Журналист в США Сафронов: удушение – обычный прием полиции США

Почему протесты в США на самом деле не расовые, а классовые, и к какой из двух Америк принадлежат негритянская и латиноамериканская общины, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову политический обозреватель МИА "Россия сегодня", корреспондент радио "Спутник" в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Вместо "конца истории" по Фукуяме наступил "конец Америки" по Трампу

Читайте начало интервью:

Классовый протест

— Рустем, почему протесты обретают такой масштаб раз в несколько лет, не являются постоянными? Наверное, это впервые после Фергюсона, спустя уже 6 лет?

— Да, но тогда это было не так масштабно, там не так много участвовало белых. У белых американцев не очень хорошие отношения с негритянской общиной, они враждуют, потому что находятся в нижнем сегменте общества, и те, и другие бедные. Кроме того, латиноамериканцы попадают в США в значительной степени в результате нелегальной иммиграции, и чернокожие их тоже не любят, потому что конкурируют с ними на рынке труда, на всех не очень квалифицированных работах. А сейчас их довольно много участвует в протесте.

— То есть сейчас протест не расовый, а классовый?

— Да, протест был именно классовый. Он обострился в связи с тем, что люди обеднели из-за пандемии, потому что многие потеряли работу. Плюс они были заперты на карантине и уже обозлились. Да, пособия люди получили, но на этом далеко не уедешь.

— Несколько тысяч долларов на семью — это мало для США сейчас?

— Перебиться можно, но легко было получить только 1200 долларов общегосударственных. Чтобы оформить долговременное пособие, надо массу хитростей знать, иметь крепкое обоснование, почему ты:

не можешь работать,

потерял работу именно сейчас,

не можешь куда-то наняться.

Насколько бы ни было население здесь, может быть, побогаче, чем в России, деньги стали кончаться в результате карантина, напряжение росло. А тут еще и убийство, совершенное с особым цинизмом. Человека не задержали при попытке бегства, сопротивления, а почти 9 минут душили, хотя он уже был в наручниках. Это вызвало всеобщее возмущение, стало спусковым механизмом. Незадолго до этого еще двух чернокожих убили в течение двух недель. Были локальные выступления, а вот это убийство, в деталях попавшее на видео, спровоцировало взрыв такого масштаба.

Две Америки

— Конечно, в протестах есть недовольство Трампом со стороны жителей побережья. Есть два образа Америки.

Один, который почему-то любят в России, — старая добрая Америка 1950-1960-х годов, чайная Америка, которая очень нравится некоторым нашим обывателям. Хотя ни в той, ни в другой Америке жители России или Советского Союза особой любовью не пользовались, это надо понимать. У нас многие ассоциируют себя в этом конфликте с белой англо-саксонской Америкой, которая никогда особых симпатий к нашей стране не испытывала. Это белая корневая Америка, одноэтажная, Америка индустриальных рабочих, мелких фермеров. На этих людей опирается Трамп и на большую часть промышленной буржуазии. Другая Америка — это студенческая, университетская Америка, Америка IT-шников, Америка побережья. Это Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, индустрия развлечений, всевозможные журналисты, обслуживающие политиков, либеральные политики. Америка мультикультурная и Америка глобалистская.

Это деление упрощенное, но между двумя полюсами происходит постоянная борьба, и победа Трампа означала временный реванш традиционной одноэтажной Америки над Америкой побережья.

— А чернокожая, латиноамериканская и прочая Америка на этих весах где? Она между ними, как гиря, которая на ту или другую сторону весов кладется?

— У латиноамериканцев статус ненадежный в США. Даже если они сами легализовались, получили грин-карты или гражданство, все равно у них есть масса родственников в Гватемале или Мексике, которых они хотели бы перетащить в страну. Поэтому до недавнего времени латиноамериканцы в массовых выступлениях участия не принимали, если не брать старинное движение "Чикано" — это профсоюзы крепких сельскохозяйственных рабочих, которые за свои права боролись в Калифорнии, где они традиционно жили. А так латиноамериканцы обычно не участвуют в массовых выступлениях, поэтому являются своего рода болотом, которые только голосуют. Им, конечно, ближе демократы, потому что демократы говорят, что надо барьеры на пути миграции делать не слишком большими.

— Негритянская Америка тоже с демократами по этой причине?

— Она с демократами по другой причине: при Джонсоне начались эти реформы, был подписан билль о правах, закрепились результаты борьбы Мартина Лютера Кинга.

— У меня в голове никак не укладывается негритянская и латиноамериканская Америка с Америкой побережья на одну чашу весов.

— Они вместе из-за мультикультурности. Среди латинов и негров есть консерваторы, но их мало. На носу выборы, найдена социальная проблема, которой триста лет, и никто не собирается ее решать. Эту проблему просто раскрутили.

Сейчас какое-то движение наметилось. Начали в конгрессе рассматривать реформу полиции. Генпрокурор запретил использовать удушающий прием при задержании, кроме моментов, когда это непосредственно грозит жизни полицейского.

— А раньше это было нормально? Просто взял, человека придушил и задержал таким образом? Это обычная практика американской полиции?

— Да, они используют прием удушения. Это не первый человек, который погибает. Пару лет назад в Нью-Йорке задушили человека, который продавал сигареты поштучно.

— Они просто по-другому не умеют задерживать, их не учат приемам борьбы?

— Это тоже вопрос. Например, застрелили при задержании человека в Атланте. Он неправильно себя повел, выхватил электрошокер, сопротивлялся. Его задержали за то, что он пьяным на парковке встал. В России, например, спит выпивший человек в своей машине на парковке. Да, он блокировал выход. У нас просто передвинули бы машину. Вряд ли его стали бы арестовывать. А здесь он сначала нормально себя вел, но когда стали надевать наручники, решил бежать. Вырвал электрошокер, ткнул одного из полицейских. И убегая, направил шокер в сторону полицейского — тогда в него стреляют дважды. Убили.

Что за квалификация у полицейского, который с близкого расстояния стреляет в корпус? Почему не по ногам?

Сейчас решили, что нужно улучшить подготовку полиции. У нас говорят: в Америке полиция приезжает через три минуты, она профессиональная. На мой взгляд, здесь тоже непочатый край работы.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова