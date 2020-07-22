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Автор Ирина Гусакова

Как ставка на Соболь уничтожила ФБК

Общество

Алексей Навальный объявил, что ликвидирует ФБК и попросил подписчиков перевести донаты на адрес новой организации "Фонд защиты прав граждан". Он объяснил, что вынужден пойти на этот шаг из-за неподъемного долга в 29 млн. рублей, который висит на НКО после решения Арбитражного суда.

В обращении Навальный указал, что фонд оказался в долгах, которые он не видит смысла даже пытаться покрыть пожертвованиями, после суда с комбинатом питания "Московский школьник". Тот судился с Навальным, Соболь и ФБК по делу о клевете и выиграл суд, итогом чего и стали постановления о компенсации: Любовь Соболь, Навальный и ФБК как юрлицо должны выплатить предприятию по 29 млн рублей.

В декабре 2018 года в столичных детсадах заболели несколько детей, питание в учреждения поставляла компания "Московский школьник". Любовь Соболь от имени ФБК начала расследование, ошибочно связав фирму с Евгением Пригожиным. Итогом стало видео, в котором разоблачались ужасные условия на предприятии, где готовили еду для детей. Информатором Соболь представила Наталью Шилову — сотрудницу "Московского школьника".

В видео ФБК Шилова рассказывает про несоблюдение санитарных норм, там же мелькает знаменитая фотография унитаза, в котором якобы мыли фрукты для детей. Но вскоре выяснилось, что фото не имеет к делу никакого отношения — это мем под кодовым называнием "умытаз", который кочевал в Рунете несколько лет до того, как попал к монтажерам ролика Навального. Позже Шилова рассказала, что Соболь предложила ей деньги, заставив прочитать по бумажке заготовленный текст, а после угрожала разоблачением.

Связь "Московского школьника" с Пригожиным также опровергли, хотя Соболь и настаивала на своей правоте, обещая родителям заболевших детей огромные компенсации по искам о вреде здоровью, планируя подать их к бизнесмену. Но вскоре ответчиком пришлось быть уже ей, Навальному и ФБК — "Московский школьник" подал иск по факту клеветы, в результате авторы фейка получили постановления суда о выплатах, общей суммой на 88 млн рублей.

Петарда вместо бомбы

Еще до судебных разбирательств Навальный стал продвигать Соболь как молодого и перспективного политика своего лагеря. В начале 2019 года Соболь доработали имидж, чтобы она хорошо выглядела в кадре, отдали время на канале "Навальный LIVE", где она вела эфиры в программе "По фактам". Одно время они собирали даже больше просмотров, чем те, что вел Навальный лично — если про борьбу с коррупцией рассказывает симпатичная девушка, порой в откровенных нарядах, это задерживает внимание.

На волне медийной известности Соболь попыталась стать кандидатом в Мосгордуму, и все лето 2019 года была в центре внимания блогеров, российской и западной прессы. Собрать подписи в 43 округе Москвы (Арбат, Красная Пресня, Хамовники) у нее не получилось, и в ход пошли голодовка, заявления о преследовании на улицах, и административном давлении. Но это не помогло, и громкая кампания провалилась.

Провалилась и карьера Соболь как расследователя, потянув за собой репутацию ФБК: фейк с "умытазом" не забыли. Происшествия с детьми — тема трепетная, всегда вызывает много эмоций, попытка сыграть на родительских чувствах ради политического пиара не могла не вызвать негатива. Веры в искренность Навального и его окружения стало намного меньше: если они позволили себе солгать по такому резонансному поводу, как можно доверять информации по другим?

Расследование против "Московского школьника" должно было стать сенсацией и бомбой, но вместо бомбы получилась петарда, в лучшем случае. Но даже такого слабого заряда хватило, чтобы подорвать доверие к структурам Навального. Ему перестали выделять серьезные суммы на его расследования — серьезные люди, использовавшие ресурсы ФБК в собственных интересах, осознали, что на их деньги "борцы с коррупцией" лепят грубые поделки. Это сказалось на качестве контента — раз за разом выпуски "Навальный LIVE" становились скучнее, Навальный и Соболь больше говорили об ужасах режима, чем демонстрировали фактуру с доказательствами недобросовестных действий чиновников и представителей крупного бизнеса, лояльного власти, скатившись в откровенно таблоидный стиль.

Чтобы не потерять в доходах, Навальный и его команда прибегли к мошенническим схемам, выводя часть средств на сторонние организации, но вскоре и они вскрылись. На сегодняшний день личные счета Навального и Соболь заблокированы, а закрытие ФБК — единственный путь списать хотя бы треть долга. Таким образом, неверная ставка на Любовь Соболь как новое лицо ФБК, и афера с псевдорасследованием, ставшим поводом для иска, привела Навального к необходимости ликвидировать организацию, существовавшую с 2011 года. О перспективах работы Любови Соболь в новой организации Навального пока есть время подумать.

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Темы фбк любовь соболь алексей навальный
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