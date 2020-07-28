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Автор Александр Шторм

На какие зарплаты могут рассчитывать россияне

Общество

Эксперты "Работы.ру" провели исследование на тему, какой уровень зарплаты ждет в реальности врачей, учителей, продавцов, охранников и водителей в России и насколько оправдываются подобные ожидания.

Картина получилась в разных регионах страны очень дифференцированной.

К примеру, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей. На Дальнем Востоке они же получают около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Московские врачи могут рассчитывать на зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона неплохая зарплата у медиков в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тысяч. А меньше всего предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.

Охранники могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.

Больше всего учителя получают в Подмосковье (69 тысяч рублей), Омске (59 тысяч) и Москве (48 тысяч). В Крыму педагогам в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде — около 28 тысяч. В Екатеринбурге средняя ставка для педагога составила 24 тысячи рублей.

Столичные продавцы в среднем получают больше, чем в регионах, примерно 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, Самаре — 33 тысячи. Наименьшее среднее предложение зафиксировали в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.

Напомним, еще один опрос на подобную тему показал, что россиянам для нормальной жизни требуется средняя зарплата в 66 тысяч рублей. Москвичи хотят больше — их устроил бы минимальный доход в 100 тысяч рублей, а в Петербурге были бы довольны суммой в 91 тысячу.

Исследования, который провел Финансовый университет при Правительстве РФ продемонстрировали, что самые высокие средние значения желаемой зарплаты характерны не только для Питера и Москвы, но отмечаются и в близких к мегаполисам города- - Химках, Балашихе и Подольске.

  • Жители Барнаула и Якутска хотели бы получать по 55 тысяч рублей в месяц.
  • Жители Улан-Удэ были бы рады получать 54 тысячи,
  • Читы — 50 тысяч.

При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, заявили о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% считают, что никогда его не достигнут.

Сообщается, что наиболее довольные своим доходом люди живут в Казани, на Северном Кавказе и Симферополе.

Россияне, уверенные, что добьются достойного уровня дохода в ближайшие 5 лет, в большинстве своем проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске. Москва же сегодня — безусловный лидер по части зарплат и представлений о собственных нуждах.

Отметим, что россияне считают свою жизнь более-менее качественной при наличии собственного дома, автомобиля, доступа к хорошему лечению и обучению, нормального питания, спорта и культурной жизни.

Поэтому россияне и называют достаточно высокие суммы, которые способны обеспечить им желаемый уровень существования. Не факт, правда, что многие достигнут этого уровня, и уж точно не по своей вине.

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Темы врачи учителя таксисты зарплата водители охранники рынок труда безработица
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