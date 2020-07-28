Отучит ли COVID-19 от поедания диких животных

Известная актриса Бриджит Бардо много лет с огромным успехом появлялась на больших экранах, и несла зрителям эстетическое удовольствие и радость. Но однажды наступил момент, и актриса заявила, что навсегда прощается с кинокарьерой и начинает бороться за права животных. Общественность и журналисты восприняли это заявление с некоторой долей критики, настолько эта новость не укладывалась в рамки принятого образа французской кинодивы.

И тем не менее деятельность актрисы с годами набрала такой невиданный оборот, что к ее мнению стали прислушиваться во французском парламенте. Защитники животных в других странах взяли на вооружение ее опыт. К братьям нашим меньшим стали относится намного гуманнее и милосерднее. Актриса создала фонд, который:

спас жизни тысячам животных,

внес огромную лепту в борьбу за уменьшение производства изделий из натурального меха,

убедил огромное количество людей отказаться от мяса и стать вегетарианцами.

Но на достигнутом Бриджит Бардо не остановилась.

Брижит Бардо осудила жителей Азии за поедание собачьего мяса

Много лет как она борется с таким чудовищным явлением как фестиваль собачьего мяса в Азии. Это зверская акция массового убийства и поедания домашних животных.

"Как можно назвать прекрасным словом "фестиваль" этот варварский сатанинский шабаш, на который приезжают люди со всего Китая и всего мира и становятся свидетелями, того как на глазах друг у друга жестоко убивают ни в чем не повинных животных? Большинство, которых были украдены у владельцев, — заявила Брижит Бардо.

Самое печальное, что глобальное возмущение во всем мире не вызывает никакой реакции у поклонников сатанинского "праздника". Разве можно укротить бесов, когда они хотят убивать? Разве в их каменных сердцах есть хоть малейшая капля сострадания к братьям нашим меньшим?

Собак похищают у владельцев, заталкивают в тесные клетки, в которых совершенно невозможно повернуться, а затем начинают методично убивать. Сдирают кожу, варят в кипятке, отрубают головы, истязают. Туристы, которые съезжаются со всего Китая и мира с удовольствием фотографируют массовое убийство, выкладывают в соц. сетях и хвастаются перед своими друзьями и родней, что отведали собачатины.

К сожалению, есть среди этих "людей" и россияне. Кстати, некоторые работают на телевидении. Людоедские пристрастия… И закрадывается тайная мысль, а вдруг эти бесы введут моду на поедание младенцев и начнут укоренять это в качестве древней традиции. Что нам тогда делать?

Бесчеловечное собрание людей, поедающих собачье мясо длится вот уже без малого десять лет. Это убийство началось в 2010 году и, что самое отвратительно живодеры пытаются его выдать за древнюю китайскую традицию. И все эти годы тысячи активистов, которые борются за жизнь животных протестуют с плакатами возле площади, где убивают животных. Возмущаются не только активисты — многие звезды Голливуда участвуют в кампаниях, чтобы привлечь внимание к убийству животных.

Нормальные, адекватные люди, у которых еще не атрофировалось понятие сострадания, специально делают визы в Китай, чтобы успеть до начала массового убийства, спасти хоть некоторых животных. Они спасают собак, не страшась ада, в котором слышится, как скулят и просят о помощи братья наши меньшие. Рискуя своей жизнью, активисты останавливают набитые сотнями собак фургоны и распределяют животных по приютам.

Многие храбрые волонтеры не однократно подвергались угрозам, но ничто не остановит человека, однажды увидевшего, как живого щенка, умоляющего пощадить его, опускают в кипяток. Особенно любят бесы в человечьем обличье забивать собак палками до смерти, потому что мясо заполняется кровью и становится сочнее. А бесы любят сочное мясо. Пока собачье, потом будем видно…

Около 10 миллионов домашних и бездомных собак убивают ежегодно в Китае и Брижит Бардо, годами борется за прекращение этой чудовищной практики. Когда нормальный человек слышит об этом, ему вспоминается история: Освенцим, Биркенау, Заксенхаузен… А начиналось все казалось бы с невинно нашитой матерчатой звезды на спине. Дальше включился многолетний конвейер смерти…

Больше не еда

Едят не только домашних собак, но и диких животных, не прошедший санитарный контроль. И не секрет, что поедание мяса диких животных в Китае вполне могло стать толчком для появления смертоносных вирусов.

