николаевича Казимирова и французского руководителя Жака Фора. Это высокопрофессиональные дипломаты.

Проблема в том, что минская группа не может стать в одночасье армянами и азербайджанцами и найти компромисс, который был бы им полезен. Минская группа выработала "Обновленные мадридские принципы", или "Базовые принципы". Она предлагала разные версии, пакетный план, поэтапный план. Она обсуждает три блока проблем:

  • статус,
  • деоккупацию районов, прилегающих к НКАО,
  • возвращение беженцев.

Встает вопрос, как эти вещи синхронизировать. Проблема в том, что сами страны не шибко демонстрируют желание идти на компромисс. Гораздо легче апеллировать к образу врага. Но и здесь тоже не надо упрощать. Общество в двух странах весьма радикально настроено.

На днях вы видели массовые акции в Азербайджане, несанкционированные митинги. Казалось бы, мы привыкли об Азербайджане рассуждать: страна большой публичной политики, где все предсказуемо, есть популярный лидер, он решает все вопросы, а народ только безмолвствует. Да ничего подобного.

Слово "майдан", которое сегодня ассоциируется с Украиной, появилось еще в Азербайджане в конце 1980-х годов. Майдан — "площадь" по-тюркски.

То есть общество требует от властей быть жестче. Общество говорит: армия важнее, чем коронавирус.

В Армении сейчас не так активна общественность, потому что нынешняя ситуация воспринимается как выгодная. Если бы ситуация была обвальной для Армении, мы увидели бы площадь Оперы в Ереване, заполненную людьми. Общество воспринимает этот конфликт очень болезненно.

Не надо думать, что если поменять Алиева и Пашиняна на кого-то другого, то все будет хорошо. Общество находится в состоянии формирования себя. Был единый Советский Союз. Оказалось, что единство не приносило счастья, люди разошлись по своим квартирам, пытаются их обустраивать, что не всегда получается. Показывается опосредованно феномен врага, противника.

Никакая минская группа ситуацию не исправит. Плюс есть дипломатическая политкорректность.

Например, минская группа скажет, кто конкретно нарушил перемирие. А вдруг окажется, что соотношение было не три, допустим, к семи, а девять к одному или восемь к двум? Возникнет подозрение, что минская группа ангажирована той или другой стороной.

Я ваш пафос понимаю. Великие державы должны заниматься порядком. Раз назвались великими, покажите, в чем ваше величие. Но кооперация великих держав после холодной войны весьма проблематична, потому что некоторые товарищи (не будем показывать пальцем) восприняли ситуацию после 1991 года как абсолютную победу, а исчезновение с карты СССР (государства в одну шестую часть суши) — как абсолютную историческую предопределенность, не увидев, что здесь много нюансов, и о правилах игры надо договариваться. Кое-кто о них не очень хотел договариваться. Но правила холодной войны тоже далеко не все готовы принимать.

Чего хочет Турция

— Вы сказали в начале нашей беседы: Турция уже хочет что-то изменить, ей становится тесно. И многим уже тесно. Мы великая держава, но иногда полезно поставить себя на место малой державы. Там есть свои амбиции, свои представления о справедливости и устройстве мира. Она не хочет все время заглядывать в рот. Тем более когда великие державы не могут договориться о правилах игры. Этой ситуацией грех не воспользоваться.

— Получается, великие державы выясняют отношения, а в этот момент страны, претендующие на иную роль, занимают более серьезные позиции. Та же Турция. Не может ли она переломить ситуацию, помочь Азербайджану сломать статус-кво и добавить на его чашу весов соответствующие аргументы в переговорах?

— Может быть, в ястребиных кругах турецких политиков такие идеи есть. Но тут, я думаю, другие резоны вызывают противоречие.

  1. Во-первых, надо иметь в виду, что Кавказ для Турции, как и для Ирана, — это далеко не главный олимп. Гораздо более авторитетно Средиземное море и Ближний Восток, в целом это направление. Тогда как Кавказ идет по остаточному принципу.
  2. Во-вторых, у турецких политиков есть прекрасное понимание возможности российского жесткого подхода к решению проблем, который они видели. Потому что определенные действия России не раз повторялись за все время с момента распада СССР, как жесткие, так и миротворческие. Это, конечно, сдерживает Турцию. Не то чтобы там испугались и говорили: мы боимся России. Не в этом дело, но расчет издержек и возможных приобретений, я думаю, делается. И это предотвращает возможные неправильные действия.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы одкб ссср россия турция армения азербайджан минская группа нагорный карабах сергей маркедонов
Новости Все >
Зоологи назвали причины "независимости" домашних кошек
В РФ появится музей-заповедник "Родина Петра Семёнова-Тян-Шанского"
Рыба поймала украинца и утащила на дно
Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства
Онищенко подтвердил опасность компьютерной томографии
Власти Крыма планируют узаконить гостевые дома
Тело таджикского блогера обнаружено в Санкт-Петербурге
Археологи обнаружили древний корабль с амфорами
В Крыму хотят вызвать искусственный дождь
Украина устроит "распродажу" тюрем
Последние материалы
Зоозащитник Наталья Базаркина: за жестокость к животным нужно сажать
Маркедонов: минская группа ситуацию в Карабахе не исправит
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Зоологи назвали причины "независимости" домашних кошек
Роман Вильфанд: о работе метеоролога, её сложностях и прогнозе на лето
В РФ появится музей-заповедник "Родина Петра Семёнова-Тян-Шанского"
Рыба поймала украинца и утащила на дно
Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства
Историк Пензенский: в предсказаниях Нострадамуса нет ничего пугающего
Федор Лисицын: о коронавирусе и других страшных эпидемиях
Популярное
Новости Белоруссии
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.

"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Новости Украины
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Общество
В России могут полностью отменить пенсии
Мир. Новости мира
СМИ: Запад должен быть готов к "августовскому сюрпризу Путина"
Василий Амирджанов "Депутат" Наливкин стал образом фейкового реализма Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как конверсии стать двигателем прогресса Усам Оздемиров Любовь Степушова Коронавирус: кому удалась репетиция биологической войны? Любовь Степушова
Комментарии
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Депутатов Госдумы будут проверять на наличие двойного гражданства
Лукашенко оценил "нефтяные разборки" с Россией
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
"Не хватало фактуры": что не сказали хабаровчанам при аресте Фургала
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Туристы рассказали про изнанку российских курортов
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