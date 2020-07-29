Героев изменения Конституции наградят орденами

Отгремел "оглушительный успех" с голосованием за поправки в Конституцию, и руководство страны приняло решение наградить героев.

Современная Россия бережно хранит традиции, переданные нам предками, и не скупится в количестве вручаемых орденов и медалей по различным поводам. Даже по самым, казалось бы, не очевидным в плане отметить что-то героическое.

Не щадя живота своего

Как принесла на хвосте инсайдерская сорока, а потом и подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, готовится указ главы государства о награждении отличившихся граждан, которые своим талантом обеспечили поддержку внесению изменений в Конституцию страны. Награды найдут своих героев:

членов рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию;

представителей избиркомов, включая и сам ЦИК;

чиновников различных уровней, включая и кремлевских;

членов партии "Единая Россия";

членов "Общероссийского народного фронта";

артистов;

блогеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об основных критериях отбора соискателей государственных наград за работу по тюнингу Конституции:

"Многие не жалели ни сил, ни времени. И это может стать основанием для представления к госнаградам".

Дата награждения пока неизвестна, но составление списков награждаемых и их утверждение главой государства занимает, как говорят, пару-тройку месяцев.

В списках значились

Вероятно, полный список участников процесса изменения основного закона будет весьма увесистым. Помимо активных депутатов Государственной думы и медийно известных граждан, целая армия работников центризбиркомов трудилась на выездном голосовании, включая предприятия, дворы и детские площадки.

Члены общественных палат плечом к плечу с инициаторами поправок пристально наблюдали за процедурой голосования. Схема настолько восхитила правящие политические элиты, что не удивлюсь, если вдруг участие международных наблюдателей в отечественном электоральном процессе будет признано отжившим свой век. Да и к чему такие условности, когда в стране такая эффективная Центральная избирательная комиссия?

Будет абсолютно верным решением наградить как самого председателя ЦИК Эллу Памфилову, так и героических ее коллег — памфиловцев. Разработать правила для голосования в парадигме так называемой суверенной демократии — настоящий подвиг.

Собственно, и группы юридической поддержки внесения изменений в основной закон, включая и авторов заключения Конституционного суда по закону о поправках, непременно должны быть отмечены. Отдельной премии заслуживают формулировки по теме так называемого обнуления президентских сроков действующего главы государства. Если все же не наградят, то неформальный приз зрительских симпатий у авторов уже есть.

Труды популярных блогеров на ниве агитации за поправки тоже заслуживают поощрения. Шутка ли, топить месяцами против изменений и обнуления и вдруг выступить с постами в социальных сетях с текстом уровня трубадуров с федеральных телеканалов? Вот поэтому просто необходимо учредить звание "Заслуженный блогер России", чтобы удостоившиеся его были сразу видны аудитории социальных сетей и позволяли безошибочно оценить степень доверия к публикуемому ими контенту.

В Кремле уже начали составлять списки потенциальных обладателей наград. Прошла в интернете информация, что среди соискателей значатся:

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль;

глава центрального штаба движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова;

двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева;

генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров;

депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

Первая женщина-космонавт, взявшая на себя репутационную ответственность за запуск процесса обнуления — явный претендент на звание Героя России. Набраться смелости и вот так критически рубануть с трибуны в адрес главы государства сможет не каждый.

Ярче новогодней елки

В России с советских времен количество наград на груди является признаком статусности. И неважно, ведомственные ли награды или государственные. Иногда диву даешься, когда видишь даже у детей школьного возраста, воспитанников военных учебных заведений, по нескольку медалей на униформе. Невольно задаешься вопросом — это на каких же фронтах этих пацанов и девулек так люто помотало?

Синдром ряженых подтолкнул некоторых граждан к демонстрации на своей одежде не только, возможно, заслуженных наград, но и нередко чужих. Не так давно героем интернета стал предположительно казак с орденом "Мать-героиня" на груди. Таким "казакам" позавидовали бы и генералы-орденоносцы Корейской народной армии.

Честно признаюсь, что мне тоже знакомо ощущение, когда непременно хочется орден. Просто, чтобы он был в наличии и именно сейчас. Будучи в Тунисе во времена правления президента Зина аль-Абидина Бен Али, когда, как в брежневские времена в Москве, повсюду в городах стояли билборды с его изображениями то в генеральской форме, то в штатском, то в бедуинском наряде, я до шума в голове захотел большой африканский орден. Правда, это желание накрыло меня наутро после масштабной, как парад техники ЖКХ в Москве, нетрезвой вечеринки с нашими, британскими и немецкими гражданами.

Девальвация смыслов

Одно дело, когда военнослужащий проявил героизм при выполнении своего воинского долга и получил государственную награду за конкретный подвиг. И совсем другое, когда одни и те же лица пополняют свои коллекции новыми знаками внимания правящей политической элиты.

В этом смысле современная Россия стала продолжателем традиций советской эпохи. Ордена вручаются к юбилеям артистов, политиков или других известных соотечественников. Граждане, заслуги которых ранее уже были отмечены государством премиями, гонорарами или солидной заработной платой, вдруг удостаиваются еще и орденов с медалями. За выполнение своих же непосредственных обязанностей еще и награды. Люди удивляются и говорят об этом.

В разнообразии государственных орденов и медалей присутствует и некая размытость смыслов. Массовые награждения тоже не прибавляют наградам значимости. Скорее, наоборот. Но теперь уже никуда не деться — поправка в Конституции о традициях предков любую дискуссию на эту тему может свести на нет.

Плата за лояльность может быть разной. Правда, невозможно и не признать, что звания и награды делают свое дело. Как бы ярче играли бы Мэрил Стрип, Дастин Хоффман и Джонни Депп, если они были бы орденоносцами и заслуженными артистами Соединенных Штатов Америки.