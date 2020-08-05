Семьи и гештальты: как отпустить и закрыть

Что движет "яжематерями", и что создает здравые, любящие отношения в семье? В рубрике "Популярное кино глазами психолога" разбираем фильм "Портниха" с психологом Светланой Шарко.

Читайте начало интервью: "Красота — созидательная сила": фильм "Портниха"

— В фильме интересно противопоставлены две матери. Мать главной героини ушла в безумие, все делала, чтобы оттолкнуть от себя дочь, чтобы та покинула город — и при этом таким образом спаслась. А вторая — феномен нынешних "яжематерей", когда: "Вот мой любимый сыночка — он самый лучший, он самый красивый и я буду всячески противостоять той женщине, которая однажды придет и заберет его".

— У матери героини Кейт Уинслет огромная любовь на самом деле, хоть и травмированная. Она позволяет ей выйти из ада.

— Она желает ей блага, а вторая желает блага себе.

— Вторая удерживает. То, что вы называете "яжемать" — это скорее в моем поколении и чуть помладше, впрочем.

— Что формирует появление "яжематерей"?

— Один из факторов такой, что ребенок ставится на пьедестал, а родители становятся обслуживающим персоналом, к тому же связь с ребенком чрезвычайно сильна. Это потому, что с ним легче установить связь, чем с мужем.

— А, какая хитрая!

— Это даже не хитрость… Есть дар жизни, который передается дальше. Он не возвращается родителям. Но бывает иерархия такая, что папа с мамой друг для друга — номер один. Они находят друг другу поддержку, а ребенок (что ужасно для "яжематери") номер два, чтобы он мог заниматься своими детскими делами. Он может расти, играть и не думать, почему мама плачет или папа хмурый.

— Это счастливые здоровые взаимоотношения в семье.

— И тогда у женщины энергообмен с равным человеком, и ей легче.

"Яжемать" — феномен в нескольких поколениях, когда женщины из-за войн, в частности, много теряли мужчин. Потом 1970-е — период горького пьянства и тяжелых разводов. Но сейчас выравнивается молодое поколение мужчин. Мои клиенты молодые в этом плане как-то более здравые.

— Радует, что поколение становится здоровым.

— Дай Бог, чтобы так было и дальше.

— Вот как раз в фильме сын нашел в себе силы противостоять матери, идти против ее воли. Хотя выбрал в итоге молодую копию матери, совершенно "железную Гертруду"… А что в жизни мешает таким сыновьям идти против?

— Во-первых, чувство вины, послание от "яжематери": "Если ты меня покинешь, я умру, а ты останешься в аду". Ребенку всяческими манипуляциями внушается такая ответственность за жизнь матери.

— Непосильная нагрузка!

— Это можно назвать "без вины виноватый". У меня были в практике мужчины, матери которых держались за них, как за спасательный круг. Это страшно, но это не такой ад, который нельзя потушить. Там любовь тоже все лечит. Ребенок не может утолить все женские печали, быть смыслом.

— У него задача — вырасти и уйти.

— Я вот про себя могу сказать, что я такая очень включенная, хорошая и заботливая мать, но я понимаю, что несправедливо висеть у детей на плечах и чего-то бесконечно требовать. У меня очень много бывает — больше женщин, но и мужчин тоже, которые незрелые, служат семье. Есть хороший фильм французский, где невеста говорит: "До тех пор, пока ты будешь считать своей семьей не меня и сына, а своего брата и сестру, до тех пор мы будем жить плохо".

И вот мать героини главной преподнесла дочери дар, который тоже помог.

На кого можно опереться?

— Дала ей опору.

— Да. Очень друг другу помогли: одна ушла на небеса со спокойной душой, и дочь уехала спокойно. Травма закрыта. Феномен, когда мы резинками привязаны к прошлому.

— То есть героиня закрыла свой гештальт?

— Она закрыла пустоту, поняла, разобралась, увидела. Из прошлого больше не сквозит. Она понимает, что мать любит, а отец такой, как он есть — но есть много мужчин с щедрой душой.

— Вот давайте о таком поговорим — о втором главном герое, которого прекрасно сыграл Крис Хемсфворт. С таким теплом смотрел на любимую, стремился изменить общество, чтобы оно ее приняло. Насколько он смог бы это сделать в реальности.

— Он символизирует то, что есть и мужская добрая, красивая, теплая, любящая, изобильная сила. К тому же еще и красив неописуемо. И конечно, в фильме все довольно трагично, но что бы было, если бы она осталась с ним.

— Он предлагал ей не остаться, а уехать, покинуть общество.

— Но если бы она осталась с ним, как бы это было?

Она, возможно, не была бы собой, самодостаточной, слегка похожей по итогу на Коко Шанель. Шанель тоже любила, но не была бы собою, если бы стала чьей-то женой. Не все все-таки должны становиться женами.

— А почему?

— Ее трудно представить женой-матерью. Бывают люди, создающие что-то для всех. Коко Шанель, создав свое маленькое черное платье и жакеты, стала матерью многих красивых женщин.

— Все-таки это идет из семьи, Светлана. А что делать, если не было этого? На что опираться?

— Тогда, конечно, работать по вот этому открытию себя, своей красоты немного больше, чем тем, у кого был добрый отец. Тогда там надо увидеть судьбу, понять.

И знаете, там есть очень хорошая фраза: "Ведь именно этот мужчина — такой, какой он есть, смог дать великий дар — жизнь". И вот в расстановках тоже один метод, там есть фраза: "Даже если это всё, что ты смог дать мне, папа, я это беру, я этим дорожу и сделаю из этого что-то хорошее в своей жизни.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев