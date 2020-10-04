Женщина нашла кошку через 10 лет после пропажи

Трогательная и обнадеживающая история о воссоединении женщины с кошкой по имени Мокко спустя 10 лет после ее пропажи стала "хитом" многих социальных сетей. Основные события пересказали сотрудники американского приюта для животных Tooele City, которые опубликовали пост в Facebook.

Сотрудники приюта: хозяева были поражены

Для сотрудников Tooele City день выдался спокойным: они в очередной раз опубликовали в социальных сетях пост о найденных животных и пошли заниматься своими делами. Дела включали и проверку поступивших животных на микрочипы: по ним можно легко установить хозяев.

У одной из найденных кошек оказался микрочип, который система опознала как "введенный около 10 лет назад". Сотрудники приюта сумели найти нужные данные — и связались в предполагаемыми владельцами кошки.

"Изначально семья, которой мы позвонили, была в замешательстве. Они сказали, что у них и правда была кошка — ее очень хотела дочка. Но вскоре кошка пропала, и ее не видели вот уже 10 лет", — отметили сотрудники.

Семья приехала в приют, опознала кошку и вернула ее в дом.

"Эта встреча была трогательной до слез. Девушка, которая в последний раз видела Мокко еще будучи маленьким ребенком, не смогла сдержать эмоций. Она была шокирована тем, что с кошкой все в порядке", — написали представители Tooele City.

Специалисты: чипирование очень важно

По словам владельцев, Мокко пропала, когда ее юная хозяйка еще не закончила школу, и поиски заняли много времени и сил. Результатов они не дали, и семья была вынуждена "признать поражение": все были уверены, что Мокко погибла. И теперь, когда владелица не только закончила школу, но и успешно отучилась в университете, женилась и завела детей, а также новую кошку и собаку, Мокко возвращается в семью.

Приют Tooele City поделился этой историей, чтобы показать как важность чипирования домашних животных, так и необходимость продолжения поисков.

"Несмотря на то, что, например, во многих странах ЕС чипирование носит добровольный характер, наличие у животного чипа означает (с большой долей вероятности) включение его не только в региональные, но и в международные базы данных (TASSO. e. V, Europetnet). Это поможет в поисках как хозяевам, так и организациям вроде PETAMAXX, которые профессионально ищут потерянных животных. Учитывая растущие тренды путешествий или поездок в другие страны вместе с животными, это вопрос первостепенной важности. Очень рекомендуем чипировать ваших животных — тем более что для них это практически безболезненно", — говорят специалисты-ветеринары.