7 апреля 2020 года Фонд Бриджит Бардо и 240 организаций направили письмо в ВОЗ с просьбой о полном запрете на продажу диких животных во всем мире, единственное решение, которое позволяет избежать возникновения новой волны разрушительной пандемии. И вот наконец чудо свершилось!

В 2020 году в разгар пандемии Covid-19, которая стала самой страшной и пока не до конца изученной инфекцией cовременности был принят запрет на торговлю дикими животными в Китае.

Министерство сельского хозяйства Китая заявило: "Сегодня у собак есть другое применение. У них более тесные отношения с людьми".

Временный запрет на торговлю и потребление диких животных ввели после того как город Ухань стал эпицентром вспышки короновируса.

"Решение очевидно, но имеет значение только его воплощение", — утверждает Бриджит Бардо.

8 апреля 2020 года собаки и кошки были впервые исключены из официального списка съедобных животных!

Этот текст, который был предметом бурного общественного обсуждения до 8 мая, вызвал возражение со стороны владельцев и торговцев "мясными" собаками, особенно в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где тысячи людей ведут торговлю. Но Министерство сельского хозяйства Китая требует, чтобы его рекомендации неукоснительно исполнялись!

1 мая 2020 года город Шэньчжэнь, один из самых богатых муниципалитетов Китая, в котором проживает 13 миллионов человек, объявил запрет на потребление мяса собак и кошек.

Прогрессивное человечество приветствует инициативу города Шэньчжэнь! Даже если на данный момент это всего только 12 миллионов из 1,3 миллиарда китайцев.

А также 1 мая 2020 года, чтобы выполнить рекомендацию Министерства сельского хозяйства, город Чжухай, который имеет 1,5 миллиона жителей и находится на границе с Макао, ввел запрет на потребление мяса кошек и собак. Это тоже шаг вперед, пусть он и крошечный по сравнению с путем, который предстоит пройти.

Вирусам нет!

Защитники прав животных приветствовали изменения, которых они добивались годами, но тем не менее запрет был нарушен!!!!

В китайском городе Юйлинь в провинции Гуанси по — прежнему стартовал ежегодный фестиваль собачьего мяса. Мероприятие прошло, несмотря на то, что власти КНР исключили этот вид из списка животных, которых можно разводить для еды. Поэтому Бриджит Бардо ставит под сомнение здоровье людей так как поедание собачьего мяса представляет собой огромную опасность. К сожалению люди не понимают этого и рынки, где продаются дикие животные, возобновили свою работу. Торговцы продолжают принимать похищенных у владельцев собак и готовиться к новому кровавому пиршеству.

Эта порочная практика перекинулась и на Россию. Не так давно жители Московской области нашли в лесу целый шалаш с останками собак. Это значит, что убийство животных развернулось в массовом масштабе и в России. В официальном меню московских ресторанов, которые принадлежат китайским и корейским гражданам, не предлагается собачятина. Но некоторые эксперты в области мяса утверждают, что говядина вполне может замениться на собачье мясо. А прошло ли это мясо санитарный контроль или нет, большой вопрос. А также стало известно о существовании нелегального рынка собачатины в Приморье. В городе Находка обнаружили ресторан, в котором подавалась собачатина. В 2017 году жители Владивостока в одном из помещений торговой площади нашли отрубленные собачьи лапы и обратились в полицию.

Эта история имеет продолжение. Казалось бы, то что случилось в 2017 году не так страшно, как думается, но совсем недавно мир потрясло новое известие. На севере Китая объявили режим опасности из-за бубонной чумы, которая передается от человека к человеку. Основными источниками инфекции являются блошиные укусы, физический контакт с животными-носителями, в частности, крысами, мышами и сусликами, и дыхание зараженных людей или животных. Собаки и кошки заражаются чумой через блох или съев мертвого грызуна!

При соприкосновении с кровью инфицированного животного человек способен заразиться через царапины на коже. Тело человека, умершего от чумы, может быть источником заражения живых, особенно при подготовке покойного к похоронам.

Бубонная чума, в отличие от Covid-19, вызывается не вирусом, а бактерией, она лечится антибиотиками. Но несмотря на то, что с ней активно борются, эксперты полагают, что наступает новая инфекционная угроза. Давайте следить за событиями и высказывать свое мнение. Может быть это станет решающим фактором в борьбе с Covid-19 и новыми мутациями.